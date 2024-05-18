El Oriente Medio Islámico Medieval

Lugares Sagrados en el Oriente Medio Islámico Medieval

Centrado en la construcción de la santidad y sus manifestaciones en las devociones individuales, las ceremonias formales y los ritos comunitarios, este texto ofrece una nueva perspectiva de la cultura religiosa en el Oriente Medio medieval. Investiga el pensamiento y la práctica islámicos en los lugares sagrados, incluyendo el santuario o santuarios en honor a la cabeza de al-Ḥusayn b. ʿAli. La narración abarca desde el periodo de formación del Islam hasta el periodo mameluco tardío, en sintonía con los cambiantes contextos políticos y las afiliaciones sectarias, y con la aportación de las ciencias sociales y el estudio de la religión. La yuxtaposición de lugar y tiempo sagrados revela que las dos extensiones se consideraban lugares complementarios para devociones religiosas similares, e imaginadas por un vocabulario común.

Se examinan brevemente las definiciones de…