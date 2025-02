Leyendas Artúricas

Leyendas Artúricas y Fantasía Medieval

Descolonizando la Leyenda Arturiana

El Universo Extendido Arturiano (UEA) comprende el enorme conjunto de obras que rodean al legendario rey Arturo y a sus caballeros de la Mesa Redonda, no sólo la prosa y la poesía, sino el teatro, el cine, la música, el arte visual, la cultura material (por ejemplo, los torneos borgoñones del siglo XV con temática artúrica), las prácticas modernas de los aficionados (por ejemplo, las ferias renacentistas de temática artúrica), etc.

Al igual que los enormes fandoms impulsados por las franquicias de principios del siglo XXI, los textos de este universo son conscientes unos de otros y a menudo se interconectan de forma inesperada.

Se supone que los lectores tienen un conocimiento básico de los personajes, como por ejemplo en el lai Lanval de Marie de France, del siglo XII, donde el personaje titular es un caballero desconocido que intenta ganarse el favor de la corte de Arturo; o en el Roman de Silence, del siglo XIV, que presenta a Merlín como un deus ex machina sin ninguna explicación de por qué está allí.

En el tejido de la leyenda de Arturo, ya en el siglo XII, está la promesa de su regreso: rex quondam, rex futurus, el rey de una vez y del futuro. Pero, en última instancia, se trata de una historia trágica, marcada por el dolor, la traición y las familias rotas. No existe la sensación de que una versión sea más válida o autorizada que otra; de hecho, muchas afirman estar traduciendo textos antiguos supuestamente perdidos, de los que sólo se puede confirmar que algunos existieron. Los personajes mueren, vuelven a la vida, aparecen y desaparecen al azar para dar rienda suelta a su locura en el bosque; lo importante es que se trata de un universo muy compartido, acordado entre autores y lectores. En esto, el UEA comparte muchos puntos en común con otra popular figura de la fantasía medieval, Robin Hood. Como ha observado Stephen Knight, las historias de Robin Hood evocan lo que él llama una estructura rizomática, en la que "los determinantes coherentes del tiempo, el lugar, la clase y el poder, así como sus servidores en términos de tradición literaria, operan sólo de forma casual, no causal".

En cuanto al mito de Camelot, es, por supuesto, central no sólo para el nacionalismo inglés, sino para la supremacía blanca, como han demostrado Andrew Elliot y Wen Chuan Kao. Sin embargo, éste no es el límite de sus capacidades para explorar "el poder en el mundo real", como dice Knight. La AEU trasciende las fronteras geográficas y lingüísticas, tomando de y a su vez influyendo en las tradiciones de Francia, Italia, España, Escandinavia, Borgoña, los principados alemanes y algunos lugares más lejanos que eso. Las movilidades en la UEA son complicadas, al igual que la temporalidad. Mientras que algunas de las localizaciones (Londres, Bretaña, Irlanda, Roma, Constantinopla) se ajustan a la realidad de la Europa medieval, hay el doble de lugares imaginados, reinos legendarios y caminos entre el reino legendario y el mundo real. En cuanto a la temporalidad, es un mundo siempre a caballo entre lo medieval y lo moderno, lo quondam y lo futurus. Algunas obras artúricas hacen un guiño a las raíces de la leyenda en las historias de un señor de la guerra en los últimos años del Imperio Romano, mientras que otras configuran la corte de Arturo como un reflejo de aquella en la que se produjeron.

En los romances en prosa más largos del Ciclo de la Vulgata y de la Morte D'Arthur de Thomas Malory, el tiempo se dilata y se desplaza y los acontecimientos se presentan a veces fuera de orden, en flashback, o como profecía proléptica. Empapada de nostalgia, la leyenda se remonta para siempre a una época de magia y caballería; es, en cierto modo, el corazón del medievalismo moderno. Arturo, a pesar de todos sus defectos y de la sustancial variación en las posiciones ideológicas que se defienden en la amplia gama de textos, siempre se percibe del lado del bien. El medievalismo artúrico abarca perspectivas imperiales y coloniales, pero también la resistencia poscolonial y las posiciones alternativas. La arturiana está, en definitiva, llena de potencial para la contrahistoria y la lectura y restauración resistentes y transformadoras.

