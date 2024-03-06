Ramismo
Ramismo en la Filosofía Renacentista
El objetivo principal del lógico y filósofo francés Petrus Ramus era proporcionar un método de enseñanza de las artes liberales que permitiera completar el programa de estudios de licenciatura en 7 años. Este método se basaba en una nueva lógica, en la que la compleja estructura del Organon de Aristóteles y de las Summulae logicales de Pedro de España se reduce a dos doctrinas principales: la invención de argumentos, mediante la cual es posible encontrar las nociones para razonar y disputar en cualquier disciplina, y la disposición de los argumentos en juicio, es decir, en proposiciones y silogismos. Dado que esta lógica se aplica tanto a los razonamientos demostrativos como a los probables, Ramus y Rudolph Agricola, quien la introdujo por primera vez, la denominaron dialéctica. Ramus completó esta doble dialéctica con un método, según el cual las disciplinas deben ser enseñadas proporcionando definiciones gener…
