Las Siete Películas más Sobrevaloradas de la Década de 2020 (hasta ahora)

Por: Tom Barrie, periodista y escritor independiente afincado en Londres.

En esta ocasi√≥n, analizaremos las pel√≠culas m√°s sobrevaloradas de la d√©cada de 2020, hasta el momento. Quiero hacer un par de menciones honor√≠ficas a pel√≠culas que estuvieron a punto de conseguirlo, pero no lo lograron: Men, el fallido homenaje al folk-horror de Alex Garland cuyo tr√°iler era tan prometedor; Last Night In Soho, que recurre a todos los clich√©s derivados del thriller psicol√≥gico como si tratara de destruir por s√≠ sola la brillante reputaci√≥n de pastiche inteligente de Edgar Wright; Napole√≥n, de Ridley Scott, que si trataba de ser deliberadamente camp no lo hizo lo suficientemente obvio; y la reciente pel√≠cula de Netflix Sweet Bobby: My Catfish Nightmare, en la que una cineasta simpatiza tanto con su sujeto catfished que no plantea ni una sola vez, en 82 minutos, la pregunta de por qu√© dicho sujeto sigui√≥ ¬ęsaliendo¬Ľ con un hombre al que nunca hab√≠a conocido en persona durante nueve a√Īos. A pesar de ser muy medianas, ninguna de estas pel√≠culas es realmente aclamada como tal, por lo que es dif√≠cil argumentar que est√°n sobrevaloradas.

Así que sin más preámbulos...

7. Barbie (dir. Greta Gerwig)

Si alguna vez me has o√≠do hablar de Barbie en persona, probablemente haya desplegado mi frase de ataque favorita: que es una pel√≠cula adorada y aclamada por personas que ven quiz√° 2-3 pel√≠culas al a√Īo en el cine. Barbie no era una mala pel√≠cula, en s√≠ misma -de hecho, era buena en general-, pero estaba profundamente sobrevalorada cuando se la comparaba con los lujosos elogios que le dedicaban los redactores del New York Times y la crisis colectiva porque Gerwig no obtuvo el premio a la mejor directora en los Oscar. (‚Ķ)

La mayor√≠a de las objeciones a Barbie proced√≠an de la derecha online, lejana pero plausiblemente innegable -gente como Ben Shapiro y compa√Ī√≠a, que la calificaron de basura feminista, propaganda que odia a los hombres, etc.-, lo cual, contraintuitivamente, es exactamente lo que una pel√≠cula como √©sta necesita para triunfar, porque hace imposible la cr√≠tica leg√≠tima de la pel√≠cula. Si dices que no te gust√≥, en el mejor de los casos es tu misoginia interiorizada la que habla, y en el peor, eres un tipo de extrema derecha del tipo ¬ętu cuerpo, mi elecci√≥n¬Ľ. Bueno, Barbie ten√≠a profundos defectos formales e ideol√≥gicos. El principal es que, por el mero hecho de que saques a relucir el hecho de que tu pel√≠cula es un ejercicio de marketing corporativo, de repente no deja de ser un ejercicio de marketing corporativo. El humor sabiondo y gui√Īos s√≥lo puede llevarte hasta cierto punto cuando eliges a Rhea Perlman para interpretar a Ruth Handler, la creadora de Barbie, en la vena de abuela de ojos centelleantes que normalmente s√≥lo se reserva para los viejos personajes negros sabios de las pel√≠culas de los 90 o para las inconscientes nonnas mafiosas obsesionadas con alimentar a sus v√°stagos asesinos. El fabricante de Barbie, Mattel, planea ahora hacer pel√≠culas basadas en Hot Wheels, Polly Pocket, la Bola 8 M√°gica y -no me digas- Uno. El juego de cartas. Hay que agradec√©rselo al √©xito rosa de Barbie.