Los recuentos de la cultura popular del siglo XXI incluyen versiones más o menos medievalistas de los relatos pseudohistóricos ambientados hacia el final del Imperio Romano, es decir, desde el Rey Arturo de Antoine Fuqua (2004) hasta la violenta fantasía de Guy Ritchie Rey Arturo: La leyenda de la espada (2017) y la serie de fantasía para jóvenes adultos Merlín (2008-12) de la BBC. La reescritura de las leyendas artúricas desde perspectivas feministas ha sido razonablemente común desde al menos la publicación de Las nieblas de Avalón (1983), de Marion Zimmer Bradley, en particular en las novelas y arturianas dirigidas a los jóvenes, pero Merlín ofreció un desafío potencial, aunque no del todo realizado, a la blancura convencional incluso de estas reescrituras modernas con el reparto de la actriz afroguyanesa Angel Coulby como Ginebra. Desgraciadamente, como Thomas aborda con detalle, Coulby se enfrentó a una importante reacción de rechazo y los guionistas y directores de la serie Merlín optaron por restar importancia a su personaje. Más recientemente, la Arturiana se ha reimaginado cada vez más desde las perspectivas de los grupos convencionalmente "endarquizados", por tomar el término de Thomas, por el medievalismo patriarcal occidental blanco en obras que reimaginan los pasados medievales y las historias medievalistas y reposicionan el ciclo artúrico en el presente y el futuro.

Por ejemplo, el relato corto de Saladin Ahmed de 2013 "Sin fe, sin ley, sin alegría" es una reescritura del poema épico de Edmund Spenser La reina de las hadas (c.1595, en sí mismo un texto tangencial dentro del universo artúrico) desde la perspectiva de sus enemigos "sarracenos". Ahmed sitúa a los tres hermanos musulmanes asesinados por Redcrosse en el centro de la epopeya de Spenser, "restaurando la perspectiva", en términos de Thomas, para "redefinir y renarrativizar el mundo". El narrador se ve obligado a ver cómo el todopoderoso Redcrosse abate a sus dos hermanos mayores después de haber sido absorbido por el mundo medievalista de Spenser desde las calles de Damasco, y pasa la mayor parte de la historia sin poder recordar su nombre ni el de ellos. Su triunfo no consiste en sobrevivir, sino en recordar la verdad que hay debajo de la mitología de Spenser, que "soy Abdul Wadud, el Siervo de Dios el Amoroso". El hecho de centrar la perspectiva del "otro enemigo" en una narrativa medievalista cristiana originalmente blanca es un poderoso ejemplo de contrahistoria que revela los supuestos ideológicos y las exclusiones promulgadas por y a través del poema épico de Spenser y la historia más amplia del medievalismo de la que forma parte.

Legendborn (2020) de Tracy Deonn, la primera mitad de una duología que concluirá con Bloodmarked a finales de 2022, plantea la pregunta que tantos relatos artúricos modernos, desde Merlín hasta The Kingsmen, dan por sentada: ¿queremos que Arturo vuelva? ¿Por qué estamos tan implicados en esta singular figura mitológica? ¿Y si el orden mundial que él representa es un orden corrupto que debe ser destruido y reconstruido? La firme postura antirracista de la novela y su incisiva lectura de un mito medieval fundacional ilustran una forma de incorporar esos temas medievales, defectuosos pero profundamente queridos, a conversaciones más amplias sobre la raza, la representación y la supremacía blanca.

En una línea similar, la colección de relatos Sword Stone Table (2021), editada por Swapna Krishna y Jenn Northington, reúne una impresionante lista de autores para producir lo que ellos llaman relatos "doblados" de la leyenda artúrica: ficciones transformadoras que interrogan aspectos específicos de la arturiana, centrados principalmente en la raza, el género y la sexualidad. Once & Future (2019) y Sword in the Stars (2020), de Amy Rose Capetta y Cori McCarthy, combinan la ciencia ficción, el medievalismo y la metanarrativa para situar a los personajes queer de color en el centro del ciclo artúrico, reimaginando el sentido y el significado de la búsqueda del héroe.

