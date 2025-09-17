Los 7 pilares que realmente importan en la construcción de una carrera editorial

"Resulta que un enlace de compra activo en un boletín dirigido a personas que realmente quieren conseguirlo es el medio más eficaz para vender tu libro." -Dana Stabenow, novelista

Las 4 P de la priorización, comprender la estructura subyacente de una carrera de autor sostenible, y por qué la mayoría de los escritores no dominan ni siquiera una.

Por: Russell Nohelty, autor de bestsellers del USA Today

Tengo buenas noticias.

Publicar no es tan complicado como todo el mundo lo pinta. A la gente le encanta ahogarte en tácticas, trucos y sistemas «secretos», pero cuando lo reduces todo, sólo hay siete cosas que realmente necesitas averiguar si quieres ganarte la vida de forma sostenible como autor.

Antes de que preguntes, sí, inédito, autopublicado o publicado tradicionalmente, creo que todo autor necesitará alguna versión de todo esto en algún momento.

Siete pilares, sin embargo. Eso es todo. Apenas necesitas dos manos para contarlos.

(Nota: no incluyo la mentalidad, ya que es otro tema del que me he ocupado en muchas otras entradas y que se entremezcla con todo lo demás. Hay diferentes bloqueos de mentalidad que surgen con cada uno de estos pilares, y en cada etapa del éxito. Normalmente tienes que romper esos bloqueos antes de poder tener el éxito que deseas con cualquiera de los pilares siguientes).

Creación: Esto incluye escribir blogs, libros, redes sociales, podcasts, Youtube, etc.

Venta al por menor/en catálogos: Esto incluye librerías y bibliotecas, ya sea autopublicación o publicación tradicional, KU y plataformas amplias.

Financiación colectiva: Esto incluye hacer una edición especial o una edición aniversario de tus libros publicados tradicionalmente.

Suscripciones: Incluso los autores publicados tradicionalmente o los escritores inéditos pueden y deben tenerlas eventualmente.

Páginas de destino/ofertas especiales: Incluso si tu editor las crea, o simplemente necesitas impulsar un evento de firmas.

Tu propia tienda web: Aunque no puedas vender tus propios libros, siempre te queda la mercadotecnia.

Eventos presenciales y virtuales: Incluidas las giras de libros y otros tipos de eventos en los que no tienes libros.

Y no necesitas los siete para tener éxito. Sólo necesitas uno (además de crear, obviamente). En 2015, el mío fueron las convenciones. Luego añadí Kickstarter y, en 2017, tuve mi primer año de seis cifras. Con el tiempo añadí más y más, pero tuve un negocio de éxito con uno, y uno de seis cifras con dos.

Si puedes construir sistemas en torno a estos siete pilares, no sólo sobrevivirás en el mundo editorial, sino que prosperarás.

Sí, son grandes categorías. Cada una es una madriguera de conejo que puede consumir años de tu vida si se lo permites, pero todo lo demás no es más que una variación de una de estas siete.

Ésa es la buena noticia.

La mala noticia es que la mayoría de los autores nunca consiguen que ni siquiera una de ellas funcione de forma sostenible.

No es porque sean perezosos. No es porque no tengan talento. Se debe a dos mentiras que nos han vendido sobre el éxito editorial.

La primera es que si escribes un buen libro, todo lo demás sucederá por arte de magia. Esa es la fantasía que la industria editorial quiere desesperadamente que creas, pero no funciona así. Escribir es fundamental, pero no es un sistema. Un libro es sólo inventario hasta que lo conectas con los lectores a través de uno de los otros pilares anteriores.

La segunda mentira es que tienes que hacerlo todo, todo el tiempo, y que si no lo haces nunca tendrás éxito. Es la mentira de las balas de plata, las estrategias mágicas y el bombo exagerado.

Son mentiras cómodas, por lo que es fácil que los escritores caigan en ellas. Van dando tumbos haciendo todo a la vez y pensando que están progresando. Quizá prueban un Patreon durante dos semanas, pero no crece lo suficiente para sus aspiraciones de inmediato, así que lo abandonan. Hacen sus pinitos en Kickstarter, pero no consiguen financiación en 24 horas, así que lo llaman estafa. Compran anuncios en Facebook, pierden 200 $ y deciden que los anuncios no funcionan.

Ese ciclo garantiza que nunca tendrás éxito.

¿Por qué? Porque cada pilar tiene un periodo de fracaso incorporado. Los primeros meses van a ser complicados. Se supone que te equivocarás. Nadie da en la diana al primer disparo.

Yo tuve diez comunidades que fracasaron antes de aterrizar en Substack. Claro, cuando una comunidad no funcionaba, o no me parecía bien, la abandonaba para que no me pesara... pero primero le di tiempo. Me di tiempo para probar distintas estrategias, para probar distintas plataformas, y sólo cuando nada movió la aguja la hice saltar por los aires.

