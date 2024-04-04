Protagonistas de la Historia de la Globalización

Se selecciona aquí a personas que no eran sólo pensadores sino hacedores, "first movers" que se arremangaron y ejecutaron realmente sus ideas a escala mundial. Compartían ciertos rasgos de carácter comunes y vivieron en circunstancias históricas que tenían algunos rasgos similares. Cada uno de ellos desafió terribles probabilidades, pero sus extraordinarios logros tuvieron ramificaciones a lo largo de generaciones e incluso siglos.

Varios temas emergen de esta lista que, en definitiva, utiliza la historia y la biografía para provocar una reflexión sobre el presente y el futuro. ¿Qué diferencia pueden marcar los individuos frente a fuerzas poderosas? ¿Cuáles son las características de los líderes que literalmente cambian el mundo? ¿Qué tipo de circunstancias permiten a las personas hacerlo? ¿Cuáles son las perspectivas en nuestro tiempo para que haya más hombres y mujeres del tipo del que he escrito? Estos re…