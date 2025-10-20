Photo by Ashni on Unsplash

La reseña de un artículo es algo más que compartir una opinión: es una conversación entre lectores.

Escribir -como práctica y como profesión- es un proceso de muchos borradores, cada uno de los cuales requiere una serie de decisiones conscientes antes de poder pasar al siguiente.

Aunque esta forma de entender la escritura es mucho más accesible que la del modelo del «genio creativo», para un escritor que aún se encuentra al principio de su carrera, la forma de tomar esas decisiones puede parecer tan opaca que bien podría requerir una epifanía. Ahí es donde escribir la reseña de un artículo puede ayudar. Las reseñas de artículos, un ejercicio que requiere una atención cuidadosa, afinan la lente del escritor y descubren caminos que pueden llevarnos, a nosotros y a nuestra escritura, adonde queremos ir.

Cómo escribir una reseña de artículo

La reseña de un artículo no es un resumen, pero algo de esto es necesario para dar contexto (salvo que se ofrezca un link al artículo). No es un informe. Es una conversación. Y debe constituir una experiencia de lectura placentera aunque al lector no le interese ese artículo.

El hecho de que un autor haya llegado a su destino final con un artículo no significa que haya conseguido llevarte con él, o que tu experiencia de lectura se ajuste perfectamente a su intención. Esa es información que compartes al hacer la reseña:

¿Cómo fue el viaje?

¿Terminó como habías previsto?

¿Hubo algún punto álgido o algún bache en el camino?

Querrás responder a este tipo de preguntas, y aunque puedan sonar totalmente personales, recuerda que sigue -todavía- existiendo la etiqueta de «reseñador» con la que hay que estar a la altura. Del mismo modo que tus expectativas conforman tu recepción de un artículo, los lectores tendrán expectativas sobre ti. Es importante contextualizar tu respuesta de forma que el público literario la considere relevante. ¿Cómo hacerlo?

Que te guste el artículo, realmente, no es lo importante. Quizás es más importante si el texto tiene éxito o no, o si llegará a tenerlo. Y la única forma de saber si tiene éxito es tener suficiente contexto literario para determinar qué está haciendo el escritor con él. Piensa también cómo influye tu vida lectora en lo que tienes que decir y, sobre todo, cómo influirá el artículo en tus lectores.

Para aprender a escribir reseñas, primero acostúmbrate a leer muchas. Si quieres participar en la gran conversación de la crítica literaria, debes ser un ávido consumidor de reseñas. Debería formar parte de tu vida diaria.

Busca reseñas publicadas como ejemplos y analízalas con la misma lente que utilizas para reseñar. ¿Qué similitudes ves entre ellas? ¿Cómo describirías el lenguaje? ¿La organización? Aunque algunos de estos factores dependerán del medio, todas las publicaciones exigirán que demuestres conocimientos sobre el género para parecer creíble como reseñista. Y la única forma de hacerlo es leer.

Los beneficios de escribir reseñas de artículos para los escritores emergentes

Cuando prestas a un artículo la cuidadosa atención que requiere una reseña, el proceso que hay detrás de su construcción se hace más transparente. Para reseñar, debes leer en profundidad y pensar en las elecciones de los escritores, cosas como el punto de vista, el tiempo y la voz. Las elecciones estéticas y esa mayor conciencia puede beneficiar enormemente a la autenticidad de nuestro trabajo

Los medios de comunicación en sentido muy amplio (incluyendo redes sociales, plataformas como Substack, etc) desempeñan un papel importante en la formación de la mayoría de nuestras opiniones sobre el mundo, y podemos acostumbrarnos tanto a sus realidades, que se cuelan en nuestra escritura sin que nos demos cuenta.

Sin embargo, cuando reproducimos los clichés que vemos en los principales medios de comunicación, corremos el riesgo de reforzar los estereotipos negativos de algunas identidades y de perpetuar la invisibilidad de otras (por ejemplo, sobre el impacto de las clases sociales), potencialmente incluso la nuestra.

Algunos autores son bastante intencionados a la hora de elegir literatura de un tema o de un género. Su objetivo no es sólo leer artículos de escritores de su preferencia, sino también dar a conocer su existencia y la contundencia de sus escritos. Dado que las reseñas de artículos indican a los lectores qué textos merecen su atención, pueden ser una poderosa herramienta para diversificar el canon literario, en gran medida exclusivo.

Y actualmente existe una gran necesidad de aprovechar las reseñas de esa manera. También ocurre en su género mayor: Anna Leahy muestra en un artículo que tanto la New York Review of Books como la London Review of Books publican el doble de reseñas de escritores hombres que de mujeres (la situación a principios de siglo era mucho peor). Si los escritores emergentes dan prioridad a las obras de quienes no están bien representados en la industria editorial, pueden formar parte del cambio de imagen de lo que puede ser la escritura -y quién es un escritor-.

Cómo presentar una reseña literaria

Las reseñas de libros fueron una forma estupenda de adquirir experiencia editorial temprana. No tienes que tener grandes credenciales ni contactos. (De hecho, si tienes una conexión con el escritor que estás reseñando, eso puede ser un problema que se interponga). En general, lo único que tienes que tener es perseverancia.

Reseñar libros y artículos es una habilidad que tienes que aprender a hacer. Al principio, es habitual fracasar muchas veces, pero se mejora.

Puedes contactar con el autor para llevar a cabo una reseña de su artículo. Dependiendo del reconocimiento del nombre del autor, este método puede requerir que luches por llamar la atención, pero también puede ser una buena forma de romper el hielo en la comunidad literaria. Como escritor principiante, puede resultar intimidante relacionarse con autores consumados sin sentir la avalancha del síndrome del impostor, y las reseñas de artículos pueden ayudar a generar conversaciones en las que participes como algo más que un estudiante o un aficionado, una experiencia que puede resultar validante tanto para el reseñador como para el escritor. Muchos se sienten agradecidos por los que han reseñado algunos de sus textos, especialmente porque les lean con atención.

Las interacciones que te proporcionan las reseñas de artículos pueden ayudarte a consolidar tu sentido del lugar como escritor. Esto puede resultar especialmente útil cuando llegue el momento de conseguir tu propio contrato literario: Las reseñas de artículos, como los de libros, pueden ser fundamentales para las relaciones que establezcas con los medios de publicación, los escritores y los editores.

La reseña de un artículo no es tarea fácil, pero no es comparable a la de un libro. No requiere innumerables horas de lectura, investigación y revisión para construir lo que un lector podría dedicar no más de cinco minutos a digerir, pero sí una lectura atenta a los detalles, a tener una visión de conjunto, y saber destacar los párrafos clave. Entonces, ante todo este trabajo, ¿por qué hacerlo? Porque la reseña de un artículo no consiste sólo en presentar la reseña. El proceso que hay detrás de una reseña no se desperdicia aunque no se vea. Es la experiencia lo que hay dentro de ti. Escribir reseñas de libros no es sólo una forma de compartir tus opiniones sobre un libro, sino también de comprometerte con la literatura y contribuir a la comunidad literaria.

Hay muchas ventajas en las reseñas (especialmente para el autor del artículo), pero yo me quedaría con una: Las reseñas suscitan debates y crean expectación en torno a los libros, fomentando un sentimiento de camaradería entre lectores, autores y reseñadores.