El equipo de Writer MBA dio a nuestra conferencia dos años antes de que la desconectáramos, y pasó otro año antes de eso construyéndola. Después de tres años, la empresa fracasó, pero nos esforzamos mucho y tuvimos mucho éxito durante ese tiempo. Pero no fue suficiente.

Construí una aplicación para mi escritura hace años, con un gasto importante, y sólo la quemé después de intentarlo todo durante un año . Parece que tengo capacidad para soportar largos periodos de aburrimiento y altos niveles de dolor, siempre que haya una fecha de finalización y una jugosa recompensa al final.

La mayoría de los autores no se dan esa gracia. Entran en pánico cuando las cosas no encajan al instante, así que pivotan antes de que el sistema tenga la oportunidad de estabilizarse. Luego vuelven a pivotar. Y otra vez. Hasta que lo han «probado todo» y no han construido nada.

Por eso nadie acierta ni siquiera en un pilar. No se trata de talento. No se trata de suerte. Se trata de capacidad de atención. Se trata de paciencia.

El mercado recompensa a las personas que pueden soportar la incomodidad de esos primeros meses rotos y seguir apareciendo de todos modos. Los que aceptan que tres meses de «funcionar más o menos» no es un fracaso, es la primera fase. Los que dan al pilar suficiente oxígeno para que crezca y se convierta en algo sostenible.

Pero la mayoría de nosotros no lo hacemos. No permanecemos el tiempo suficiente en el fuego. Saltamos antes de que el pan esté cocido. Por eso el cementerio de Patreons abandonados, tiendas web vacías, Kickstarters muertos y catálogos polvorientos es mayor que el campo de los sistemas que funcionan.

Cada uno de estos pilares es enorme, y expansivo, y abrumador, pero cuando intentas hacer los siete a la vez no es de extrañar que todo el mundo esté quemado.

Dicho esto... sólo son siete. Cualquiera puede aprender a hacer bien siete cosas, ¿verdad?

Ojalá fuera tan fácil. Incluso si me has seguido hasta aquí(lo cual no es una garantía, ni siquiera probable), probablemente estés diciendo: «Vale, pero ¿cómo se dominan estas siete cosas?».

Así que, una vez que elijas uno de los siete pilares anteriores en el que centrarte, los siete trabajan aproximadamente en las mismas tres palancas:

Plataforma - Dónde construyes esta parte de tu negocio. Producto - Lo que vendes a través de esa plataforma. Ruta - Cómo diriges el tráfico a ese producto.

Este es el motor. Plataforma, producto, camino. Una y otra vez. Tomemos como ejemplo las suscripciones.

Tu plataforma puede ser Ream, Patreon, Substack o Shopify.

Tu producto podría ser capítulos extra, acceso anticipado, comentarios entre bastidores.

Tu vía podría ser Substack Notes, anuncios en Facebook, SEO, marketing de embajadores o Royal Road.

Observa cómo la plataforma dicta la vía. No diriges tráfico a Patreon desde Substack Notes, eso no tiene sentido. Sin embargo, si estás en Royal Road, Patreon funciona de maravilla porque se integra a la perfección.

Durante años, me centré principalmente en vender libros (producto) en Kickstarter (plataforma) a través de mi lista de correo (vía). Ahora, me dedico a vender The Author Stack (producto) en Substack (plataforma) a través de recomendaciones (vía). Antes de retirarme de la venta en salones, me centré en la venta de paquetes (producto ) en convenciones de cómic (plataforma y vía).

Fíjate, sigo lanzando libros en Kickstarter, pero lo he sistematizado para no pasar mucho tiempo pensando en ello. Cuando empecé mi Substack, seguía haciendo convenciones a buen ritmo, pero pasaba mucho menos tiempo pensando en ello que antes de la pandemia.

Este es el tipo de pensamiento estratégico que la mayoría de los autores se saltan. Van de un lado a otro, amontonando táctica sobre táctica, sin ver nunca el patrón que hay debajo.

Siempre que digo que esta es la fórmula, la gente me responde. "¿Pero qué pasa con cosas como las licencias? ¿Y los cursos? ¿Y las tiendas Tiktok?

En este marco,las licencias son una vía. No es más que una forma de trasladar un producto existente a un público a través de la plataforma de otra persona. Si Netflix adapta tu libro, eso es licenciar. Es un movimiento de vía, no un nuevo pilar.

Las tiendas Tiktok están dentro del pilar de la tienda web y Tiktok es una vía.

¿Y los cursos? ¿Coaching? ¿Ponencias? Son productos. Están dentro de uno de los siete pilares, dependiendo de dónde te centres.

Entremos en materia. He aquí cómo es cada uno de los siete pilares, qué se necesita para ganar en ellos y cómo puede salir terriblemente mal.

1. Crear

Este es el más obvio, pero vale la pena afirmar rotundamente que sin escribir, o crear de algún tipo, no tienes nada que vender.

Cómo funciona: Escribir y crear es la base de cualquier negocio de autor. Es la materia prima sobre la que se construye todo lo demás. Sin ella, ninguno de los demás pilares existe. Pero por sí sola, no te salvará.