M√°s prosaicamente, la pel√≠cula tambi√©n tiene importantes agujeros narrativos: ¬Ņpor qu√© Barbie tiene miedo a la muerte al principio de la pel√≠cula, pero no al final? √Čste es el incidente incitador de la narraci√≥n, el que la hace venir al ¬ęmundo real¬Ľ, pero... ¬Ņnunca se trata? ¬ŅNo es as√≠? Si lo fue, me lo perd√≠. ¬ŅPor qu√© Barbie es la √ļnica de las muchas Barbies que viven en Barbiolandia (1) a la que afecta la ansiedad de Am√©rica Ferrira en el mundo real? ¬ŅY despu√©s de que Barbie rechace amablemente el amor de Ken al final de la pel√≠cula, √©ste se encoge de hombros y... vuelve a ser feliz? No entend√≠ muy bien por qu√©. Adem√°s de cosas m√°s peque√Īas: Barbie se convirti√≥ en un extra√Īo anuncio de Chevrolet a mitad de camino durante la escena de la persecuci√≥n en coche, y se infrautiliz√≥ lamentablemente el genio c√≥mico de Jamie Demetriou. Luego est√°n las cr√≠ticas de otros que se√Īalan el feminismo lib de la pel√≠cula, aunque soy comprensiva con el argumento de que, para mucha gente, Barbie puede ofrecer m√°s un texto introductorio que toda una visi√≥n pol√≠tica del mundo, as√≠ que no voy a culpar de ello a Gerwig. En total, se trata de una pel√≠cula de tres estrellas y media, pero naturalmente, si s√≥lo ves dos al a√Īo y la otra fue la maldita, no s√©, Ant-Man: Quantumania, puedo entender que pienses que val√≠a cinco.

Lo que deberías ver en su lugar: Oppenheimer (¡es broma! Deberías ver en su lugar Support The Girls)

6. Cualquiera menos t√ļ (dir. Will Gluck)

El hecho m√°s decepcionante del estreno de Anyone But Youfue que Glenn Powell y Sydney Sweeney no estaban saliendo realmente en el plat√≥ durante el rodaje, cuyo rumor debi√≥ de ser m√°s bien un golpe maestro de oscuras artes de relaciones p√ļblicas por parte de alguien implicado entre bastidores en Netflix. Los que suspir√°bamos por un retorno a los d√≠as gloriosos de la hermosa y rid√≠cula pareja de estrellas de Hollywood -pensemos en Winona y Johnny, Freddie Prinze Jr. y Sarah Michelle Gellar, etc.- nos quedamos colgados con la noticia de que no, Powell y Sweeney no estaban a punto de unirse para reafirmar el orden mundial estadounidense de posguerra s√≥lo con la fuerza de su mand√≠bula, sino que en realidad fing√≠an salir juntos por publicidad. Lo cual, ir√≥nicamente, es exactamente el argumento de Cualquiera menos t√ļ: dos veintea√Īeros antag√≥nicos fingen estar enamorados cuando los invitan a una boda en Australia, para evitar esas irritantes preguntas de ¬ę¬ŅCu√°ndo te toca a ti?¬Ľ que, al parecer, se hacen mucho en ese tipo de eventos. Obviamente, acaban enamor√°ndose de verdad.

Si le pidieras a ChatGPT que dise√Īara una pareja totalmente americana

Cualquiera menos t√ļ ten√≠a un gui√≥n turbio y una premisa manida (la trama se basa en Mucho ruido y pocas nueces, y los protagonistas se llaman Bea y Ben, es decir, Beatriz y Benedicto, pero ah√≠ se acaba el ingenio). Hubo algunos momentos divertidos en los que unos australianos hipermachos hac√≠an cosas normales de australianos, como asar koalas a la barbacoa y beberse su propia orina, y un buen momento en el que Ben ten√≠a miedo a volar y s√≥lo era capaz de sobrellevar un largo vuelo escuchando en bucle ¬ęUnwritten¬Ľ de Natasha Bedingfield, pero eso no bast√≥ para salvar la pel√≠cula. ¬ŅEl regreso de la comedia rom√°ntica? Yo no contar√≠a con ello.

