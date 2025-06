Origen del Marxismo

Primer Marxismo

Marx hab铆a desarrollado, en sus primeros tiempos (incluyendo en su etapa como uno de los j贸venes hegelianos, y sus ideas sobre el proletariado) dos nuevas e importantes ideas: que la econom铆a es la principal forma de alienaci贸n humana y que la fuerza material necesaria para liberar a la humanidad de su dominaci贸n por la econom铆a se encuentra en la clase obrera. Sin embargo, hasta ese momento s贸lo hab铆a expuesto estos puntos brevemente, en ensayos aparentemente sobre otros temas. El siguiente paso era utilizar estas ideas como base de una nueva y sistem谩tica visi贸n del mundo, que transformar铆a y suplantar铆a el sistema hegeliano y todas las transformaciones anteriores del mismo.

Marx comenz贸 su estudio cr铆tico de la econom铆a en 1844. Este estudio culmin贸 en la obra m谩s importante de Marx, El Capital, cuyo primer volumen se public贸 en 1867, y los vol煤menes posteriores aparecieron despu茅s de la muerte de Marx. As铆 que la obra que Marx produjo en Par铆s, conocida como los Manuscritos Econ贸micos y Filos贸ficos de 1844, fue la primera versi贸n de un proyecto que le ocupar铆a, de una forma u otra, durante el resto de su vida.

La versi贸n de 1844 del marxismo no se public贸 hasta 1932. El manuscrito consta de varias secciones desconectadas, algunas obviamente incompletas. Sin embargo, podemos ver lo que Marx intentaba hacer. Comienza con un prefacio que elogia a Feuerbach como autor de "los 煤nicos escritos desde la Fenomenolog铆a y la L贸gica de Hegel que contienen una verdadera revoluci贸n te贸rica". A continuaci贸n, hay secciones sobre la econom铆a de los salarios, los beneficios y la renta, en las que Marx cita abundantemente a los padres fundadores de la econom铆a cl谩sica, como J.-B. Say y Adam Smith. El objetivo de esto, como explica Marx, es mostrar que, seg煤n la econom铆a cl谩sica, el trabajador se convierte en una mercanc铆a, cuya producci贸n est谩 sujeta a las leyes ordinarias de la oferta y la demanda. Si la oferta de trabajadores supera la demanda de trabajo, los salarios caen y algunos trabajadores se mueren de hambre. Por lo tanto, los salarios tienden al nivel m谩s bajo posible compatible con el mantenimiento de una oferta adecuada de trabajadores.

Marx extrae otro punto importante de los economistas cl谩sicos. Aquellos que emplean a los trabajadores -los capitalistas- construyen su riqueza a trav茅s del trabajo de sus trabajadores. Se enriquecen qued谩ndose con una parte del valor que producen sus trabajadores. El capital no es otra cosa que trabajo acumulado. El trabajo de los trabajadores aumenta el capital del Empleador. Este aumento de capital se utiliza para construir f谩bricas m谩s grandes y comprar m谩s m谩quinas. Esto aumenta la divisi贸n del trabajo. Esto hace que m谩s trabajadores aut贸nomos se queden sin trabajo. Entonces deben vender su trabajo en el mercado. Esto intensifica la competencia entre los trabajadores que tratan de conseguir trabajo, y hace bajar los salarios.

Todo esto lo presenta Marx como deducciones de los presupuestos de la econom铆a ortodoxa. El propio Marx no escribe como economista. Quiere elevarse por encima del nivel de la ciencia econ贸mica, que, seg煤n 茅l, simplemente da por sentadas cosas como la propiedad privada, la codicia, la competencia, etc., sin decir nada sobre hasta qu茅 punto las circunstancias aparentemente accidentales son realmente la expresi贸n de un curso de desarrollo necesario. Marx quiere plantear cuestiones m谩s amplias, ignoradas por los economistas, como "驴Qu茅 significa en la evoluci贸n de la humanidad esta reducci贸n de la mayor parte de la humanidad al trabajo abstracto?" (Por "trabajo abstracto", Marx entiende el trabajo realizado simplemente para ganar un salario, y no para los propios fines espec铆ficos del trabajador. As铆, hacer un par de zapatos porque uno quiere un par de zapatos no es trabajo abstracto; hacer un par de zapatos porque resulta ser una forma de obtener dinero lo es). Marx, en otras palabras, quiere dar una explicaci贸n m谩s profunda del sentido y significado de las leyes de la econom铆a.