En apariencia, Legendborn se inscribe en el tan manido género de la ficción paranormal para jóvenes adultos, enfrentando a su protagonista de dieciséis años a una poderosa sociedad secreta mientras busca la verdad sobre la repentina muerte de su madre y se enfrenta a habilidades sobrenaturales que no puede explicar. Los lectores atentos pueden detectar las referencias artúricas ya en el segundo capítulo, pero no es hasta aproximadamente la mitad de la novela cuando se transforma en una revisión radical del mito artúrico que pone en primer plano e interroga la blancura en su núcleo. Deonn "restaura" el tiempo, el lugar y la identidad en el mito artúrico situando la narración en el sur de Estados Unidos, en la actualidad, con una adolescente negra como protagonista. Este restablecimiento permite una sorprendente contrahistoria que desafía las lógicas raciales de las que depende el medievalismo espacial; al fin y al cabo, como ha argumentado Deonn en otro ensayo para Tor, toda la arturiana es, en última instancia, "fanfic sobre quién consigue ser legendario".

Como demuestra Thomas a través de su análisis de las principales franquicias para jóvenes adultos, "una persona de color -o incluso un personaje de color- se enfrenta a consecuencias nefastas cuando se sale del lugar que le ha sido asignado, o da la vuelta al guión de alguna manera". Un aspecto central del proyecto de Legendborn es el escenario: la Universidad de Carolina del Norte (UNC) en Chapel Hill. En el momento de escribir este artículo, la universidad ha aparecido en las noticias varias veces por incidentes y controversias claramente arraigados en la supremacía blanca, sobre todo por la denegación de la titularidad a Nikole Hannah-Jones, fundadora del Proyecto 1619, ganador del Pulitzer, que posteriormente se incorporó a la escuela de periodismo de la históricamente negra Universidad de Howard. Nada de esto había sucedido en el momento de la publicación de Legendborn, pero las escenas entre Bree y las figuras de autoridad blancas suenan incómodamente ciertas. La novela pone en primer plano la implicación del clasicismo y el medievalismo desde muy pronto. Bree se entera de que las sociedades secretas de la UNC se llaman "las Gorgonas, el Vellocino de Oro, las Estigias, las Valquirias y la Mesa Redonda".

Unas páginas más adelante, recuerda una excursión escolar al capitolio del estado de Carolina del Norte, con su "magnífica arquitectura de renacimiento griego", observando que "esa gente nunca pensó que yo estaría paseando por los pasillos, pensando en cómo sus fantasmas me echarían si pudieran". Aunque Bree permanece, para bien o para mal, atada a esta ubicación física, el viaje que emprende es uno que desbloquea movilidades temporales más que geográficas, poniéndola en contacto no sólo con el mundo artúrico, sino con su propio pasado enterrado.

La Orden de la Mesa Redonda en Legendborn encierra la caracterización que hace Geraldine Heng de una "fraternidad masculina de caballeros, elitista, exclusiva, egoísta y privilegiada, imaginada como blanca-caucásica y cristiana". Se trata de un grupo formado en torno a los descendientes directos del rey Arturo y de sus principales caballeros; Arturo y sus caballeros pueden poseer a su "vástago" en tiempos de peligro de un malvado otro mundo de demonios. La Orden no se limita a la UNC Chapel Hill, sino que tiene miembros y acólitos en los salones del poder político y comercial, así como acuerdos con las autoridades universitarias y locales, incluida la policía. Su "tapadera" como fraternidad universitaria "es perfecta", no sólo por la exclusividad y el secreto que rodea a tales organizaciones, sino por el poder y el privilegio que se les asocia, en particular a las fraternidades tradicionalmente blancas. Son metonimia, en la novela y podría decirse que también en la realidad, del privilegio racial blanco.

