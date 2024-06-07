Los Orígenes de la "Revolución Sexual" de la Década de 1960

Los Orígenes de la "Revolución Sexual": la Década de 1950

Este texto analiza el sexo y la cultura estadounidenses de mediados de siglo. Rastrea los orígenes de la "revolución sexual" de la década de 1960. Recoge las ideas de la literatura que sostiene que la liberación sexual fue mucho más que una reacción a la represión de la década de 1950, ya que supuso en gran medida la integración de una contracultura que ya estaba en auge entre las niñas y las jóvenes décadas antes. Desde las "chicas de la victoria" de la época de la Segunda Guerra Mundial hasta las lesbianas adolescentes de las décadas de 1940 y 1950, estas mujeres y chicas inconformistas navegaron y resistieron las intensas presiones sociales e interpersonales para adaptarse a las costumbres existentes, utilizando los trastornos de la época para buscar nuevas libertades sexuales. Basándose en una nueva generación de investigaciones so…