Lo que deberías ver en su lugar: Rye Lane (2023)

5. Estoy pensando en acabar las cosas (dir. Charlie Kaufman)

Una exhibición A de 134 minutos de duración de la idea ampliamente debatida de que los servicios de streaming que dan rienda suelta a los directores para que hagan lo que quieran da como resultado poco más que que ellos (los directores) se entreguen a sus peores excesos (véase también: The Irishman). Resulta que esos ejecutivos de estudios sin arte que siempre están presionando estereotipadamente para que las películas sean más cortas y estén más llenas de acción, ¡pueden tener razón de vez en cuando!

I'm Thinking of Ending Things es el punto √°lgido de Charlie Kaufman; es la culminaci√≥n de los 20 a√Īos de carrera de un hombre que ha escrito algunos de los guiones de m√°s alto concepto de Hollywood, como Being John Malkovich y Eternal Sunshine of the Spotless Mind , y el momento en que finalmente se inclin√≥ hacia la autoparodia. Malkovich y Sunshine eran pel√≠culas extra√Īas, pero al menos presentaban personajes centrales que se sent√≠an desconcertados por las cosas surrealistas que les ocurr√≠an (respectivamente: descubrir una puerta a la mente de John Malkovich y borrar todos los malos recuerdos de sus ex amantes mediante un procedimiento m√©dico). Eso hac√≠a que esas pel√≠culas fueran humanas: al menos John Cusack en Malkovich y Jim Carrey en Sunshine estaban tan extra√Īados por lo que ocurr√≠a a su alrededor como nosotros, los espectadores.

En comparaci√≥n,Estoy pensando en acabar con todo es una marcha de la muerte hacia la apat√≠a, demasiado larga, serpenteante y sin argumento, que habla de boquilla de alg√ļn tipo de perspectiva filos√≥fica existencialista sin llegar nunca realmente a ella. Tiene sus momentos, como una escena realmente inquietante en la que el personaje de Jessie Buckley cena por primera vez con su (en sus planes) futuro novio y los padres de √©ste, pero en general es visualmente mon√≥tona y enga√Īosamente profunda. Es dif√≠cil no pensar que los elogios dirigidos a Kaufman son algo m√°s que una especie de S√≠ndrome de Estocolmo del emperador con ropa nueva entre los cr√≠ticos que quieren parecer inteligentes, hoy en d√≠a.

Lo que deberías ver en su lugar: Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004)

4. No te preocupes, cari√Īo (dir. Olivia Wilde)

Esta pel√≠cula es f√°cilmente la m√°s dif√≠cil de escribir de la lista, porque la verdad sea dicha, apenas la recuerdo. Recuerdo el drama que la rode√≥ . ¬ŅPor qu√© Florence Pugh se pele√≥ con la directora Olivia Wilde? ¬ŅPor qu√© Wilde despidi√≥ a Shia LaBoeuf? ¬ŅDe verdad Harry Styles escupi√≥ a Chris Pine en el estreno? (2) Pero despu√©s de ver dos horas de No te preocupes, cari√Īo, mi impresi√≥n principal es la de una especie de pastiche sub-Stepford de la Am√©rica de los a√Īos 50 como met√°fora del lavado de cerebro y la incultura (spoilers: Wikipedia me recuerda que resulta que el personaje de Pugh est√° atrapado en un mundo virtual artificial, como Matrix, donde los hombres perdedores pueden controlar a sus esposas a su antojo - ¬°ah, s√≠, ahora me acuerdo!).

El otro recuerdo perdurable es que se utilizó mucho en marketing la imagen de un avión rojo monomotor que se dirigía en espiral hacia el desierto...

...y luego nunca se explicó en la película.

Don't Worry Darling est√° llena de momentos y detalles como √©ste: ideas que claramente sonaron bien durante una sesi√≥n de presentaci√≥n desenfrenada o una reescritura apresurada del gui√≥n, pero cuyo sentido real nadie se par√≥ nunca a considerar (quiz√° estaban demasiado ocupados intentando mantener separados a Pugh, Wilde, Styles y LeBoeuf...). En conjunto, fue un triunfo del dise√Īo de producci√≥n y la est√©tica relativamente mediocres sobre una narraci√≥n totalmente disparatada. El drama en torno a la realizaci√≥n de la propia pel√≠cula dej√≥ un mal sabor de boca incluso antes de su estreno, y la √ļnica raz√≥n que se me ocurre para que no est√© en esta lista de La Quimera es que, en retrospectiva, no estoy seguro de que hubiera nadie con quien hablara que la disfrutara.