Ejemplo: Escribes una trilogía de fantasía. Ese es tu producto. Puedes monetizarlo de seis formas distintas: poniéndolo a la venta en tiendas, mediante ediciones especiales en Kickstarter, mediante un Patreon que ofrezca capítulos anticipados, mediante copias firmadas en tu tienda web, mediante ventas en persona en una convención y mediante ofertas especiales en tu página de aterrizaje.

Plataforma: Wattpad, Royal Road, Medium, Plotdrive, Word, Scrivener

Producto: Ficción serializada, relatos cortos, ensayos, borradores experimentales, libros, blog

Vía: Promoción cruzada con otros autores, fragmentos en redes sociales (TikTok/Reels), recomendaciones dentro de la plataforma, grupo de escritores, sesiones de crítica, sprints de escritura

La escritura alimenta la máquina, pero no es la máquina. Tengo todo un libro para ayudarte con esto, titulado Cómo escribir libros irresistibles que los lectores devoran.

Un puente entre las historias y los lectores: Toda historia comienza con una chispa, un momento en el que una idea prende en la mente de un escritor y exige ser compartida.

2. Ventas al por menor/catálogo

Aquí Amazon. Kobo. Apple. Barnes & Noble. El mundo de las interminables estanterías digitales.

Cómo funciona: Creas una lista de libros pendientes. Esa lista aumenta. Cada vez que un lector termina un libro, pasa directamente al segundo, y luego al tercero. Cuando tengas diez libros en la serie, será un motor autosuficiente.

Ejemplo: Un autor de novelas de misterio con diez libros en KU ya no tiene que «lanzarse». Su catálogo es el lanzamiento. Cada mes, la serie se autoalimenta.

Plataforma: Amazon KDP, Kobo, Apple Books, Barnes & Noble Press

Productos: Novelas, cajas, paquetes de series, audiolibros

Vía: Anuncios de Amazon, intercambios de boletines, funciones de BookBub, TikTok BookTok

Modo de fracaso: Un libro no basta. Puedes causar sensación, claro. Pero sin catálogo, no hay gravedad. Los lectores compran series, no libros sueltos. No puedes labrarte una carrera esperando que caiga un rayo en cada lanzamiento.

Todavía no tengo un buen recurso para las ventas al por menor, pero mi antigua compañera de negocios, Monica Leonelle, lo trata ampliamente en su serie Book Sales Supercharged.

3. Crowdfunding

Kickstarter. Indiegogo. Backerkit. Esto es pre-pedido con esteroides.

Cómo funciona: Financias la producción dejando que los fans inviertan por adelantado. No sólo compran un libro. Compran una experiencia.

Por ejemplo: Lanzas una novela gráfica. Tu campaña ofrece ofertas anticipadas, portadas de coleccionista, insignias y pegatinas para alcanzar los objetivos. Consigues 25.000 $ incluso antes de que el libro se imprima.

Plataforma: Kickstarter, Backerkit, Indiegogo

Productos: Ediciones especiales, copias firmadas, paquetes de merchandising, pins de esmalte, impresiones artísticas

Camino: Calentamiento de la lista de correo electrónico, anuncios en Facebook, promoción cruzada con otros creadores de Kickstarter

Modo de fracaso: Los autores tratan Kickstarter como un cajero automático mágico. Se presentan sin público, sin gancho, sin recompensas atractivas, y se preguntan por qué fracasan. El crowdfunding no es dinero gratis. Es fanservice para gente que ya te quiere.

Tengo un libro entero sobre esto titulado Cómo lanzar tu libro en Kickstarter.

Por qué Kickstarter cambia el juego: Durante años, los autores se han sentido encadenados a los caprichos de los algoritmos de Amazon y de las editoriales tradicionales.

En la parte 2 se examinará lo siguiente:

4. Suscripciones

5. Páginas de destino y ofertas especiales

6. Tienda web

7. Eventos presenciales y virtuales

Cómo elegir la combinación adecuada.

Sobre Author Stack (“Pila de Autor”)

Esta publicación se sitúa en la intersección del oficio y el comercio, ayudando a los escritores, como dice Russell:

… a crear negocios más sostenibles que les permitan prosperar mientras crean obras que les iluminen por dentro. Nos esforzamos por dar agencia a los autores en un mundo que con demasiada frecuencia parece querer arrebatársela. Creemos que el «secreto del éxito» no es una gran revelación. Se trata de docenas de pequeñas ideas reunidas a partir de muchas fuentes distintas. A todos nos enseñan «pilas» que los líderes del sector afirman que funcionan para todo, pero normalmente no funcionan para nadie. Estos expertos pueden afirmar que tienen toda la respuesta, pero normalmente sólo trabajan con un pequeño fragmento de la imagen completa. Creemos que cada parte de la industria no tiene más del 5% de la respuesta a lo que hace que una carrera de escritor tenga éxito.

Nota: Agradecemos a Russell Nohelty su colaboración en este artículo, adaptado del suyo en inglés:

