Historia de las Reformas del Rey Urukagina de Lagash

Las Reformas Legales del Rey Urukagina de Lagash

Mientras que la experiencia política griega era tan rica y variada que se ha dicho, con perdonada exageración, que los griegos "inventaron la política", de la antigua Mesopotamia se suele decir que se limitaba a un despotismo invariable, total y no benévolo, cuyos súbditos sólo conocían "el lenguaje del látigo". Sin embargo, hay pruebas fehacientes de que no sólo muchos de estos déspotas eran excepcionalmente benévolos, sino también de que la antigua Mesopotamia experimentó otras formas de gobierno distintas del despotismo.

El mayor logro político de los griegos fue la democracia, que nunca se desarrolló en Mesopotamia ni en ningún otro lugar del antiguo Oriente Próximo. Pero antes de que los griegos alcanzaran la democracia habían experimentado otros tres tipos principales de gobierno, que llamaron Monarquía, Oligarquía y Tiranía. Estas tres formas cons…