Lo que deberías ver en su lugar: Room (2015)

3. Todo a la vez en todas partes (dir. Daniel Kwan y Daniel Scheinert)

Todo en todas partes a la vez -cuyo nombre ya es m√°s molesto que caprichoso, y que me hizo llamarla alegremente ¬ęTodo en todas partes a la vez¬Ľ durante unas seis semanas despu√©s de su estreno- fue una pel√≠cula que empez√≥ con una nota de alto concepto extremadamente prometedora. Esencialmente, que hay montones de universos paralelos diferentes que conforman un ¬ęmultiverso¬Ľ; el nuestro es uno de tantos. (3) En uno de estos universos paralelos, la protagonista de la pel√≠cula, la atareada propietaria de una lavander√≠a chino-estadounidense, Evelyn Wang, ha aprendido a saltar entre estos universos. Pero la otra Evelyn tambi√©n ha vuelto loca a su hija Joy haci√©ndola (a la hija) saltar demasiado, y ahora la hija, totalmente nihilista al saber que existen infinitos universos, salta entre ellos para matar a todas las Evelyn diferentes que caigan en sus manos. La Evelyn denuestro universo, como la menos impresionante o exitosa de todas las diferentes Evelyns que existen, debe salvarlas.

EEAAO era una buena pel√≠cula, muy buena. Ten√≠a estilo, estaba llena de referencias a pel√≠culas del cine chino -otros universos, en otras palabras- como In The Mood For Love o el cl√°sico wuxia Crouching Tiger, Hidden Dragon sin golpearte en la cabeza con ellas. (4) Era bonita y divertida al mismo tiempo, bastante conmovedora y llena de im√°genes inteligentes (a pesar de m√≠, me gusta esa est√ļpida cosa del Tercer Ojo con forma de globo). Hac√≠a algunos gestos decentes hacia el absurdo del bacalao y las ideas en torno a la realizaci√≥n y ¬ęlo que podr√≠a haber sido¬Ľ, a medida que Evelyn descubr√≠a versiones m√°s impresionantes y felices de s√≠ misma y de su familia en universos paralelos, y reconsideraba sus elecciones vitales.

El problema es que no era tan buena como la gente dec√≠a. Piensa en Barbie, pero con el bombo aumentado en un 1000%. O√≠r a la gente hablar de la EEAAO era o√≠rles entrar en un estado de √©xtasis. ¬ęProfundamente profunda, genuinamente conmovedora, absolutamente desternillante, muy imaginativa y un fest√≠n visual¬Ľ, dice una de las mejores cr√≠ticas de iMDB. ‚ÄúNo me hab√≠a re√≠do tanto, llorado tanto ni pensado tan profundamente sobre ninguna pel√≠cula en 2022. Y mucho menos todo en el mismo visionado. De hecho, ha sido todo y en todas partes a la vez‚ÄĚ. (5) Actualmente tiene 4,3 estrellas de cinco posibles en Letterboxd, el hogar de los cin√©filos que se identifican a s√≠ mismos, aunque sus cr√≠ticas en Google apuntan a una reacci√≥n sutilmente diferente entre los normales.

Un valle de cr√≠ticas como √©ste suele ser se√Īal de una pel√≠cula interesante

La pel√≠cula se desmorona realmente a partir de la mitad. Con 139 minutos, ya es f√°cilmente media hora demasiado larga, pero aparte de eso, las √ļltimas secciones de la pel√≠cula proporcionan un ejemplo cl√°sico del viejo dicho de que cualquier tonto puede volar, pero se necesita un experto para aterrizar. La versi√≥n villana y asesina de Joy, que salta del universo, conocida como ¬ęJobu Tupaki¬Ľ, captura a Evelyn y le muestra un enorme ¬ębagel de todo¬Ľ -no es una errata- que supuestamente puede acabar con el multiverso.

