Los 7 pilares que realmente importan en la construcción de una carrera editorial

Las 4 P de la priorización, comprender la estructura subyacente de una carrera de autor sostenible, y por qué la mayoría de los escritores no dominan ni siquiera una (Parte 2)

Por: Russell Nohelty, autor de bestsellers del USA Today.

En la parte 1 se examinó los siguientes aspectos:

Creación Venta a minoristas/catálogos Crowdfunding

Véase aquí la parte 1.

Prosigamos:

4. Suscripciones

Ingresos recurrentes que hacen que tu negocio siga creciendo.

Cómo funciona: Proporcionas valor continuo, mes tras mes, a las personas que quieren profundizar contigo. No se trata de volcar contenidos. Se trata de pertenecer.

Ejemplo: Creas una Substack. El nivel gratuito recibe ensayos o capítulos. El nivel de pago recibe comentarios entre bastidores y contenido adicional. Tras seis meses, te estabilizas en 2.500 $/mes de ingresos recurrentes. A partir de ahí, crece.

Plataforma: Patreon, Ream, Substack, Membresías Shopify

Producto: Capítulos de acceso anticipado, comentarios adicionales, publicaciones en serie, acceso a la comunidad de Discord

Camino: Notas de Substack, marketing de embajadores, SEO (entradas de blog que alimentan a los suscriptores), apariciones en podcasts

Modo de fracaso: Los autores esperan que todo el mundo se suscriba de inmediato. Crean un Patreon, no ponen nada y se enfadan cuando nadie paga. Las suscripciones son para los superfans. Primero necesitas lectores gratuitos.

Si estás interesado específicamente en Substack, tengo un libro para eso llamado Cómo construir un Substack de clase mundial co-escrito por Claire Venus.

5. Páginas de aterrizaje y ofertas especiales

Se centra en la creación de ofertas y páginas únicas en tu sitio con puntos de entrada que atraigan a los lectores más profundamente.

Cómo funciona: Una página de aterrizaje tiene un único cometido: convertir.

Ejemplo: Haces una promoción BookFunnel: «Consigue gratis mi novela precuela». Los lectores llegan a tu página, dejan su correo electrónico y entran en tu embudo. En la página de agradecimiento, ofreces un paquete de bonificación de 7 $. Ese paquete paga el gasto en publicidad. Ahora estás haciendo crecer tu lista gratis.

Plataforma: OptimizePress, Elementor, ConvertKit, Leadpages

Producto: Novelas/precuelas gratuitas, imanes para lectores, paquetes tripwire de bajo precio (5-9$), códigos de descuento

Caminos: Anuncios de Facebook/Instagram, promociones cruzadas de boletines, entradas de blog SEO que enlazan con páginas de destino

Modo de fallo: Los autores envían tráfico a su página de inicio. O peor aún, a su página de Amazon, donde no obtienen datos. Las páginas de destino existen para captar valor. Si no las pruebas, estás volando a ciegas.

He escrito un libro de venta directa que trata de esto llamado Estrategia de venta directa para autores.

6. Tienda web

La tienda que encuentras en el sitio web de un autor.

Cómo funciona: Eliminas al intermediario. Eres dueño de los datos de los clientes. Te quedas con el 90-95% del dinero en lugar de las migajas de Amazon.

Ejemplo: Creas Shopify. Vendes ejemplares firmados, ediciones exclusivas y estuches. Cada venta introduce el correo electrónico del lector en tu sistema.

Plataforma: Shopify, WooCommerce, Gumroad

Productos: Libros de bolsillo firmados, ediciones limitadas en tapa dura, paquetes de ebook + audiolibro, estuches, merchandising.

Vía: Secuencias de correo electrónico (después de las descargas gratuitas), anuncios de retargeting, TikTok/Reels que apuntan a «copia firmada sólo en mi sitio».

Modo de fracaso: Los autores tratan su tienda como un Amazon más. «Aquí está mi libro de bolsillo, al mismo precio que en todas partes». ¿Por qué alguien te compraría directamente a ti si puede conseguirlo más barato y más rápido en Bezos? La tienda web sólo funciona cuando ofreces a los lectores algo especial.

Mi libro de venta directa, Estrategia de venta directa para autores, trata sobre la creación de una gran tienda.