驴Qu茅 tipo de explicaci贸n tiene Marx en mente? La respuesta se desprende de la secci贸n de los manuscritos titulada "El trabajo enajenado". Aqu铆 Marx explica las implicaciones de la econom铆a en t茅rminos muy parecidos a la cr铆tica de Feuerbach a la religi贸n:

"Cuanto m谩s se esfuerza el trabajador, m谩s poderoso se vuelve el mundo objetivo ajeno que 茅l mismo fabrica, m谩s pobres se vuelven 茅l y su mundo interior, menos hay que le pertenezca. Lo mismo ocurre en la religi贸n. Cuanto m谩s atribuye el hombre a Dios, menos conserva en s铆 mismo. El trabajador pone su vida en el objeto; entonces ya no le pertenece a 茅l, sino al objeto... La exteriorizaci贸n del trabajador en su producto significa no s贸lo que su obra se convierte en un objeto, en una existencia externa, sino tambi茅n que existe fuera de 茅l, de forma independiente, ajena, un poder aut贸nomo, opuesto a 茅l. La vida que ha dado al objeto se enfrenta a 茅l como hostil y ajena". (Traducci贸n mejorable)

El punto central se expone con m谩s agudeza en una frase conservada en los cuadernos que Marx utiliz贸 al estudiar a los economistas cl谩sicos, en preparaci贸n para la redacci贸n de los manuscritos de 1844:

"Es evidente que la econom铆a establece una forma alienada de relaci贸n social como la forma esencial, original y natural". (M 116)

Esta es la esencia de la objeci贸n de Marx a la econom铆a cl谩sica. Marx no cuestiona a los economistas cl谩sicos dentro de los presupuestos de su ciencia. Por el contrario, adopta un punto de vista fuera de esos presupuestos y argumenta que la propiedad privada, la competencia, la codicia, etc., s贸lo se encuentran en una condici贸n particular de la existencia humana, una condici贸n de alienaci贸n. A diferencia de Hegel, a quien Marx elogia por captar el autodesarrollo del hombre como un proceso, los economistas cl谩sicos toman la actual condici贸n alienada de la sociedad humana como su "forma esencial, original y definitiva". No ven que es una etapa necesaria pero temporal en la evoluci贸n de la humanidad.

Marx discute entonces el actual estado alienado de la humanidad. Una de sus premisas es que "el hombre es un ser de especie". La idea est谩 tomada directamente de Feuerbach, quien a su vez la deriv贸 de Hegel. Hegel, como vimos, contaba la historia del desarrollo humano en t茅rminos del progreso de una 煤nica Mente, de la que las mentes humanas individuales son manifestaciones particulares. Feuerbach elimin贸 la supermente y reescribi贸 a Hegel en t茅rminos humanos menos misteriosos, pero conserv贸 la idea de que los seres humanos son en cierto sentido una unidad. Para Feuerbach la base de esta unidad, y la diferencia esencial entre los humanos y los animales, es la capacidad de los humanos de ser conscientes de su especie. Es porque son conscientes de su existencia como especie que los seres humanos pueden verse a s铆 mismos como individuos (es decir, como uno entre otros), y es porque los seres humanos se ven a s铆 mismos como especie que la raz贸n humana y los poderes humanos son ilimitados. Los seres humanos participan de la perfecci贸n -que, seg煤n Feuerbach, atribuyen err贸neamente a Dios en lugar de a s铆 mismos- porque forman parte de una especie.

Marx transforma a Feuerbach, concretando a煤n m谩s la concepci贸n del hombre como especie-ser. Para Marx, "la vida productiva... es vida de especie". Es en la actividad, en la producci贸n, donde el hombre se muestra como un ser-especie. La raz贸n poco convincente que ofrece Marx para ello es que mientras los animales producen s贸lo para satisfacer sus necesidades inmediatas, los seres humanos pueden producir de acuerdo con normas universales, libres de cualquier necesidad inmediata -por ejemplo, de acuerdo con normas de belleza (EPM 82).

Desde este punto de vista, el trabajo en el sentido de actividad productiva libre es la esencia de la vida humana. Todo lo que se produce de este modo -una estatua, una casa o un trozo de tela- es, por tanto, la esencia de la vida humana convertida en un objeto f铆sico. Marx llama a esto "la objetivaci贸n de la especie-vida del hombre". Lo ideal ser铆a que los objetos que los trabajadores han creado libremente fueran suyos y pudieran conservarlos o disponer de ellos como quisieran. Cuando, en condiciones de trabajo enajenado, los trabajadores deben producir objetos sobre los que no tienen ning煤n control (porque los objetos pertenecen a los Empleadores) y que se utilizan en contra de los que los produjeron (aumentando la riqueza y el poder de los Empleadores) los trabajadores son alienados de su humanidad esencial.

Una consecuencia de esta alienaci贸n de los seres humanos de su propia naturaleza es que tambi茅n est谩n alienados unos de otros. La actividad productiva se convierte en "actividad bajo el dominio, la coacci贸n y el yugo de otro hombre". Este otro hombre se convierte en un ser ajeno y hostil. En lugar de que los humanos se relacionen entre s铆 de forma cooperativa, se relacionan de forma competitiva. El amor y la confianza se sustituyen por el regateo y el intercambio. Los seres humanos dejan de reconocer en los dem谩s su naturaleza humana com煤n; ven a los dem谩s como instrumentos para promover sus propios intereses ego铆stas.

