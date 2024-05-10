Photo by Daniel on Unsplash

Mujeres combatientes: la otra cara de la guerra en Ucrania

En otra de las revistas publicábamos esto;

En solo diez días de principios del año 2022, dos millones de personas habían huido de los combates en Ucrania. Una proporción muy elevada de ellas eran mujeres y niños, mientras que a los hombres ucranianos de entre 18 y 60 años se les prohíbe abandonar el país, obligados a defenderlo.

El 20 por ciento de las fuerzas armadas ucranianas están integradas por mujeres. Son ochenta mil entre los más de 400.000 militares. Pero este no es un caso aislado. En todas las culturas y a lo largo del tiempo, las mujeres rara vez han participado en la guerra como combatientes. Sin embargo, cuando han combatido, las mujeres han obtenido buenos resultados. Algunos casos importantes son el reino de Dahomey en el siglo XIX, la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, diversas fuerzas irregulares y las fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán. Puede ser interesante revis…