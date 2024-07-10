Las Mujeres en Casa en la Historia del Feminismo

Pensar en las mujeres en el hogar en este periodo nos trae a la mente la imagen icónica del "ángel en la casa". Tomada del poema de Coventry Patmore de este nombre (1854-1862), la frase denota el papel esperado de la mujer victoriana como esposa y madre abnegada. Obediente y cumplidora, era una guía espiritual y moral para su marido y sus hijos. Su posición en el hogar llegó a representar el papel de la mujer en la nación y el imperio en general. Aunque los críticos modernos han puesto en duda el grado de penetración de este concepto en la Gran Bretaña victoriana, la ideología doméstica desempeñó un papel importante en la cultura de la clase media. La literatura de conducta aconsejaba a las mujeres y niñas cómo convertirse en buenas esposas y madres, y las pinturas, novelas y revistas domésticas representaban a la esposa y madre ideal como el parangón de la virtud.

El matrimonio siguió siendo una preocu…