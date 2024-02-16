Principales Batallas del Siglo XIX

Principales batallas de la Guerra Civil de Estados Unidos

Descripción de las Principales batallas de la Guerra Civil de Estados Unidos

Fuerte Sumter Los primeros disparos de la tan temida guerra civil fueron efectuados por el Sur sobre el Fuerte Sumter el 12 de abril de 1861. El fuerte llevaba el nombre de un héroe de la Guerra de la Independencia, Thomas Sumter. El gobierno federal había comenzado a construirlo en una pequeña isla en el puerto de Charleston, S.C., en 1829. La nación estaba en paz y la construcción se retrasó. El fuerte aún no estaba terminado cuando Carolina del Sur se separó de la Unión el 20 de diciembre de 1860. Carolina del Sur alegó que la secesión le daba derecho a todas las propiedades del gobierno dentro de sus fronteras. El presidente James Buchanan se negó a ceder los fuertes de los estados secesionistas, pero prometió no enviar refuerzos.

Cuando comenzó la disputa, Fort Sumter estaba desocupado.…