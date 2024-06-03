Las Primeras Ciudades del Mundo

Las primeras ciudades: Semilleros de la civilización

Los orígenes de las civilizaciones

Hacia el año 7000 a.C., las técnicas de producción agrícola en Oriente Medio habían alcanzado un nivel en el que era posible mantener a miles de personas, muchas de las cuales no se dedicaban a la agricultura, en asentamientos densamente poblados. Dos de los primeros asentamientos fueron los de Jericó, en la actual Cisjordania ocupada por Israel, y los de Catal Huyuk, en el actual sur de Turquía. Con poblaciones de unas 2.000 y de 4.000 a 6.000 personas respectivamente, Jericó y Catal Huyuk se considerarían hoy poco más que grandes aldeas o pequeñas ciudades. Sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo cultural de la humanidad, representaron los primeros indicios de vida urbana. En estos y otros asentamientos neolíticos de Oriente Medio, la especialización ocupacional y la formación de grupos de élite religiosos y político-mil…