¬ŅQu√© era el bagel? Literalmente, quiero decir: s√© que era una especie de dispositivo del d√≠a del juicio final, pero si te gustaba la EEAAO, ¬Ņpuedes explicarme qu√© era, f√≠sicamente? ¬ŅC√≥mo funcionaba? ¬ŅO por qu√© era malo y peligroso? No he encontrado a nadie que pueda. Del mismo modo, los √ļltimos 40 minutos m√°s o menos se convierten en una escena de lucha masiva y polifac√©tica en la que participan Evelyn, su marido Waymond, Jobu y sus secuaces (creo que tiene lugar en el edificio de Hacienda), que termina cuando todos... deciden dejar de luchar entre s√≠ y abrazar la bondad existencialista, a instancias de Waymond.

Si no has visto la pel√≠cula, todo esto te parecer√° una locura, porque lo es. EEAAO hace ese gran truco de hacerte creer que la has entendido, hasta que sales del cine, y entonces alguien te pide que le expliques la mec√°nica de la trama, y apenas puedes pasar a trompicones de lo de los ¬ęuniversos paralelos¬Ľ. Es todo estilo y algo de sustancia, pero, en mi opini√≥n, se necesitan ambas cosas para obtener el tipo de cr√≠ticas que √©sta recib√≠a all√° por 2022.

Lo que deberías ver en su lugar: definitivamente deberías seguir viendo EEAAO, pero quizás con un ojo ligeramente más crítico. O podrías ver Donnie Darko (2001).

2. Stutz (dir. Jonah Hill)

En julio de 2023, se publicó en Instagram una serie de mensajes de texto. Supuestamente enviados por Jonah Hill, fueron filtrados por su ex novia, la surfista Sarah Brady. Un texto en particular, que supuestamente databa de finales de 2021, era un párrafo monstruoso hibridizado de lenguaje terapéutico desplegado al servicio de un ligero control coercitivo:

Simple y llanamente, Hill escribi√≥ supuestamente a Brady: Si necesitas: surfear con hombres, amistades inapropiadas sin l√≠mites con hombres, hacer de modelo, publicar fotos tuyas en ba√Īador, publicar fotos sexuales, amistades con mujeres que est√°n en lugares inestables y de tu salvaje pasado reciente m√°s all√° de conseguir un almuerzo o un caf√© o algo respetuoso. No soy la pareja adecuada para ti. Si estas cosas te llevan a un lugar de felicidad, lo apoyo y no habr√° resentimientos. Estos son mis l√≠mites para una relaci√≥n rom√°ntica. Mis l√≠mites contigo se basan en la forma en que estas acciones han da√Īado nuestra confianza. (6)

Es un poco ins√≠pido difundir textos privados por Internet -el razonamiento de Brady fue que quer√≠a advertir a la entonces pareja de Hill y madre de su hijo reci√©n nacido, lo cual... est√° bien, supongo-, y m√°s a√ļn que alguien como yo se ponga a leerlos y a diseccionar el estado psiqui√°trico claramente intenso de Hill. Salvo que el propio Hill ya ha hecho precisamente eso, ante la c√°mara, invitando literalmente al p√ļblico a su sala de terapia dirigiendo Stutz en 2022.

Stutz debe su nombre al terapeuta de Hill, el Dr. Phil Stutz. En la pel√≠cula, Hill y √©l hablan ante la c√°mara durante una hora y media m√°s o menos sobre una serie de temas: empiezan con la infancia de Stutz, un reciente diagn√≥stico de c√°ncer, lo que ha ense√Īado a Hill sobre la gesti√≥n de su vida interior, sus emociones y su salud mental, y luego c√≥mo su t√©cnica difiere de la pr√°ctica habitual. Ver√°s, lo que hace Stutz es que, a diferencia de los terapeutas tradicionales, que intentan ser imparciales con lo que les cuentan sus clientes y, en el mejor de los casos, guiarlos suavemente, √©l da consejos directos a sus terapeutas (¬Ņes √©sa una palabra?), a menudo en forma de esas extra√Īas notitas cr√≠pticas por las que Hill parece jurar.

