Resurgimiento de las Ciudades en la Edad Media

Un gran factor en el paso de la Edad Media fue el surgimiento de nuevas ciudades. El Imperio Romano había fomentado la construcción de ciudades, pero los bárbaros germanos se negaron a vivir encerrados. Cuando arrasaron el imperio, se asentaron en la tierra y, más tarde, construyeron señoríos, castillos y aldeas. Como cada fortaleza bárbara era autosuficiente, había poca necesidad de comercio, salvo los pocos artículos que llevaban los mercaderes ambulantes. Sin comercio, la mayoría de las antiguas ciudades romanas menguaron o incluso murieron. Perdieron su derecho al autogobierno y pasaron a ser propiedad de los barones. Los habitantes de las ciudades casi no fabricaban. Vivían de labrar la tierra. En el siglo XI, sin embargo, las Cruzadas comenzaron a estimular el renacimiento del comercio. Los mercaderes itinerantes establecieron sus sedes en lugares seguros, como los muros de un castillo o monasterio. Lo…