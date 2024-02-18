Proyecto Genoma Humano (PGH)

Nota: Para un mayor contexto histórico, véase las teorías sobre la evolución de la vida.

Se tenía conocimiento desde hacía mucho tiempo que los caracteres de los organismos de todas las especies se transmiten de generación en generación (es decir, se heredan). Y también que dicha información estaba contenida en los cromosomas de las células de cada uno de los individuos. Hasta se sabía que la forma de la información genética no era más que una secuencia de nucleótidos (las piezas del ADN) que especifica cada gen. Pero cuál es esta secuencia concreta para un determinado gen, cuántos genes tenemos, qué función tienen estos genes, o cuáles son los errores de la secuencia que originan algunas de las enfermedades más importantes fueron algunas de las muchas preguntas que determinaron los objetivos del Proyecto Genoma Humano. El PGH se inició en 1990 con una duración prevista de 15 años. En 1996, la empresa estadounidense Celera Gen…