7. Eventos presenciales y virtuales

Convenciones. Firmas de libros. Cumbres virtuales. Mercados emergentes. Se trata de ventas de alto contacto y alto margen.

Cómo funciona: Te reúnes con los lectores cara a cara o en directo por Internet. Consigues fans para toda la vida.

Por ejemplo: Compras una mesa en una convención de cómics. Llevas tus libros, algunos pósters y un discurso genial. Vendes 5.000 $ en tres días y consigues docenas de nuevos suscriptores.

Plataforma: Congresos de cómic, ferias del libro, festivales locales, firmas de autores

Producto: Libros impresos, ediciones firmadas, carteles, lotes de libros + merchandising

Camino: Presentación en mesa («Es Buffy y Sandman»), programación de la convención (paneles/talleres), prensa local o boletines de eventos.

Modo de fracaso: Los autores se sientan detrás de la mesa, con los brazos cruzados, esperando a que la gente les ruegue que compren. Los eventos no funcionan así. Son teatro. Necesitas energía, profundidad de producto y la capacidad de presentar tu libro en diez segundos.

Un capítulo entero de mi libro, Cómo construir una carrera creativa, trata de los eventos en directo.

Para la mayoría de los creadores, los eventos en directo son fosas sépticas de dinero malgastado.

Hasta ahora te he dado muchas noticias buenas y un poco malas, pero la fea verdad es que se tarda al menos un año en dominar un pilar.

Tres meses para probar.

Tres meses para estabilizarlo.

Seis meses para hacerlo sostenible. Luego, mantenimiento.

La mayoría de los autores abandonan antes de que pasen los doce meses. Deciden que «no funciona» cuando no hay ninguna expectativa razonable de que vaya a funcionar... al menos todavía no.

No han dedicado el tiempo y el esfuerzo necesarios para que funcione. Puede que dediquen un año a un pilar, pero no dedican un año a profundizar en él.

Probé diez comunidades antes de que Substack hiciera clic. Estuve en ella dos años antes de alcanzar los 29.000 $ de ingresos recurrentes y seis meses antes de que la máquina funcionara de forma fiable.

Esa es la línea temporal. Sí, puedes acortar ese tiempo una vez que tengas un par de pilares funcionando, pero sigue llevando tiempo...

...y aun así seguimos diciéndonos que el éxito debería ser instantáneo. Y no lo es.

Algunos trabajan de otra manera. No persiguen todo. No intentan hacer girar las siete a la vez. No abandonan un pilar en cuanto se tambalea. Simplifican. Estudian. Se estabilizan.

Eligen un pilar y se comprometen a estudiarlo durante tres meses. Eligen una plataforma, un producto y una vía.

Luego, profundizan. Es doloroso y duro. A menudo, al cabo de tres meses, cuando no tienen ningún progreso que mostrar, siguen adelante(por ahora). Pero ahora saben que lo han hecho bien. No tienen que preguntárselo. O lo marcan en la lista o lo tachan.

A veces, encuentran algo valioso, y entonces se comprometen otros tres meses para ver si hay espacio para crecer. Normalmente, al cabo de seis meses ya están en marcha, y ahora se trata de dominar.

Entonces construyen sistemas para hacerlo sostenible. Sólo después siguen adelante. Así es como se construye una carrera.

Por eso la «P» de la brújula HAPI significa Priorización. Primero, eliges un pillar. Luego unaforma. Luego unproducto. Luego una patrera. Son las 4 P de la priorización.

Cada paso requiere pruebas. Quizá Kickstarter no sea adecuado para ti. Quizá te vaya mejor una campaña de TTRPG que una novela. Quizá los anuncios de Facebook no sean tu mejor motor de tráfico y necesites una lista de correo mejor.

Cualquiera de ellos puede ser un punto de fracaso.

Por eso necesitas al menos tres meses para averiguarlo. Si sigues fracasando después de tres meses, reagrúpate, pero si las cosas están funcionando, dale otros tres meses para estabilizarte. Luego, dale otros seis meses para que sea sostenible.

Si buscas alguna orientación sobre cómo planificar esto y pensar en la estructura, en general, puedes rotar:

Pilares - no más de una vez cada trimestre . Dado que los Hapitalistas sólo se comprometen con un máximo de cuatro pilares al año, son muy intencionados sobre cuáles eligen.

Plataformas - Casi nunca más de una vez cada trimestre. Aunque los Hapitalistas a menudo se adhieren a un pilar durante un año o más, es más habitual cambiar de plataforma cada trimestre. Sin embargo, es igualmente habitual vincular el pilar y la plataforma. En general, mientras que siempre volverás a los pilares, generalmente no volverás a una plataforma una vez que te des cuenta de que no te funciona.

Productos - tan a menudo como una vez al mes . Especialmente con las ofertas especiales, a menudo realizarás una promoción durante un mes y luego la irás rotando, por lo que no es raro que alguien elija páginas de destino para un trimestre y luego alinee tres productos diferentes. Lo mismo con una tienda web o eventos presenciales.

Caminos - tan a menudo como una vez al mes. Esto es difícil, porque realmente creo que una ruta sólo empieza a dar sus frutos cuando la tienes operativa durante más de tres meses, pero a menudo empezamos cosas que no nos parecen bien, o que no son una buena combinación de pilar/pista. Por tanto, podrías cambiar esto a menudo. Por otro lado, es igualmente habitual mantener una vía durante años mientras se cambian y dominan los pilares. Una lista de correo, por ejemplo, podría(y podría decirse que debería) ser la vía central para todos tus pilares.

El éxito no se consigue de la noche a la mañana. Ni con un TikTok viral. Ni rezando para que Amazon te sonría. Dominando estas siete cosas, de una en una, y haciendo menos cosas mejor.

Cómo elegir la combinación adecuada

Entonces, ¿por cuál de ellas deberías empezar? Con la que te proporcione un crecimiento sin fricciones.

No la más fácil, sino la que puedas hacer con más facilidad. Fácil significa sin dificultad. Facilidad significa sin fricción.

Cuando preguntamos «¿Por qué es tan difícil?» la gente cree que estamos pidiendo que las cosas sean fáciles, pero en realidad no estamos intentando eliminar la dificultad de la ecuación. Si lo hiciéramos, lo último que haríamos sería convertirnos en escritores.

En lugar de eso, lo que realmente estamos diciendo es : «¿Por qué hay tanta fricción a la hora de avanzar haciendo esto que me encanta y en lo que se supone que soy bueno?». Esto no proviene de la reducción de la dificultad, sino de la reducción de la fricción.

Sin fricción significa que la energía que pones fluye hacia delante sin resistencia. Se multiplica en lugar de detenerse.

Eso es crecimiento exponencial. Si pones una unidad de energía, recibes dos de vuelta. Envía un correo electrónico, cincuenta personas se unen. Publica un capítulo, aparecen cien nuevos lectores. Da la sensación de que el mundo conspira contigo en vez de contra ti.

Todos los días me levanto habiendo conseguido entre 25 y 50 nuevos suscriptores a La Pila del Autor de forma gratuita , sin realizar mucho esfuerzo adicional. Cuando me esfuerzo, como durante una venta, gano mucho más que el esfuerzo que dedico.

La mayor parte del tiempo, sin embargo, te quedarás estancado en el crecimiento aritmético. Es cuando inviertes una unidad de energía y recuperas una. O quizá 1,1, si tienes suerte. Trabajas y te mueves, pero es lineal y agotador. La vida parece una rutina y nunca da los frutos que deseas. Ahí es donde viven la mayoría de los autores.

Dejé de producir nuevos libros en Las Crónicas del Godsverse porque la energía que recibía estaba casi a la par con el esfuerzo que ejercía publicándolos. No gano mucho con ello, pero tampoco abandoné la serie. Me sigue funcionando, pero no me devuelve suficiente energía como para centrarme en ella más de un par de horas al mes.

Sigo publicándolos en todas las tiendas, y publico un capítulo a la semana de forma gratuita en mi Wannabe Press Substack. Esto hace que la gente entre en el universo en piloto automático sin apenas esfuerzo, y una secuencia de correo electrónico de autorespuesta de Kit les vende mi serie cuando se apuntan a mi lista de correo.

