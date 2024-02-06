Lista de los Primeros Ministros Británicos del Siglo XIX

Primeros Ministros Británicos durante el Período 1789-1914

(William Pitt Dic. 1783) Henry Addington Mar. 1801 William Pitt Mayo 1804 William Wyndham Grenville Feb. 1806 Duque de Portland Mar. 1807 Spencer Perceval Oct. 1809 Earl of Liverpool Junio 1812 George Canning Abr. 1827 Vizconde Goderich Ago. 1827 Duque de Wellington Ene. 1828 Earl Grey Nov. 1830 Vizconde Melbourne Julio de 1834 Duque de Wellington Nov. 1834 Sir Robert Peel Dic. 1834 Vizconde Melbourne Abr. 1835 Sir Robert Peel Ago. 1841 Lord John Russell Junio de 1846 Earl of Derby Feb. 1852 Earl of Aberdeen Dic. 1852 Vizconde Palmerston Feb. 1855 Conde de Derby Feb. 1858 Vizconde Palmerston Junio 1859 Earl Russell Oct. 1865 E arl de Derby Junio de 1866 Benjamin Disraeli Feb. 1868 William Ewart Gladstone Dic. 1868 Benjamin Disraeli Feb. 1874 William Ewart Gladstone Abr. 1880 Marqués de Salisbury Junio 1885 William Ewart Gladstone Feb. 1…