La Propagación de la Civilización en África

África es un continente de gran tamaño, casi 12 millones de millas cuadradas o cerca de tres veces el tamaño de los Estados Unidos. La mayor parte se encuentra en el trópico y, aunque a menudo pensamos en África en términos de sus bosques tropicales, menos del diez por ciento del continente está cubierto por bosques tropicales, y esos están en su mayoría en África Occidental. Gran parte de la superficie africana está cubierta por sabanas, o praderas abiertas, y por llanuras y desiertos áridos. Desde el punto de vista geológico, el continente está formado por una serie de altas mesetas interrumpidas al este por el Gran Valle del Rift y las montañas que lo rodean. Los ríos más largos -el Congo, el Nilo, el Zambeze y el Níger- nacen en el interior del continente y fluyen hacia el mar a través de grandes cataratas que marcan el paso de la meseta a la costa. Estas cata…