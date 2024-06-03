Origen del Comunismo

El Origen del Comunismo en Marx

En su discurso en el funeral de Marx, Engels dijo que aunque la concepción materialista de la historia y la doctrina de la plusvalía fueron los descubrimientos teóricos más importantes de Marx

Marx fue ante todo un revolucionario. Su verdadera misión en la vida fue contribuir, de un modo u otro, al derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones estatales que ésta había creado, contribuir a la liberación del proletariado moderno...

Para completar nuestra exposición de las ideas principales de Marx, por lo tanto, tenemos que preguntar: ¿qué tipo de sociedad esperaba Marx que tomara el lugar del capitalismo? Esta pregunta se responde fácilmente con una sola palabra: el comunismo. Es difícil responderla de forma más adecuada, es decir, decir lo que Marx quería decir con el comunismo.

Hay una razón para la reticencia de Marx sobre los detalles de la sociedad comunista. Él creía que la historia …