Deonn sitúa a Bree en la confluencia de las dos filosofías de uso de la magia que compiten en su novela. En primer lugar, se introduce la idea del éter, una fuerza que puede manipularse de diversas maneras (para curar, herir, cambiar de forma, modificar los recuerdos, etc.), y que sólo algunas personas pueden ver. La Orden de la Mesa Redonda está estrictamente jerarquizada en la conocida tradición de la Escuela de Oxford de la literatura fantástica, pero verla a través de los ojos de un protagonista negro permite al lector cuestionar por qué es tan familiar. La "fantasía de la Escuela de Oxford", según Cecire, pretende "reencantar el mundo rehabilitando formas, narraciones y sistemas de creencias que identifican el potencial de la magia en la vida cotidiana, y ofrecerlos al público como alternativas a un discurso de desencanto". Además del asombro por los secretos que descubre, Bree arrastra una profunda y bien ganada sospecha de todo el sistema que, en última instancia, da sus frutos tanto para ella como para el lector cuando queda claro que la Orden de la Mesa Redonda está, al igual que su precedente artúrico, arraigada en la ideología de la supremacía blanca y profundamente corrupta.

Junto a su incipiente interés por el éter, Bree se introduce en una segunda filosofía de la magia, esta vez llamada raíz. El nombre evoca no una fuerza de control invisible, sino una conexión viva, en este caso, con la ascendencia, las líneas de sangre y las (contra)historias. La raíz funciona a través de la colaboración y el reparto del poder, en contraste con el dominio y el control del éter; los dos sistemas son anatema para sus diferentes usuarios. No es casualidad que todas las usuarias de raíz con las que se encuentra Bree sean mujeres de color, concretamente mujeres negras que, como mínimo, entienden el dilema interseccional de Bree, si no lo comparten.

Esta práctica mágica basada en la conexión y el consentimiento se hace eco del tipo de geografías alternativas que Katherine McKittrick describe en Demonic Grounds - "envuelta genealógicamente en la irrepresentabilidad espacial histórica de la feminidad negra"- y es significativo que muchas de estas escenas tengan lugar en el cementerio dedicado a las personas esclavizadas en la UNC. A lo largo de la novela, Deonn emplea una serie de flashbacks impresionistas mientras Bree sigue la fuente de la raíz más atrás en el tiempo para resolver el enigma de la muerte de su madre y encontrar la explicación de sus poderes. Este concepto, sobre todo dentro de un texto medievalista como Legendborn, remite a la estructura rizomática de la narración de Knight de la que hablamos antes.

Lo que hace que el desenlace sea satisfactorio no es sólo que el rey Arturo se reencarne en una mujer negra (aunque eso merece la pena celebrarlo), sino la destrucción cuidadosamente tejida de la estructura previa de supremacía blanca que le dio origen en primer lugar. Bree descubre, en un impactante capítulo escrito no en prosa sino en verso libre, que su antepasada esclavizada Vera fue violada por un hombre de la familia Davis y, al intentar escapar, invocó a la raíz para que la protegiera. Cuando recurrió al poder de sus antepasados, también lo hizo su hijo no nacido y, sin saberlo, se vinculó a sí misma y a sus descendientes a la línea de Arthur.

Deonn ralentiza deliberadamente la narración para forzar al lector a entrar en este momento con Bree, este momento en el que la temporalidad se disuelve y ella vive múltiples vidas a la vez. La historia ya no queda relegada al polvo, sino que está horrible y traumáticamente viva: es, en cierto sentido, el terreno demoníaco de McKittrick puesto de manifiesto, el peso combinado de innumerables generaciones derrumbándose sobre Bree. Sin embargo, también es la fuente de su poder, y ella toma el control de ese poder cuando la narración se reinicia en el capítulo siguiente, preparando el escenario para la continuación de la historia en Bloodmarked.

La violación de Vera por parte de Davis es una violenta afirmación del poder masculino blanco, paralela a la violencia de los vikingos analizada en la sección "Movilidades medievales", pero Legendborn sigue la lógica del medievalismo global (véase más detalles). Rechaza los supuestos de género racial blanco sobre la descendencia que estructuran los medievalismos espaciales de las colonias de colonos. Los medievalismos blancos occidentales funcionan para legitimar las reivindicaciones de soberanía en los territorios de los que los blancos se han apoderado mediante la violencia. La familia blanca Davis pierde literalmente la soberanía -sus hombres dejan de ser, sin saberlo, el "vástago" hereditario del rey Arturo- mediante la violación de Vera.

