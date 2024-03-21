Samuel Roth

Vida y Obra de Samuel Roth

Samuel Roth (1894-1974) fue un editor estadounidense, cuya historia pasó de un shtetl en Galicia al Lower East Side de Nueva York, y luego, brevemente, a Inglaterra, tiempo durante el cual sentó las bases de una carrera literaria y luego de una carrera como editor de textos modernistas sexualmente explícitos y de literatura popular. Roth pasó más de nueve años en prisiones federales y municipales por publicar pornografía, y su condena en 1957 (El caso Roth), aunque fue confirmada por el Tribunal Supremo, abrió el camino a la liberalización de los Estatutos Comstock. Como resultado de sus publicaciones no autorizadas (pero no pirateadas) de Ulises, fue condenado al ostracismo de la profesión de las letras por una Protesta Internacional firmada por más de 160 escritores. Poco después, cumplió condena en el "Workhouse" de Nueva York por vender libros obscenos, entre ellos su Ulises y ediciones no expurgadas, igualmente n…