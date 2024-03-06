Medievalismo Global

El medievalismo, la reimaginación y reutilización de la Edad Media, es un elemento básico de la cultura política y popular del siglo XXI. Podría decirse que todos los medievalismos de la cultura popular son políticos porque la cultura popular refleja y da forma a las ideologías de su producción, incluyendo, aunque no exclusivamente, los modelos de identificación y las divisiones entre grupos. Al igual que los estudios medievales académicos, el medievalismo de la cultura popular convencionalmente "desea y reifica una Edad Media blanca, predominantemente cisgénero y masculina". La asociación de la Europa medieval y de las personas que vivieron en ella con la blancura, y su posición como poseedores de la herencia blanca, no están arraigadas en la evidencia histórica, sino en una historia reimaginada que interpreta selectivamente a personas y acontecimientos conocidos -e imaginados- al servicio de las ideologías rac…