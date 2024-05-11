Mujeres del Imperio Bizantino

Rol y Tareas de las Mujeres del Imperio Bizantino

Las mujeres desempeñaron papeles clave en la sociedad bizantina: algunas gobernaron o cogobernaron el imperio, y otras encargaron obras de arte y edificios, peregrinaron y escribieron. En esta apasionante historia sobre el rol y las historias de mujeres, se examina las vidas, ocupaciones, creencias y funciones sociales de las mujeres bizantinas.

EL estudio del papel de la mujer en Bizancio se remonta a Edward Gibbon con su mala opinión de la emperatriz Teodora, basada en los pasajes más escabrosos de Procopio y repetida en su famosísimo libro de 1897 "Decadencia y caída del Imperio romano", en que afirmaba: "velada en la oscuridad de un lenguaje erudito". La atención a las vidas de mujeres concretas, sobre todo emperatrices, ha tendido a dominar los trabajos sobre muj…