La Revolución Neolítica

El desarrollo de la agricultura no fue nada natural ni inevitable. Dado que el cultivo de plantas requiere más trabajo que la caza y la recolección, podemos suponer que los seres humanos de la Edad de Piedra abandonaron sus antiguos modos de vida a regañadientes y lentamente. De hecho, pueblos como los bosquimanos del suroeste de África todavía los siguen. Pero entre el 8000 y el 3500 a.C., un número cada vez mayor de humanos pasó a depender de los cultivos y los animales domesticados para su subsistencia. Hacia el 7000 a.C., sus herramientas y habilidades habían avanzado lo suficiente como para que los pueblos cultivadores pudieran mantener ciudades con más de mil habitantes, como Jericó en el valle del río Jordán y Catal Huyuk en la actual Turquía. Hacia el año 3500 a.C., los pueblos agrícolas de Oriente Medio podían mantener un número suficiente de personas no cultivadoras para dar lugar a las primeras civilizaciones. A med…