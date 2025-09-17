Humanidades

Humanidades

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Roberto
Roberto
13h

Muy cierto: La primera mentira es que si te limitas a escribir un buen libro, todo lo demás sucederá por arte de magia. Esa es la fantasía que la industria editorial quiere desesperadamente que creas, pero no funciona así. Escribir es fundamental, pero no es un sistema. Un libro es sólo inventario hasta que lo conectas con los lectores a través de uno de los otros pilares anteriores.

Expand full comment
Responder
Compartir

Sin posts

© 2025 Lawi
PrivacidadTérminosAviso de recolección
Empieza a escribirDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura