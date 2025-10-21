Para los escritores noveles, es más difícil que nunca abrirse camino. Esto plantea una crisis existencial para la edición, y limita de forma inquietante su acceso a nuevas y apasionantes voces.

Aunque On the Road (En el camino ) de 1957 se considera el «debut» de Jack Kerouac, la primera novela del autor, The Town and the City (El pueblo y la ciudad), se publicó en 1950. Desde todos los puntos de vista, esta última fue un fracaso. Entre ese libro y el lanzamiento de En el camino, Kerouac empezó a trabajar con el agente literario Sterling Lord, que creía que podía ser la voz de su generación y sentó las bases para su recepción pública como tal.

¿Qué hizo exactamente Sterling Lord para preparar al público de Kerouac? De 1953 a 1957, aprovechó sus propios contactos profesionales para publicar extractos de On the Road en revistas como The Paris Review y New World Writing, creando expectación para el siguiente libro del joven novelista. Esto es una práctica habitual hoy en día, pero en los años cincuenta era una solución novedosa al problema de reconocimiento del nombre al que se enfrentaban los escritores desconocidos.

Tras unos años de ver el nombre de Kerouac en la prensa, se pensó que los lectores prestarían atención cuando reconocieran su nombre en la portada de En el camino. Fue uno de los primeros «debuts» literarios de este tipo. Sterling Lord creó el modelo para el fenómeno del «debut» literario que seguimos viendo hoy en día.

Pero, a diferencia de lo que ocurría a finales de los años cincuenta, cuando sólo había un puñado de medios para llegar al público -revistas nacionales con cientos de miles de suscriptores, unos pocos canales de televisión-, el panorama mediático actual, abarrotado y falto de recursos, significa que la cobertura del libro está más fracturada y llega a menos lectores. Hoy en día, las posibilidades de éxito de un autor desconocido dependen de que consiga una audiencia a través de los “agregados”.

Algunas informaciones desde el 2020-20233 en EEUU ya apuntaban, entre los expertos del sector, sobre las tendencias que habían observado en los últimos años, a que las primeras obras de ficción son cada vez más difíciles de lanzar. Para los escritores, lo que está en juego es hacerlo o morir: Un debut establece el listón para cada uno de sus libros posteriores, por lo que el avance y las ventas de su debut pueden seguirles durante el resto de su carrera. Para los editores, si el primer libro de un escritor no funciona, es difícil justificar económicamente la adquisición de su segundo libro.

Y para ti, lector interesado en la gran ficción, las consecuencias de este difícil clima pueden limitar tu acceso a nuevas y apasionantes voces de la ficción. A menos que compres con diligencia en librerías independientes donde los libreros destaquen distintos tipos de libros, es posible que sólo te encuentres con los grandes y llamativos estrenos que las editoriales, los clubes de lectura, los algoritmos de las redes sociales y las grandes librerías han determinado que debes ver. Pero quizás sea tu culpa:

¿Por qué ya nadie compra libros?

En un artículo muy popular (cuya imagen de portada sirve a éste), Elle Griffin analizó el juicio del intento de compra, en 2022, por parte de Penguin Random House, de Simon & Schuster. La suma de la cuota de mercado de las dos editoriales representaría el 47% (la suma del 37% y el 11%, respectivamente). El gobierno consideró que esta operación crearía un monopolio, y un juez lo confirmó.

Durante el juicio, los directores de todas las grandes editoriales y agencias literarias subieron al estrado para hablar de la industria editorial y dar cifras. Este relato revelador de la industria desde dentro, de realidades, es lo que Elle utiliza en su artículo. Como señala:

Creo que puedo resumir lo que he aprendido así: Las Cinco Grandes editoriales gastan la mayor parte de su dinero en adelantos de libros para grandes famosos como Britney Spears y autores de franquicias como James Patterson, y éste es el grueso de su negocio. También venden muchas Biblias, best sellers repetidos como El Señor de los Anillos y libros infantiles como La oruga muy hambrienta. Estas dos categorías de mercado (libros de famosos y superventas repetidos de la lista de libros atrasados) constituyen la totalidad de la industria editorial e incluso financian su proyecto de vanidad: publicar el resto de los libros en los que pensamos cuando pensamos en la edición de libros (que no generan dinero alguno y suelen vender menos de 1.000 ejemplares).

El fiscal recopiló datos sobre 58.000 títulos publicados en un año y descubrió algo sorprendente: el 90% de ellos vendió menos de 2.000 ejemplares y el 50% vendió menos de una docena de ejemplares.

Entonces, las editoriales, según Elle, “invierten pequeñas sumas en montones de libros con la esperanza de que uno de ellos irrumpa y se convierta en un unicornio, ganando suficiente dinero para financiar todos los demás.” En palabras de Markus Dohle, Director General de Penguin Random House:

Cada año, entre miles de ideas y sueños, sólo unos pocos llegan a la cima. Por eso lo llamo el Silicon Valley de los medios de comunicación. Somos ángeles inversores de nuestros autores y sus sueños, sus historias. Así es como llamo a mis editores y editoriales: ángeles... Es más bien esta idea de Silicon Valley, ves que el 35% son rentables; el 50% a base de contribuciones. Así que todos los libros tienen la misma probabilidad de éxito.

“Las editoriales quieren una audiencia incorporada”, señala Elle. Los dirigentes de Macmillan están de acuerdo:

P. ¿Estarías de acuerdo en que ese tipo de autores, es decir, los que tienen una audiencia incorporada, son también autores que recibirían un anticipo elevado si acudieran a una editorial tradicional como Macmillan o PRH? R. Eso es muy general. Pero sí... P. ¿Y estás dispuesto a pagar más si tienen muchos seguidores? R. Sí.

En algunos casos, la razón por la que pagan mucho dinero es porque la persona tiene una gran plataforma. Y si esa plataforma está ahí para la publicidad, entonces el gasto puede ser menor.

Esto último (que si los escritores tienen una gran audiencia, las editoriales no tienen que gastar dinero en marketing, y pueden pagar más en anticipos, se repite entre otras editoriales.

Con estos grandes adelantos, los autores tienen bastante de su propia infraestructura. Tienen sus propios publicistas. Tienen su propio equipo de redes sociales. Tienen sus propios boletines. Así que en realidad son capaces de descargarnos de una buena parte del trabajo, no todo el tiempo, pero en realidad es un factor por el que a veces pagamos estos grandes anticipos, porque los autores en realidad son capaces de ayudarnos mucho. - Jonathan Karp, Director General de Simon & Schuster

Por ejemplo:

[Una autora] está muy consolidada. Aunque nos gastamos 1,2 millones de dólares en el libro, nos gastamos unos 62.000 dólares en marketing y publicidad porque ella tenía una base de fans muy consolidada... - Jennifer Bergstrom, Vicepresidenta Senior de Gallery Books Group

Pero ni una gran audiencia garantiza el éxito:

El hecho de que el editor pague 250.000, 500.000 o 1 millón de dólares por un libro no garantiza que una sola persona vaya a comprarlo. Gran parte de lo que hacemos es incognoscible y se basa en la inspiración y el optimismo”. - Michael Pietsch, Director General de Hachette

Otras editoriales dieron ejemplos concretos. Es bastante común, afirmó un agente.

Los libros no dan dinero. La amenaza de Amazon

Si me fijo en el 10 por ciento de los libros más vendidos... ese nivel del 10 por ciento te lleva a unos 300.000 ejemplares vendidos en ese año. Y si me dijeras que definitivamente voy a vender 300.000 ejemplares en un año, me gastaría muchos millones de dólares para conseguir ese libro. - Madeline Mcintosh, directora general de Penguin Random House US

Un gráfico de Penguin

La cúpula de Penguin Random House reconoce que “el 4% de los títulos más importantes generan el 60% de la rentabilidad” Y que:

Sólo un par de libros de cada cien generan ese grado de beneficios... dos libros más o menos representan la mayor parte de la rentabilidad.

Los porcentajes en otras editoriales:

“Aproximadamente la mitad de los libros que publicamos generan algún tipo de beneficio”: Hachette

“Aproximadamente la mitad de los libros que publicamos ganan dinero, y un porcentaje mucho menor recupera el anticipo que pagamos”: Simon & Schuster

Según un socio de Bates White Economic Consulting, el 85% de los libros con anticipos de 250.000 $ (que a su vez son el 2% del total de libros) o más nunca recuperan su anticipo.

Tenemos un informe que coloquialmente llamamos «Los que se escaparon». Y es un informe sobre los libros en los que ofrecimos 500.000 $ o más como anticipo y no conseguimos adquirir el libro... este informe es una especie de advertencia contra el alto riesgo de los grandes anticipos, porque la lección que sacamos una y otra vez es: menos mal que dejamos de pujar cuando lo hicimos, porque incluso con el anticipo que ofrecimos, habríamos perdido dinero... Muy a menudo, la oferta ganadora en nuestro cálculo es una pérdida de dinero. - Michael Pietsch, Director General de Hachette

Esa es una de las razones por las que muchas de las editoriales pagan por colocarse en Amazon, como reconocieron.

Uno de cada dos libros en Estados Unidos, aproximadamente, se vende a través del comercio electrónico... Amazon.com tiene 50 millones de libros disponibles. Una librería, una buena librería independiente, tiene unos 50.000 libros diferentes disponibles... un algoritmo decide lo que se presenta y se hace visible y descubrible para un consumidor final en línea. La diferencia es enorme. (…) Hay algo que está a disposición de nuestros editores, se llama Amazon Marketing Services, AMS, y todos los editores pueden gastar dinero y dárselo a Amazon para tener, con suerte, mejores resultados de búsqueda. - Markus Dohle, Director General de Penguin Random House

También:

Creo que se subestima a Amazon como editor de libros. Tienen unos 50 editores... Obviamente, dado el número de personas que buscan productos en Amazon, eso les da una gran ventaja, porque cuando la gente entra en Amazon, ellos... si el libro no está ahí para lo que buscan, ellos podrían crear ese libro. Esa es una teoría que tengo. Pero aunque eso no ocurra, saben lo que la gente compra y tienen acceso a esos datos. En mi opinión, su lista de libros más vendidos es más importante que la del New York Times, porque es en tiempo real. Cada hora. Y yo miro la lista de los más vendidos de Amazon con regularidad, todos los días. - Jonathan Karp, director general de Simon & Schuster

No permiten que sus autores participen de Kindle Unlimited. La industria musical ha perdido, en la transformación digital, aproximadamente el 50 por ciento de sus ingresos globales. Permitirlo, podría …

… destruir la industria editorial. (…) Alrededor del 20-25% de los lectores, los grandes lectores, representan el 80% de los ingresos de la industria de lo que los consumidores gastan en libros. Son los lectores realmente dedicados. Si tuvieran acceso total, la fuente de ingresos de la industria sería muy pequeña. El comercio físico desaparecerá -véase la música- en dos o tres años. Y dependeremos de unas pocas empresas de Internet suecas o de Silicon Valley que realmente proporcionen acceso total. - Markus Dohle, director general de la editorial Penguin

Elle acaba su artículo observando:

Puede que las editoriales vivan para ver otro día, pero no creo que su modelo dure mucho en este mundo. A menos que seas una celebridad o un autor de franquicia, el modelo editorial no te proporcionará mucho más que un pequeño anticipo y una docena de lectores. Si eres una celebridad, seguirás teniendo un alcance mucho mayor en Instagram que con tu libro. Personalmente, no podría estar más agradecido de saltarme las editoriales por completo y escribir directamente para mis lectores aquí (…)

La dificultad para publicar:

La dificultad para publicar: ¿Por qué fracasan los aspirantes a escritores y también las novelas debutantes en su lanzamiento?

En diciembre de 2021, The New York Times llamó a las novelas debutantes más vendidas «las águilas calvas del mundo del libro». De las quince que aparecieron ese año en la lista de ficción de tapa dura del periódico, la escritora Elisabeth Egan escribió: «sólo cinco eran de autores no famosos que no habían sido ungidos por Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Jenna Bush o el Club del Libro de Good Morning America ».

Hoy en día, no basta con conseguir un puesto en uno de estos codiciados clubes de lectura. Según un editor de un venerable sello editorial, los novelistas debutantes necesitan tres logros publicitarios clave para «destacar»: uno, un club de lectura importante; dos, un impulso de Barnes & Noble, Amazon, Indie Next y/o Libro del Mes; y tres, un perfil importante.

Unas pocas veces al año, uno de estos debuts rompedores aterriza en la lista de lectura de todo el mundo, pero son pocos y distantes entre sí. En 2023 se publicaron unos quinientos mil libros, según BookScan (que sólo capta alrededor del 85% de los datos del sector), y nadie sabe cuántos debuts se publican cada año. La mayoría van y vienen sin mucha fanfarria. La inmensa mayoría de los títulos venden menos de cinco mil ejemplares, pero en todo el sector, las ventas de libros han aumentado. En 2004, se vendieron al menos 648 millones de libros en Estados Unidos, y en 2013, 620 millones; el año 2023, se vendieron al menos 767 millones de libros, un aumento significativo. Si es así, ¿por qué parece que ahora es más difícil para un escritor debutante «abrirse camino»? xxx

Para empezar, el negocio de la promoción de libros ha cambiado. Todavía en 1999 había «reservas» de ejemplares anticipados para enviar a los libreros, junto con un sólido ecosistema de periódicos y revistas nacionales deseosos de reseñar libros. También prosperaban los medios regionales y los semanarios alternativos. Conseguir una reseña en la portada de The New York Times Book Review, una entrevista en NPR, la revista People y quizá una entrevista en un programa matinal solía ser el billete dorado para un libro. Otra combinación ganadora era la siguiente: un extracto en Time o Newsweek, un segmento televisivo y una reseña en The New York Times.

Hoy en día, no existe tal fórmula. En el siguiente artículo ya se apunta:

¿Las críticas atraen lectores? ¿Aumentan las suscripciones? ¿Venden anuncios? Si la respuesta es «no», ¿Cómo encajan las reseñas y los críticos culturales? ¿Es la crítica cultural un oficio moribundo?

Para tener éxito en nuestro fracturado entorno mediático, algunas editoriales mantienen los esfuerzos publicitarios durante un periodo de varios meses, en lugar de detener los esfuerzos de relaciones públicas de un título en las semanas posteriores al día de publicación. Parece que la estrategia funciona, por ahora.

Los días de las copias anticipadas (ARC) ilimitadas también han terminado. Antes de la pandemia, una gran editorial habría enviado «miles» de copias de lectura anticipada a los creadores del gusto en el mundo editorial, los medios de comunicación y la venta de libros, asegurando una acumulación de rumores en la industria durante varios meses. Muchas editoriales se dieron cuenta de que ahorraban dinero cambiando a galeradas digitales durante 2020, cuando las direcciones de correo de los revisores cambiaban y los almacenes estaban escasos de personal.

Nota: Una galerada es una copia preliminar de un libro, utilizada como la última revisión antes de la impresión final para corregir errores tipográficos, de estilo y de maquetación. En el mundo editorial actual, suele ser un PDF enviado por correo electrónico, mientras que históricamente se refería a las pruebas impresas que se sacaban usando un tipo de carro llamado “galera”.

Hoy en día, los publicistas tienen el sentido arácnido de que un libro va a reventar cuando reciben más solicitudes de entrada que ejemplares anticipados disponibles, sobre todo solicitudes de colegas de otras editoriales que quieren leer un determinado libro por diversión. Con la mayoría de los títulos, es al revés, y los publicistas ofrecen galeradas a los abrumados trabajadores de los medios de comunicación, que pueden o no responder a sus correos electrónicos.

¿El público suele estar ansioso por la intimidad de conocer al escritor?

Parte del público más fiel quiere disfrutar de la intimidad de conocer al escritor. Conectar la biografía de un artista con su arte -o, dicho de otro modo, crear una relación para-social entre lectores y autores- ha sido durante mucho tiempo una estrategia de marketing eficaz. Pero para los autores noveles, ahora va más allá de escribir ensayos personales e incluye convertirse en un auténtico influenciador de las redes sociales.

En su libro Filterworld: How Algorithms Flattened Culture, el crítico cultural Kyle Chayka sostiene que todos los creadores deben ser también influenciadores para competir en la economía de la atención. «Los influencers consiguen atención exponiendo partes de su vida que no tienen nada que ver con la producción de cultura», afirma, ya sea tuiteando sobre ello, publicando imágenes en Instagram, haciendo vídeos en TikTok o escribiendo boletines informativos. Pero últimamente, el panorama de las redes sociales ha cambiado de un modo que perjudica específicamente a los novelistas desconocidos, más que a los escritores noveles de no ficción.

La irrupción de las redes sociales

En 2012, Book Twitter era «emergente» y Facebook mostraba quiénes de tus amigos habían confirmado su asistencia a las presentaciones de libros. La floreciente utilidad de los medios sociales brindó a todo el mundo esta extraordinaria oportunidad de hacer más, ser visto por nuevas personas y conectar con autores y escritores y comunidades e instituciones con los que, literalmente, nunca habían podido conectar directamente. Sólo trece años después, gran parte de esa infraestructura se ha fragmentado, y entró en crisis antes, en 2023.

Los publicistas empezaron a notar las grietas cuando surgió Snapchat a mediados de la década de 2010. En un canal de Snapchat, puedes haber trabajado en el libro durante cuatro años, pero ahora tienes menos de dos minutos para presentarlo a los lectores, y sí, el vídeo desaparecería en veinticuatro horas. Esto encapsula perfectamente dónde estamos en el mundo editorial desde entonces.

Hoy en día, para conseguir exposición, tienes que hacer el tipo de contenido que la plataforma está priorizando en un momento dado. En Instagram, eso significa publicar vídeos. Atrás han quedado los días de los cuadros desordenados de cuadernos, bolígrafos y tazas de café junto a la cubierta de un libro; los vídeos frontales son los que actualmente captan más miradas.

Un autor de no ficción al menos tiene un tema del que hablar. Muchos escritores de no ficción crean ahora vídeos del tamaño de un “bocado” que destilan las ideas de sus libros, con el objetivo de convertirse en líderes de opinión.

Pero en lugar de hablar de sus libros, los novelistas comparten vídeos de presentación cuando reciben los ejemplares anticipados, o vídeos de estilo de vida sobre sus rutinas de escritura, ninguno de los cuales transmite su voz en la página. Hacer este «contenido» resta tiempo a la escritura. El escritor no está hablando necesariamente del trabajo en sí.

BookTok -o TikTok- sigue considerándose la plataforma emergente de moda, pero, a diferencia de Instagram y Twitter antes que ella, las editoriales no saben cómo engañar al algoritmo, la consideran incontrolable. A diferencia de plataformas como Twitter e Instagram, en las que los autores pueden publicar activamente para establecer seguidores, los éxitos arrolladores de BookTok surgieron de los vídeos de influencers.

También está el reto de conseguir que te vean. Tanto en TikTok como en Instagram, lo que ves ya ha sido filtrado por la plataforma. En el mundo físico, ocurre lo mismo en grandes superficies, donde muchos de los libros en stock ya están en la lista de los más vendidos del New York Times o han sido encumbrados por clubes de lectura de famosos.

La energía tiende a adherirse allí donde la energía ya está adherida. En este clima, son menos los debuts que tienen la oportunidad de abrirse paso entre el ruido, porque toda la energía se adhiere a los que han superado cierto obstáculo. En algunos casos, la energía empieza a acumularse ya cuando se anuncia por primera vez un proyecto. Por ejemplo, si ha ganado un premio literario. O por otros medios. “Lecciones de Química “ de Bonnie Garmus creó expectación tras venderse por 2 millones de dólares a Doubleday y convertirse en el libro de la Feria del Libro de Frankfurt de 2020.

Entonces, ¿cómo crean los autores energía a su alrededor? El trabajo consiste en diferenciarte al principio de todo y que te vean en ese momento.

Establecer una presencia en el mundo literario ayuda. Algunos han publicado una revista de literatura y organizado eventos antes de escribir libros: el camino a las editoriales fue mucho más sencillo.

Necesitas, en las novelas de ficción, que un número suficiente de personas conozcan tu personaje para que quieran comprar tu libro, independientemente de lo que sea. Los editores y publicistas están de acuerdo en que un libro de ficción necesita un «estar ahí» para tener poder de permanencia, y que un personaje sin un libro sustancial no despegará. Hay demasiada saturación de libros y escritores para lo que el mercado demanda. Además de crear buen arte, quizás necesitas “profesionalizarte”: Está bien que un autor escriba tranquilamente por su cuenta, pero eso significa que el esfuerzo para un editor es mayor.

Como los publicistas de plantilla de las editoriales deben dividir su carga de trabajo entre varios autores, existe la expectativa de que un autor pase ahora incontables horas trabajando como portavoz de su libro, también en BookTok.

Últimamente, cada vez más escritores contratan publicistas autónomos para que se centren en sus libros. Un agente literario de una empresa de talentos explicó que, en EEUU, la mayoría del «20 por ciento de las mejores novelas literarias de los últimos dos años -en cuanto a ventas y atención mediática- tuvieron publicistas externos». Estos publicistas cobran unas cinco cifras por sus servicios, por lo que sólo los escritores con importantes anticipos (o los ricos independientes) pueden permitírselos. El coste está justificado, creen los escritores, porque puede haber una sensación de pánico en torno a si su libro va «lo suficientemente bien».

Una solución popular es acudir a la autopublicación:

En este precario clima editorial, el pánico a veces está justificado. Hay una mentalidad de «un strike y estás fuera», en la que algunos autores son despedidos por sus agentes si su debut no se vende bien. Con las segundas novelas, esos escritores no exitosos empiezan desde el principio, pero peor, porque vuelven a hacer consultas y tienen la carga de un mal historial de ventas. De todas formas, hay argumentos a favor de evitar agentes en algunos casos:

Las redes de escritores, la importancia de la comunidad

Pero una novedad positiva en medio de esta sensación de precariedad es el auge de la amistad literaria. En las redes sociales (y aquí podríamos incluir a Substack) los escritores son tan propensos a promocionar a sus compañeros como a auto-promocionarse: enlazando dónde comprar libros, colgando fotos de lecturas y compartiendo pasajes de pruebas editoriales (galeradas, etc). Ahora existe una mentalidad de «todos a bordo» entre los autores en todas las etapas de su carrera, pero sobre todo entre los novelistas noveles. Ahora las redes de escritores son más importantes que nunca.

La comunidad es la herramienta más poderosa para un escritor novel. La comunidad de un escritor es el lugar donde se empieza a crear el boca a boca, y donde surgen defensores de lugares sorprendentes. Cuando se realiza una labor de apoyo a otros escritores durante mucho tiempo, puedes contar con amigos a los que les entusiasmará impulsar tu futuro libro, y confiar en otros escritores. Ya hay buena voluntad acumulada.

La comunidad es el objetivo correcto. En algunas grandes ciudades con tradición cultural (como Buenos Aires, México y Barcelona, la comunidad es muy posible fuera de los espacios online. Puedes crear comunidad en la vida real.

Algunas editoriales también la están construyendo entre sus autores. El proceso de escribir es a menudo un proceso solitario, y puede resultar muy aislante. Para los autores, la comunidad -especialmente si ha existido una reunión “offline” entre sus miembros- puede ser un punto de apoyo. Cuando tienes comunidad tienes un camino a seguir a través de los altibajos.

Nota: Las novelas debutantes fracasan debido a una combinación de factores relacionados con la escritura, el mercado editorial y las expectativas del autor. Los problemas comunes incluyen la falta de una técnica narrativa sólida, argumentos débiles o genéricos, y una ejecución deficiente en el marketing y la presentación del libro. Para los escritores noveles, esto se ve agravado por la dificultad de hacerse un hueco en un mercado saturado y la falta de experiencia. Pero todo esto son elementos de otro artículo, la parte 2.