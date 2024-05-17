Mujeres del Imperio Bizantino

Puede interesar también:

Rol y Tareas de las Mujeres del Imperio Bizantino (2a Parte)

Para comprender el papel de la mujer en Bizancio, siempre es importante mantener el equilibrio entre la ideología y la información objetiva. Así, aunque existen pruebas de que las mujeres desempeñaban funciones prácticas en términos de actividad económica, esto debe sopesarse con la cuestión de si las fuentes registran lo que era apropiado o inapropiado que hicieran las mujeres, en lugar de lo que realmente hacían. Aunque se sabe poco sobre la vida de las campesinas, las mujeres parecen haber participado en las labores agrícolas, pero sólo en determinados ámbitos: en la cosecha, pero no en el arado ni en el pastoreo. ¿Se debe esto a que sólo podían desempeñar funciones que las mantuvieran cerca del hogar o a que sólo era aceptable registrarlas realizando ac…