A veces, ni siquiera consigues un crecimiento aritmético. En el peor de los casos, alcanzas el crecimiento logarítmico. Eso es cuando te esfuerzas y recuperas menos de lo que empezaste. Quemas energía, quemas dinero, quemas tiempo, y no consigues nada. Ni siquiera tiene sentido. Estás gritando al vacío, y el vacío sigue gritando más fuerte.

Una de las principales razones por las que me retiré de los espectáculos es porque estaba perdiendo dinero y sobreexigiendo mi energía haciéndolos. Como la única forma de ganar dinero en las convenciones es estar detrás del stand vendiendo, no tuve más remedio que alejarme de ellas. Sigo yendo a conferencias de escritores y a eventos de firmas, pero las convenciones de cómics solían representar entre el 25 y el 50% de mi negocio de escritor, y perderlas supuso un duro golpe para mi cuenta de resultados. Aún así, cuando inviertes 1 $ y sólo te devuelven 0,80 $, a veces tienes que abandonar.

Si lo representaras en un gráfico, tendría este aspecto, siendo el crecimiento aritmético la línea roja recta del medio.

Probablemente conozcas la diferencia entre ambas intuitivamente. No necesitas una hoja de cálculo. Sientes instintivamente cuándo las ruedas están engrasadas. Puedes sentir cuando tus acciones se están componiendo. Puedes sentir cuando algo está fluyendo hacia delante sin resistencia.

Estás buscando en la combinación de pilar, plataforma, producto y camino que parezca más libre de fricciones.

¿Quieres más orientación? Resulta que también tengo un libro para eso.

Con el tiempo, incluso el crecimiento sin fricciones se aplana. Los anuncios de Facebook solían ser exponenciales. TikTok solía ser exponencial. Substack Notes es exponencial ahora mismo, pero en dos años será sólo aritmética. Así funciona este juego.

Así que tienes que dominar el pilar mientras esté libre de fricciones, para que cuando se aplane, ya hayas construido el sistema y pasado al siguiente pilar.

Así es como te abres paso a saltos a través de los siete.

No forzando el crecimiento aritmético para que se convierta en exponencial y llamándolo «persistencia», sino cabalgando la ola exponencial el tiempo suficiente para fijarla, y saltando luego a la siguiente antes de que la ola rompa.

Sé que parece diferente a lo que te han dicho antes, pero mira a tu alrededor. ¿Funciona esta industria para casi todo el mundo? ¿Funciona de forma sostenible? ¿Es así como quieres vivir?

Todo lo que necesitas para prosperar es un pilar, una plataforma, un producto y un camino. La clave es averiguar cuál, y cómo hacer que funcionen todos juntos para amplificarse mutuamente.

Hay una forma mejor, pero no es como se ha hecho hasta ahora. Creo que todo el mundo puede construir un próspero negocio de autor, pero no a lomos de un sistema roto.

Sobre Author Stack (“Pila de Autor”)

Esta publicación se sitúa en la intersección del oficio y el comercio, ayudando a los escritores, como dice Russell:

… a crear negocios más sostenibles que les permitan prosperar mientras crean obras que les iluminen por dentro. Nos esforzamos por dar agencia a los autores en un mundo que con demasiada frecuencia parece querer arrebatársela. Creemos que el «secreto del éxito» no es una gran revelación. Se trata de docenas de pequeñas ideas reunidas a partir de muchas fuentes distintas. A todos nos enseñan «pilas» que los líderes del sector afirman que funcionan para todo, pero normalmente no funcionan para nadie. Estos expertos pueden afirmar que tienen toda la respuesta, pero normalmente sólo trabajan con un pequeño fragmento de la imagen completa. Creemos que cada parte de la industria no tiene más del 5% de la respuesta a lo que hace que una carrera de escritor tenga éxito.

Nota: Agradecemos a Russell Nohelty su colaboración en este artículo, adaptado del suyo en inglés:

Sobrevivir como escritor ante un sector editorial en caída libre

(Suprimidos todos los párrafos)

🎁 Muchas gracias por leernos. Este contenido fue completo (sin párrafos suprimidos) en el momento de su envío por email. Para una mejor experiencia y tener acceso a todo el contenido de nuestras publicaciones gratuitas, suscríbete ahora totalmente gratis. ¿Por qué hacemos esto?

Por si te lo perdiste

Lo último en esta sección

Lo último en esta publicación

También en esta publicación