A mí tampoco

Lo encontr√© simult√°neamente autoindulgente -¬Ņc√≥mo no iba a serlo? - e impenetrable. Est√° claro, por esos textos filtrados, que Stutz es un terapeuta terrible, porque Hill parece tener problemas muy graves de celos y control, y de ansiedad (por los que siento simpat√≠a). Pero del mismo modo, Hill sale mal parada. Muy mal, de hecho, como una de las personas m√°s antip√°ticas y ensimismadas de Hollywood. Si esto te parece un ad hominem, ten en cuenta que en esta pel√≠cula Jonah Hill aparece como √©l mismo en un documental que √©l mismo dirigi√≥ sobre su propia mente y su propio terapeuta: ten√≠a literalmente el control total sobre c√≥mo se le presenta.

Y, sin embargo, seg√ļn Stutz, Hill encarna todos los peores y m√°s ego√≠stas elementos del liberalismo estadounidense y sus obviedades. Uno de esos t√≥picos es que ¬ęs√≥lo deber√≠as salir con hombres que vayan a terapia¬Ľ. Se√Īoras: podr√≠ais ser m√°s felices con un hombre que no se enfrente tanto a sus demonios e inseguridades como lo hace Hill. Algunos pensamientos subconscientes deber√≠an quedarse ah√≠, m√°s all√° de la conciencia, donde lo que no puedes ver ni nombrar no puede hacerte da√Īo. Porque, Dios m√≠o, Jonah se mira tanto el ombligo que empiezas a preguntarte si no ve por detr√°s de su trasero.

Lo que deberías ver en su lugar: Shirkers (2018)

1. Pobrecitos ( dir. Yorgos Lanthimos)

Alg√ļn d√≠a escribir√© algo m√°s largo sobre Yorgos Lanthimos. Me gust√≥ much√≠simo La Favorita, y esa pel√≠cula comparte naturalmente mucho ADN con Pobres Cosas . Pero mi principal problema con esta √ļltima es que, s√≠, Emma Stone ofrece la mejor interpretaci√≥n de su carrera como mujer con cerebro de ni√Īa, sin duda, pero ¬Ņcon qu√© fin? Es sabido que los ni√Īos no son muy interesantes. Pasar diez minutos en compa√Ī√≠a de la Bella Baxter de Stone mientras intenta, no s√©, comer sopa con las manos es pasar nueve de ellos pensando ¬ęVale, ya lo pillo, por favor, pasa a la siguiente escena, Yorgos¬Ľ. Pero no lo har√°, y en su lugar nos veremos obligados a seguir viendo c√≥mo Stone pone voz de beb√© y dice algo as√≠ como ¬ę¬°A Bella no le gusta la sopa! Sopa horrible!¬Ľ y luego tira su cuenco al otro lado de la habitaci√≥n y empieza a masturbarse, probablemente, y por ello lleg√≥ a ganar un Oscar y un Globo de Oro.

Al alejarme un poco, me di cuenta de que las interpretaciones tan exageradas hac√≠an casi imposible empatizar con estos personajes como seres humanos reales. Ver Poor Things es como ver la pantomima sin los gui√Īos y los codazos. Es vac√≠o. Es extra√Īamente triste. (La gente intentar√° refutar esto con un ¬ę¬°Ah! ¬ŅPero qu√© pasa con Duncan Wedderburn?¬Ľ. - es decir, el personaje secundario de Mark Ruffalo, que proporciona gran parte del alivio c√≥mico de la pel√≠cula. A lo que yo responder√≠a que estoy seguro de que es muy divertido, si lo que te hace re√≠r es que Ruffalo tenga un bigote gracioso y diga la palabra ¬ęretrasado¬Ľ con un acento ingl√©s de ciruela. Eh.)

S√≠, Pobrecitos parec√≠a bastante bonita a veces, sobre todo cuando iban a Lisboa, y s√≠, Bella se convirti√≥ en socialista y feminista sexualmente positiva despu√©s de alcanzar una capacidad cognitiva casi adulta, en lo que fue un soplo inteligente al tipo de gente que critica estas pel√≠culas, pero en √ļltima instancia la ganadora del Oscar de Lanthimos no ten√≠a nada del verdadero radicalismo que la gente le atribu√≠a, ya fuera est√©tico, pol√≠tico o de otro tipo. Me encojo de hombros mientras escribo esto; no s√© qu√© m√°s decir. Lo siento.

