Sentidos de la Historia

Sentidos de la Historia

Hay dos puntos de vista principales sobre el proceso histórico, y los partidarios de ninguno de ellos pueden demostrar sus conclusiones. Uno de ellos afirma que la historia no es más que una colección desordenada de sucesos aleatorios. Por lo tanto, no se puede encontrar ningún significado en la historia, al igual que no se puede encontrar ningún significado ni propósito en el mundo de la naturaleza.

El punto de vista opuesto, la opinión mayoritaria, afirma que existe un diseño, propósito o patrón en la historia. Este punto de vista tiene su origen en las tradiciones religiosas de Occidente -en el judaísmo, el cristianismo y el islam-, pero principalmente en la propia Biblia. Las creencias religiosas han llegado a la conclusión de que la historia es un despliegue del plan de Dios para el mundo. Por lo tanto, tiene un propósito. San Agustín elaboró esta tesis en el siglo V, y en el siglo XVII el teólogo francé…