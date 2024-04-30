El libro “Mártir!”, de Kaveh Akbar, es, según la editorial, un canto a la forma en que nos pasamos la vida buscando un significado -en la fe, el arte, nosotros mismos, los demás-, en el que un hijo huérfano de inmigrantes iraníes, recientemente sobrio, guiado por las voces de artistas, poetas y reyes, se embarca en una búsqueda que le lleva hasta una pintora enferma terminal que vive sus últimos días en el Museo de Brooklyn.

Cyrus Shams es un joven que lidia con una herencia de violencia y pérdida: el avión de su madre fue derribado sobre los cielos de Teherán en un accidente sin sentido; y la vida de su padre en América se vio circunscrita por su trabajo matando pollos en una granja industrial del Medio Oeste. Cyrus es un borracho, un adicto y un poeta, cuya obsesión por los mártires le lleva a examinar los misterios de su pasado: hacia un tío que cabalgaba por los campos de batalla iraníes vestido como el Ángel de la muerte para inspirar y consolar a l…