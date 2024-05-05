Por qué Zyn, la marca sueca de bolsitas de nicotina, se imponen en todo el mundo, y las dudas sobre si son sanas

Las bolsitas de nicotina aromatizadas y sin humo, entre ellas la marca Zyn, se están haciendo virales en TikTok. Algunos expertos opinan sobre su seguridad.

Puede ser asimismo de interés aquí lo siguiente:

[aioseo_breadcrumbs]

Visualización Jerárquica de Industria del Tabaco

Estudio del Caso: El Éxito de Zyn

Véase la definición de Industria del tabaco en el diccionario.

¿Qué es Zyn y qué son las bolsitas orales de nicotina?

Los nuevos productos imitadores no contienen tabaco, pero sí nicotina, aromatizantes, edulcorantes y fibras vegetales. Algun…