El hecho de que conserven el poder social y el estatus de presumir que siguen siendo los vástagos pone de manifiesto la construcción social de la raza y su función de mantener el poder y los privilegios de los blancos. Las movilidades de Bree en la narración se limitan a los alrededores de la universidad, pero el hecho de amarrar la novela allí permite su rechazo deconstructivo de las lógicas raciales que estructuran el movimiento colonial del medievalismo. Legendborn revela así los falsos supuestos y las contradicciones inherentes no sólo a los medievalismos espaciales, sino a los medievalismos raciales blancos a través de esta poderosa contrahistoria deconstructiva.

Así pues, Legendborn recupera el mito artúrico a la vez que ofrece una historia de madurez muy en la línea de sus antepasados medievales. Las tentaciones a las que se enfrenta Bree a lo largo del camino le resultarían familiares al héroe epónimo de Sir Gawain y el Caballero Verde, y aunque es probable que sea una coincidencia que la adaptación cinematográfica de David Lowery de ese poema estuviera originalmente pensada para estrenarse el mismo año que la publicación de Legendborn, el posterior protagonismo del actor sudasiático Dev Patel como Gawain ha planteado una serie de preguntas sobre la naturaleza del UEA, así como el lugar de los personajes de color dentro de ese universo.

La duología Once and Future (2019) y Sword in the Stars (2020), de Amy Rose Capetta y Cori McCarthy, también es para jóvenes adultos y está animada por cuestiones similares. Fusiona la tradición artúrica con la ciencia ficción, reencarnando a Arturo en una joven queer, Ari, de origen árabe, nacida en un imperio capitalista galáctico. Los amigos de Ari, que llevan el nombre de varias figuras artúricas (Percival, Ginebra, Kai, etc.) son diversamente queer y racial y culturalmente diversos; sólo Kai es el varón blanco, cisgénero y heterosexual que convencionalmente está en el centro de la UEA.

En sus luchas con la corporación gobernante Mercer les acompaña Merlín, que envejece hacia atrás tal y como se imagina en Once and Future King (1958) de T. H. White y en sus años de adolescencia e infancia en la duología. Las novelas se mueven entre el futuro de la ciencia ficción y un pasado imaginado que sitúa el inicio del ciclo artúrico de la reencarnación -y su concomitante historia repetida de fracaso heroico- en el periodo "anglosajón" de la historia de Inglaterra, en un movimiento que resuena poderosamente con las imaginaciones raciales blancas de gran parte del medievalismo colonial. Rechaza la blancura habitual de las narraciones medievalistas: Merlin dice: "Incluso me había acostumbrado a la idea de que la gente de color no aparecía en esta época de la historia europea. No sé quién empezó esa mentira, pero Hollywood tuvo mucho talento para difundirla".

La duología es metaficcional y afirma el poder de los relatos y de la restauración: Merlín "sabía, por su profunda experiencia personal al desempeñar un papel en una de las leyendas más duraderas de la historia de Occidente, que las historias nunca eran sólo una cadena de palabras bonitas... Se metían dentro de tu cabeza, reordenaban las cosas, arrancaban partes de ti de raíz y plantaban nuevas ideas". También es un rechazo fundamental a la búsqueda del héroe masculino individualista, tal y como la teorizó Joseph Campbell, que se ha repetido a través de cuarenta y dos reencarnaciones de Arturo; todas ellas han fracasado a la hora de unir a la humanidad y lograr la promesa de Camelot. Ari, Merlín y sus amigos "reimaginan las propias historias", entendiendo que el núcleo narrativo de la Arthuriana masculina blanca está arraigado en la injusticia y la exclusión y necesita ser reescrito; llevan a cabo esta reimaginación dando prioridad a la conexión, el amor y la igualdad, del mismo modo que Deonn hace hincapié en la importancia de las familias encontradas y el impacto del trauma generacional en Legendborn.

Estas cuestiones son también centrales en la colección de relatos 2021 Sword Stone Table, editada por Swapna Krishna y Jenn Northington. Concebida en tres secciones - "Una vez", "Presente" y "Futuro"- la colección se inclina por las movilidades temporales en su planteamiento y geográficas en sus colaboradores, muchos de los cuales se identifican como BIPOC. El primer relato de la sección "Una vez", "El Qadi de una vez y del futuro", de Ausma Zehenat Khan, introduce el universo artúrico en una red de movilidades globales al presentar al personaje de Yusuf, el Qadi titular de Córdoba al que el rey de los francos ha pedido que "arbitre en el asunto de la fidelidad de su reina". Los personajes familiares de Arturo, Ginebra y Lancelot se vuelven extraños a través de la mirada de Yusuf, el conocido triángulo amoroso de rey, reina y caballero al que se le da una nueva e interesante resonancia con el telón de fondo de la ley islámica en lugar de la cristiana.

