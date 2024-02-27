Origen de la Gestión Financiera

Hoy en día, la gestión financiera está reivindicando el futuro de la contabilidad -y del planeta- con su enfoque en la sostenibilidad y la medición del valor no financiero, tanto humano como medioambiental. ¿Pero qué hay de su pasado? La historia de esta dinámica rama de las finanzas del siglo XXI se remonta a la Edad Media. A finales del siglo XI, las emergentes ciudades-estado del norte de Italia se vieron envueltas en una explosión comercial provocada por las Cruces. A medida que el comercio florecía, los italianos del norte desarrollaron un nuevo tipo de registro para hacer frente a la creciente complejidad de sus negocios, que fue perfeccionado por los mercaderes de Venecia y se conoció como contabilidad alla veneziana: el método veneciano. El responsable de su codificación y conservación -el autor del primer tratado de contabilidad impreso del mundo- fue Fra Luca Pacioli, matemático renacentista y fraile franciscano q…