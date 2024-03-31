Nuevos Enfoques de la Historia

Este no es un fenómeno nuevo, sino que se va repitiendo cíclicamente. Por ejemplo, en los siglos XVII y XVIII, los historiadores de Inglaterra fueron pioneros en una serie de nuevos enfoques de la historia de la política económica.

Debatiendo los Nuevos Enfoques de la Historia

Historia global: enfoques y nuevas direcciones

Este texto investiga el momento y las razones del "giro" hacia los temas globales en la escritura histórica. Entre ellas, la insatisfacción con los antiguos marcos de las historias nacionales y los estudios de área, y un nuevo interés por las historias comparativas y conectadas. La literatura aborda de forma crítica el centro de gran parte del debate reciente sobre las comparaciones de Oriente y Occidente, y la cuestión de la "Gran Divergencia". Plantea nuevas cuestiones sobre las transmisiones de las culturas materiales y las tecnologías, y sobre la agencia humana y las historias de las familias y los indivi…