Por ejemplo, en un momento dado, la historia de Ginebra se pone en conversación con la acusación de adulterio formulada contra la esposa del profeta Mahoma, Aisha, en la sura An-Nur del Corán, y hay varios casos en los que los miembros de la corte de Arturo, incluida la propia Ginebra, intentan estereotipar o racializar de otro modo a la supuesta intrusa. Del mismo modo, el relato de Nisi Shawl, "Soy joven y tonta", reimagina a la hechicera Nimue como Nia, una usuaria de la magia de lo que ahora es Uganda, y traza su relación evolutiva con Merlín y Arturo a través de la lente de la tradición centroafricana. En estos relatos, que reposicionan los personajes y las perspectivas lejos de las convenciones del medievalismo blanco, podemos ver estrategias postcoloniales de apropiación que son características del medievalismo global. También ponen en primer plano la globalidad del mundo medieval a través de la movilidad de los personajes centrales.

Las dos primeras secciones son significativamente más largas que la tercera, ya que comprenden relatos con ambientación medievalista ("Antaño") y con ambientación contemporánea ("Presente"). Las secciones "Presente" y "Futuro" de la Mesa de Piedra de Espada operan en la línea de la fanfiction de universos alternativos, transponiendo personajes y momentos a otros tiempos y lugares de forma que resuenan en las novelas para jóvenes adultos de Deonn y Capetta y McCarthy. Estas historias encuentran en Arthuriana "no sólo un texto autocontenido, sino una serie de potencialidades generativas". Estas potencialidades se aplican tanto a los géneros como a los periodos de tiempo y los temas artúricos resuenan donde uno no los espera. Matthew Vernon, por ejemplo, encuentra conexiones "fantasmales" con el universo artúrico en la novela de fantasía urbana de N. K. Jemisin La ciudad en la que nos convertimos (2020), especialmente en conversación con la novela más explícitamente artúrica de Kazuo Ishiguro El gigante enterrado (2015).

Cuando en el verano de 2020 se publicó el tráiler de la película de David Lowery El caballero verde, protagonizada por Dev Patel, el nivel de excitación entre los blogueros, críticos, académicos y aficionados del sur de Asia fue innegable. Se percibió que no se trataba simplemente de un "reparto daltónico", sino de un reparto consciente del color y de la restauración deliberada del material fuente del siglo XIV. Como comentamos brevemente en la conclusión, la película en sí misma no está a la altura de esa promesa, pero no obstante continúa la tendencia optimista de abrir no sólo el escenario de la Edad Media, sino sus textos canónicos para su reinterpretación y transformación.

Restaurar el medievalismo

La "arturiana", con su multiplicidad de relatos y su costumbre de reflejar el "poder en el mundo real", puede considerarse un microcosmos del medievalismo. La popularidad recurrente de Camelot no sólo demuestra la adaptabilidad de un conjunto de cuentos populares durante más de un milenio, sino que también ofrece un espacio para que los habitantes de una Gran Bretaña multicultural -y, dado que el programa se exportó, un mundo multicultural- se identifiquen con la leyenda artúrica, en lugar de sentirse excluidos y ajenos a ella. El pasado medieval se asoció con el racismo blanco, el colonialismo y el imperialismo a través de un proceso aún vigente de narración que privilegia un núcleo narrativo que apoya las estructuras de poder y las ideologías del mundo real. Como demuestran los diversos textos -arturianos y de otro tipo- analizados en esta sección, la contranarrativa y la recuperación de la memoria son herramientas poderosas para resistirse a las posiciones hegemónicas y para imaginar, y afirmar, el valor inherente de las alternativas. El medievalismo global como proceso es una fuerza emergente en la cultura popular contemporánea.

Recursos