Lo que deberías ver en su lugar: La felicidad (1998)

Notas:

Si la palabra ¬ęBarbie¬Ľ a√ļn no ha llegado a un punto de saciedad sem√°ntica para ti, entonces tienes bastante m√°s aguante que yo. En absoluto. Los multiversos est√°n muy de moda ahora mismo en despu√©s de que el MCU generalizara la idea. Sobre todo... el chiste de Ratatouille/¬ęraccacoonie¬Ľ tuvo gracia la primera y quiz√° la segunda vez, pero la rata R√©my ya estaba muerta cuando los Daniels dejaron de azotarle. ¬ŅVes lo que han hecho? (Nota al margen: ¬ęAmistades con mujeres que est√°n en lugares inestables¬Ľ ser√≠a un gran nombre para una pel√≠cula de Almod√≥var).

Nota: Agradecemos a Tom Barrie su colaboración en este artículo, basado en el original en inglés siguiente:

Tom es el autor de The Chimera (‚ÄúLa Quimera‚ÄĚ, en espa√Īol), un bolet√≠n de alta y baja cultura.

Las diez mejores películas de la década de 2020, hasta ahora

Hemos visto las peores pel√≠culas. Pero, ¬Ņqu√© es lo mejor?

Esta es la lista eurocéntrica de Tom (Sin spoilers).

10. El hombre del norte (dir. Robert Eggers)

S√≠, es una pel√≠cula de chicos. No, no me importa. Los jodidos m√ļsculos ondulantes de Alexander Skarsg√•rd mientras aplasta a otro moscovita envuelto en pieles en el barro apestoso de la aldea que √©l y sus compa√Īeros lobo-berserkers est√°n saqueando es demasiada distracci√≥n para que escuche las quejas de los quejicas neoyorquinos que piensan que esta pel√≠cula de vikingos era un poco, ya sabes, fashy. De hecho, esta pel√≠cula dura dos horas y cuarto, se basa en la misma inspiraci√≥n que Hamlet -c√≥metelo todo, Maggie O'Farrell- y en ning√ļn momento te da ni 30 segundos para respirar de verdad, y mucho menos para pensar. En lugar de eso, todo es Willem Dafoe ladrando y lanzando hechizos y quemando salvia; es una valquiria gritando en la noche mientras dos hombres desnudos se cortan a hachazos en la cuenca de un volc√°n island√©s; es el ni√Īo rubio m√°s delgado que hayas visto jurando venganza contra el t√≠o de cejas oscuras que mat√≥ a su padre y le rob√≥ su jarldom. ¬°Te vengar√© padre! ¬°Te salvar√© madre! ¬°Te matar√© Fj√∂lnir! Es enfermizo. Pel√≠cula de ni√Īos.

9. La quimera (dir. Alice Rohrwacher)

Para los que a√ļn no la hayan visto, La quimera, en italiano, sigue a un grupo de ladrones de tumbas displicentes pero avariciosos en la Italia de los a√Īos 80, que conf√≠an en un ingl√©s hastiado llamado Arthur para que se abra camino hasta las tumbas etruscas que saquean, antes de revender sus bienes funerarios en el mercado negro. Es Josh O¬īConnor, en el papel de Arthur, quien impulsa esta pel√≠cula desde el tipo de agradable eurofilm peri√≥dicamente popular entre las clases medias londinenses hasta una historia de fantasmas genuinamente conmovedora y oscuramente hilarante, su tranquila irritaci√≥n con sus compa√Īeros ladrones siempre subyace en su b√ļsqueda de una amante desaparecida hace mucho tiempo que puede o no estar a este lado del inframundo (literal). Imagina una versi√≥n m√°s ct√≥nica de una pel√≠cula de Paolo Sorrentino y estar√°s a mitad de camino. El italo-pop, el giallo, los anni di piombo y la absoluta suciedad y falta de chic de la Italia de la mafia: a todo ello se rinde homenaje, y el resultado es maravilloso.