Esta es, en resumen, la primera cr铆tica de Marx a la econom铆a. Dado que, en su opini贸n, es la vida econ贸mica y no la mente o la conciencia lo que es real en 煤ltima instancia, esta cr铆tica es su explicaci贸n de lo que est谩 realmente mal en la condici贸n actual de la humanidad. La siguiente pregunta es: 驴Qu茅 se puede hacer al respecto?

Marx rechaza la idea de que se pueda conseguir algo con un aumento forzoso de los salarios. El trabajo por el salario no es una actividad productiva libre. Es simplemente un medio para conseguir un fin. El aumento de los salarios Marx lo describe como "nada m谩s que un mejor salario de esclavo". No devolver铆a la importancia ni la dignidad a los trabajadores ni a su trabajo. Incluso la igualdad de salarios, como propon铆a el socialista franc茅s Proudhon, s贸lo sustituir铆a a los capitalistas individuales por un capitalista global, la propia sociedad.

La soluci贸n es la abolici贸n del salario, del trabajo alienado y de la propiedad privada de un solo golpe. En una palabra, el comunismo. Marx presenta el comunismo en t茅rminos propios del cap铆tulo final de una epopeya hegeliana:

"El comunismo... es la aut茅ntica resoluci贸n del antagonismo entre el hombre y la naturaleza y entre el hombre y el hombre; es la verdadera resoluci贸n del conflicto entre la existencia y la esencia, la objetivaci贸n y la autoafirmaci贸n, la libertad y la necesidad, el individuo y la especie. Es el enigma de la historia resuelto y se conoce a s铆 mismo como esta soluci贸n". (Traducci贸n mejorable)

Se podr铆a esperar que Marx explicara con cierto detalle c贸mo ser铆a el comunismo. No lo hace; de hecho, en ninguna parte de sus escritos da m谩s que sugerencias superficiales sobre este tema. Sin embargo, hace un gesto sobre la enorme diferencia que supondr铆a el comunismo. Todos los sentidos humanos, afirma, est谩n degradados por la propiedad privada.

El comerciante de minerales ve el valor de mercado de las joyas que maneja, no su belleza. En la condici贸n de alienaci贸n causada por la propiedad privada, no podemos apreciar nada si no es posey茅ndolo, o utiliz谩ndolo como medio. La abolici贸n de la propiedad privada liberar谩 nuestros sentidos de esta condici贸n alienada, y nos permitir谩 apreciar el mundo de una manera verdaderamente humana, as铆 como el o铆do musical percibe una riqueza de significado y belleza donde el o铆do no musical no puede encontrar ninguna, as铆 los sentidos de los seres humanos sociales se diferenciar谩n de los de los no sociales.

Estos son los puntos esenciales del "primer marxismo". Es evidente que no es una empresa cient铆fica en el sentido en que entendemos hoy la ciencia. Sus teor铆as no se derivan de estudios f谩cticos detallados, ni se someten a pruebas u observaciones controladas.

El primer marxismo es m谩s realista que la filosof铆a de la historia de Hegel, pero es una filosof铆a especulativa de la historia m谩s que un estudio cient铆fico. El objetivo de la historia mundial es la libertad humana. El ser humano no es libre ahora, pues no puede organizar el mundo para satisfacer sus necesidades y desarrollar sus capacidades humanas. La propiedad privada, aunque es una creaci贸n humana, domina y esclaviza a los seres humanos. La liberaci贸n definitiva, sin embargo, no est谩 en duda; es filos贸ficamente necesaria. La tarea inmediata de la teor铆a revolucionaria es comprender de qu茅 manera la situaci贸n actual es una etapa en el progreso dial茅ctico hacia la liberaci贸n. Entonces ser谩 posible alentar los movimientos que pondr谩n fin a la etapa actual, dando paso a la nueva era de la libertad.

Los escritos de Marx posteriores a 1844 -incluyendo todas las obras que lo hicieron famoso- son reelaboraciones, modificaciones, desarrollos y ampliaciones de los temas de los Manuscritos econ贸micos y filos贸ficos. El n煤mero y el volumen de estos escritos hacen imposible discutir adecuadamente cada obra. (As铆 que a partir de ahora me alejar茅 un poco de la estricta exposici贸n cronol贸gica. Comenzar茅 trazando el desarrollo de la concepci贸n materialista de la historia, que el propio Marx describi贸 como el "hilo conductor de mis estudios", y Engels, en su oraci贸n f煤nebre junto a la tumba de Marx, aclam贸 como el principal descubrimiento de Marx, comparable con el descubrimiento de Darwin de la teor铆a de la evoluci贸n.

