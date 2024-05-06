Los Orígenes de la Historia Ambiental

Como todos los vericuetos de la vida intelectual, la historia ambiental tiene innumerables y enmarañadas raíces. Algunos de los textos más antiguos que se conservan, como la "Epopeya de Gilgamesh" -las primeras versiones tienen 4.000 años de antigüedad-, tratan del cambio medioambiental generado por la acción humana (en este caso, la tala de bosques de cedros en el Levante).

Antecedentes de la historia ambiental

Muchos estudiosos de antaño, especialmente Ibn Jaldún (1332-1406) y Montesquieu (1689-1755), encontraron en las variaciones geográficas del mundo natural, en el clima especialmente, una clave para el comportamiento humano. Según los estándares actuales, se consideran deterministas ambientales ingenuos. Los geógrafos históricos, desde la década de 1870, trazaron el cambio del paisaje, como hizo George Perkins Marsh, abogado, diplomático y polím…