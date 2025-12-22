Es tradicional publicar este tipo de listas a finales de año, o justo al comenzar el año. Martina lo ha hecho, y tras hablar con ella, seguiremos su estructura.

En 2025, llegaron muchos lectores nuevos y encantadores, especialmente en la segunda mitad del año. Eso significa que muchos artículos de principios de año habrán pasado desapercibidas. Hoy, pues, vamos a echar un vistazo a los artículos más populares de 2025.

Escribiendo aquí y en otros lugares, como Martina, también hemos aprendido que una verdad sobre la creación de contenido es que nunca se sabe con certeza qué será popular y qué fracasará.

Un boletín es un claro ejemplo de ello. Algunos piden y reciben la opinión de los lectores, modifican su calendario de publicaciones e incluso rediseñan por completo el formato. Durante la planificación de contenido, a veces pensamos que nuestros temas y artículos tendrían éxito. Me ha pasado.

A veces era así. La mayoría de las veces, no. Casi todos los meses, un post que no creíamos que fuera a recibir muchas visitas ni a generar nuevas suscripciones demostraba -algunas veces- su fuerza. Además de ser un placer escribir, la creciente comunidad de humanidades en Substack nunca deja de sorprender y cambiar nuestras expectativas.

Todavía no sabemos la incidencia de las numerosas colaboraciones (en especial, con escritores invitados) llevadas a cabo en este boletín durante el año, pero tenemos claro que ha sido mucho más enriquecedor que hayan tenido lugar.

Con otro año calendario casi terminado, pensamos que era un buen momento para ampliar la información y compartir los 20 artículos más populares de 2025 en una lista práctica. Es una gran excusa para retomar los ensayos que te gustaron o ponerte al día con los que te perdiste.

Si disfrutaste una o varias de estos artículos, nos encantaría que te suscribieras al boletín y te unieras a esta increíble comunidad de apoyo que estamos construyendo juntos.

Los 10 artículos más populares de 2025 en Humanidades

La lista, en orden de más popularidad, es la siguiente:

(1) El Prompt Maestro que Genera Prompts de IA de Nivel Experto para Tus Textos, con Ejemplos

Guía Completa: Obtén comandos precisos y optimizados por IA bajo demanda. Además, reemplaza los textos torpes por contenido auténtico.

(2) 100 Libros que hay que Leer Antes de que sea Demasiado Tarde

“Mi lista global abierta” de novelas clásicas: Jeff Rich

(3) 10 Lecciones de Escritura que he Aprendido en los Últimos Diez Años

Retrospectiva de un escritor.

(4) ¿Por qué ya nadie compra libros?¿Por qué fracasan los aspirantes a escritores?

La dificultad para publicar, las redes de escritores, y la importancia de la comunidad (Parte 1)

(5) IA y Filosofía La IA está poniendo en valor un nuevo conjunto de habilidades. Pero esta vez, las habilidades se adquieren mejor en un taller de escritura o en un taller.

(6) ¿La IA acabará con la escritura?

En el que Grok (la IA de X) critica a Scott Lynch y demuestra que la IA no sirve para dar consejos de redacción.

(7) Una Lista Completa de Sitios Web de Arte de Creative Commons y de Dominio Público: No necesitas la IA

Advertencia: Este newsletter contiene muchos enlaces en los que se puede hacer clic, y son en inglés. Y un paquete de expansión para tu biblioteca de recursos de arte no IA.

(8) Estamos entrando en la Era del Autor Artesano: La Noción de los «1.000 Verdaderos Fans» vuelve a ser Cierta

Si estás cansado del juego de la publicación de libros de rápida salida, te entiendo. Afortunadamente, hay otra manera. (Y lo mismo sirve para otra creatividad que tengas)

(9) Sobre “Anotar” en Libros

Leer un libro por todo lo que vale. Además, entre bastidores: La elaboración de un nuevo libro.

(10) La Crisis de la Crítica Cultural

¿Las críticas atraen lectores? ¿Aumentan las suscripciones? ¿Venden anuncios? Si la respuesta es «no», ¿Cómo encajan las reseñas y los críticos culturales? ¿Es la crítica cultural un oficio moribundo?

Los restantes artículos más populares de 2025 en Humanidades

Estos son los que ocupan la posición 11-20 en el año 2025:

Hay que Dejar de Avergonzar sutilmente a los Artistas por su Deseo de ser Vistos

Por qué «no crees para conseguir “me gusta”, crea solo para ti» a menudo no tiene ningún sentido.

La paradoja de las “plataformas” de autores para vender libros

Los escritores de ficción no necesitan una “plataforma”, hasta que la necesitan.

6 Lecciones para Publicar un Libro en Substack en 2025: Lo que he Aprendido

¿Tus expectativas están rebajadas al suelo de tierra o elevadas al cielo? Algunas cosas que tienes que considerar primero.

📓 Todo lo que sé sobre la auto-publicación

Escribiría por entregas públicas, en forma de newsletter de suscripción, o capítulos sueltos en e-book, o simples posts. Incluye un diagrama de flujo y el PDF original. + Bonus: Sus consejos de vida.

Vender Libros Electrónicos en Substack podría cambiar la Edición para Siempre

Una apuesta por las compras únicas y un lector de ebooks integrado.

Deberíamos estar Agradecidos por todos esos Malos Libros, que se Venden Mejor

La economía de la edición y un poco de esperanza. Además: Al comprometerte a leer algo antes de hablar de ello, te diferenciarás.

He probado todos los Trucos para Conseguir más Lectores, incluyendo el Robo de las Técnicas de los más Populares en Substack

Éstos 5 Funcionan de Verdad. Parte 1.

Cómo Escribir Ficción: Un Breve Plan de Estudios

Siete libros que te ayudarán a escribir mejor ficción.

La Guía Definitiva para Lanzar o Relanzar tu Newsletter: + 25 Expertos te Aconsejan

Lo que les hubiera gustado saber antes de Lanzar su Newsletter (Substack, etc) y convertir a los lectores ocasionales en suscriptores de pago (utilizando herramientas que ya tenemos).

¿Cuántos millones cobró Beyoncé por el concierto de Dubai? ¿Qué ganó a cambio Dubai?

Nuestros famosos llaman tiranía a la democracia, pero no reconocen la tiranía real cuando les da un cheque. En este caso, de 24 millones de dólares.

Reformulando la Publicación Híbrida frente a la Tradicional

Todo gira en torno a la distribución... Además: Editoriales Híbridas: Diferencias, Innovación, Ego de Autores, Bestsellers y la Crisis de la Edición Tradicional.

Compartir Humanidades