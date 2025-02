Los Libros Electrónicos que Compras No son Tuyos. Y la Cosa Empeora

Por: Sandhya Domah.

Necesito despotricar.

Kindle eliminará, a partir del 26 de febrero de 2025, la posibilidad de descargar tus libros electrónicos de tu Kindle a tu PC. Tus libros electrónicos tendrán que vivir en tu Kindle para siempre. Este es el sello final para encerrar tus libros en la nube de Amazon.

¿Cómo me enteré de este cambio? No recibí ningún correo electrónico. Tampoco hay notificaciones obvias en mi cuenta de Amazon. El único lugar en el que Amazon te notifica esto es cuando intentas descargar un libro electrónico de tu cuenta, lo cual no haces todos los días. Así que mucha gente no se enterará de este cambio.

Solo recibes una notificación cuando haces clic en el botón de descarga (lo siento, está en francés porque es mi cuenta)

Tengo que agradecer al algoritmo de Youtube que me haya notificado. La plataforma me sirvió un vídeo de un youtuber anunciándolo. Esto ha sido recogido por toneladas de sabuesos de Youtube que están advirtiendo activamente a sus seguidores de esto, porque Amazon claramente no lo está haciendo.

He podido eliminar a Amazon de mi vida durante años, excepto cuando se trata de mi Kindle.

Para una amante de los libros como yo, que pasó años de su vida mudándose a un país diferente cada dos años, tener un Kindle hizo algo por lo que todavía estoy increíblemente agradecida. Me permitió seguir leyendo. De hecho, leí mucho más de lo que estaba acostumbrada gracias a él. La comodidad era adictiva, y yo era adicta.

Ahora que he dejado de trastornar mi vida tan a menudo y vivo en una casa con estanterías de verdad, he vuelto a leer libros físicos mucho más. Tengo mis librerías locales que visito a menudo, y estoy más que feliz de renunciar a la comodidad de conseguir un libro al instante en favor de los libros físicos comprados localmente.

Pero mi Kindle seguía siendo precioso para mí (hasta ahora). Tengo cientos de libros ahí. Libros que son míos, pensaba ingenuamente. Me gusta tener un lector electrónico para cuando viajo, y seguiré comprando algún que otro libro electrónico.

Pero ya no más. No con los lectores electrónicos. Pero con Kindle específicamente. Y con Amazon.

Desfigurar la propiedad

¿Por qué es tan importante? A primera vista, este cambio puede no parecer tan importante.

Pero ES importante. Estamos empezando a darnos cuenta (por fin) de que el significado mismo de la propiedad ha cambiado. Y no para mejor, al menos no para nosotros.

En aras de la comodidad y la conveniencia, nos hemos permitido modificar nuestro comportamiento, un hábito aparentemente insignificante a la vez, y renunciar a nuestro control y propiedad. Ahora nos quedamos con cosas por las que seguimos pagando, pero que no son nuestras.

Cuando pulsas con entusiasmo el botón «comprar en un clic» y descargas tu libro electrónico en tu Kindle, no estás haciendo una compra. Estás haciendo un alquiler. Este es el trato ahora con todas estas plataformas tecnológicas; al menos con Spotify sabes que les estás pagando mensualmente no para poseer, sino para escuchar música en streaming. Pero con los libros electrónicos, como usan la palabra «comprar» y como solo pagas una vez como en una compra normal, te engañan para que pienses que eres el propietario del libro electrónico. Pero no lo eres.

Amazon ha ido despojándote lentamente de tus derechos a lo largo de los años, y lo ha hecho legalmente a medida que actualiza sus términos y condiciones. Antes podías prestar tus libros electrónicos a otros usuarios de Kindle, pero esto se ha dejado de hacer en 2022. Todavía recuerdo cuando intentaba averiguar cómo se hacía el préstamo. Para una empresa que supuestamente se centra en el cliente, es una locura lo difícil que era averiguarlo antes de que decidieran que ni siquiera deberíamos molestarnos en intentar prestar cosas y que simplemente deberíamos limitarnos a «comprar».

Pero lo que Amazon ciertamente no va a dejar de hacer es el derecho a cambiar el contenido y la portada de los libros electrónicos, o a eliminarlos directamente de tu Kindle si así lo deciden.

El problema de no poder descargar el libro electrónico en tu ordenador es que esos cambios pueden ocurrir sin que te des cuenta de que han ocurrido. Puede que notes un cambio en la portada del libro, pero no necesariamente notarás si el contenido de los libros ha cambiado.

Esto me recuerda un pasaje de 1984, de George Orwell, que irónicamente fue el libro que se eliminó de los Kindle de la gente debido a un problema de infracción de derechos de autor de un librero de Amazon.

«Es muy probable que una docena de personas estuvieran trabajando en versiones rivales de lo que el Gran Hermano había dicho realmente. Y en ese momento, algún cerebro maestro del Partido Interior seleccionaría esta versión o aquella, la reeditaría y pondría en marcha los complejos procesos de referencias cruzadas que serían necesarios, y entonces la mentira elegida pasaría a los registros permanentes y se convertiría en verdad». -1984

¿Puede Amazon convertirse en un cerebro maestro, seleccionando versiones de la verdad que se consideren aceptables? Veamos las cifras. Amazon posee el 50 % del mercado de libros impresos y el 70 % del mercado de libros electrónicos. Estas cifras son enormes, y claramente reclaman cada vez más derechos para hacer lo que les dé la gana, cuando les dé la gana, jodiendo a todo el mundo, desde lectores, librerías independientes, autores y editores en el proceso, e incluso manipulando el contenido de los libros o censurándolos si así lo desean.

Así que sí, por supuesto que pueden. Ya lo están haciendo.

¿Y ahora qué?

Esto es una patada en el trasero para mí, para sacar estas marcas por completo de mi vida. Quiero adoptar una postura aún más activa en la búsqueda de alternativas y resistir la tentación, lo mejor que pueda, de ceder ante una supuesta conveniencia que está resultando ser un juego en el que los ganadores se lo llevan todo a nuestra costa. Sé que este no es un camino fácil, lo cual es un testimonio aterrador de cómo estas empresas se han entretejido en el tejido mismo de nuestras vidas.

Pero tenemos que desengancharnos por completo. Esta es una lucha por la que vale la pena luchar.

Por ahora, empezaré descargando mis libros electrónicos y desprendiéndome de mi Kindle. Aquí tienes un vídeo de Youtube sobre cómo descargar tus libros electrónicos en bloque. Porque, por supuesto, Amazon solo te permite descargarlos de uno en uno. Hasta el 26 de febrero, claro.

¿Y tú? ¿Cambiará esto tu forma de leer?

Mi copia gastada de 1984 que es mía de verdad

Sobre Re-Imaginings

El objetivo de Re-Imaginings, de Sandhya Domah, es tratar de entender el trabajo moderno y cómo llegamos hasta aquí; y hacia dónde nos dirigimos

Nota: Agradecemos a Sandhya Domah su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés: