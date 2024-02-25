Prehistoria

Véase:

China primitiva La edad del hierro (Hallstatt y La Tène) La evolución de la sociedad y la economía antiguas a partir del neolítico La revolución neolítica Las primeras edades de la piedra en Europa Los orígenes del arte Los pueblos Indios de Norteamérica Origen y evolución de la especie humana Orígenes y enigmas del poblamiento americano Primeras civilizaciones de Mesopotamia Primeras edades del metal en Europa. Edad del bronce