8. Todos somos extra√Īos (dir. Andrew Haigh)

Ser√© sincera: no me di cuenta del giro de Todos somos extra√Īos hasta tan tarde que resulta embarazoso.3 Creo que probablemente estaba demasiado preocupada intentando no llorar ante la lastimera y discreta interpretaci√≥n de Andrew Scott como el guionista Adam, un hombre gay soltero que vuelve a visitar a sus padres en la casa de su infancia, despu√©s de no haberlos visto en d√©cadas. Digna rival de Happy Together, de Wong Kar-Wai, como la mejor pel√≠cula queer que he visto nunca, Todos somos desconocidos es tambi√©n mucho m√°s de lo que esa etiqueta reduce: una c√°psula del tiempo que abarca el Londres suburbano de los a√Īos 70, una historia de fantasmas, incluso algo parecido a un noir psicol√≥gico. Tambi√©n hay que reconocer el m√©rito de Paul Mescal, que interpreta al √ļnico vecino de Adam en un bloque de pisos de nueva construcci√≥n que, por lo dem√°s, est√° vac√≠o, y a su amante final, sacando a Adam de su caparaz√≥n de forma gradual y sensible, y anim√°ndole a volver a conectar con sus padres, sea cual sea la forma que adopte.

7. T√°r (dir. Todd Field)

Si Todos somos extra√Īos es una pel√≠cula sobre ser perseguido por el pasado, T√°r trata sobre ser perseguido por el presente. En ella, la Lydia T√°r de Cate Blanchett, una imperiosa directora de orquesta que no toma prisioneros, est√° a punto de lograr la ambici√≥n de su vida: dirigir y grabar todas las sinfon√≠as de Mahler con una orquesta que se supone que es la Filarm√≥nica de Berl√≠n. Mientras lo hace, pone en peligro su entrada en el canon de los directores trascendentales -junto a Bernstein, von Karajan y otros- por su incapacidad para comprender por qu√© otros a su alrededor no ven el mundo como ella. T√°r es un monstruo del arte; tiene poco tiempo para los que se interponen en el camino de su (incuestionable, seg√ļn la pel√≠cula) grandeza, y cuando ve algo que quiere, como una joven y atractiva violonchelista en su orquesta, lo coge. Todos conocemos a personas as√≠, y nos fascinan aunque nos denigren. El director Todd Field es lo bastante inteligente como para no inclinarse demasiado en ninguna de las dos direcciones, haciendo que te compadezcas de esta mujer loca, brillante y horrible durante dos horas y 40 minutos perfectos.

6. Las ocho monta√Īas (dir. Felix van Groeningen y Charlotte Vandermeersch)

A pesar de que los papeles masculinos reinan en Hollywood y de que much√≠simas pel√≠culas siguen suspendiendo el Test de Bechdel, hay una sorprendente escasez de buenas pel√≠culas sobre amistades masculinas (amistades deverdad; no me digas que las pel√≠culas de Fast and Furious o John Wick son la referencia para cualquier tipo de relaci√≥n plat√≥nica significativa entre chicos). Afortunadamente, Le otto montagne -Las ocho monta√Īas en espa√Īol- es un ant√≠doto contra eso, pues sigue la amistad de 30 a√Īos entre dos hombres, Bruno y Pietro, tras una serie de veranos de infancia que pasan juntos en el aislado pueblo alpino de Bruno a partir de 1984. Al principio, Pietro, turin√©s y de clase media, se siente fascinado -y quiz√° celoso- por la valent√≠a y la fuerza de Bruno, m√°s r√ļstico y tosco, en las monta√Īas. A√Īos m√°s tarde, cuando el padre de Pietro muere y le deja un terreno cerca del pueblo, ambos deciden construir una caba√Īa de madera. A medida que los hombres crecen y las presiones de la edad adulta los ponen en pie de igualdad -para Pietro est√° claro, aunque no para Bruno, que uno no puede esconderse de sus obligaciones en las monta√Īas para siempre-, su amistad se hace m√°s profunda, incluso cuando sus respectivas decepciones con la edad madura tambi√©n lo hacen.

Rodada en una anticuada relaci√≥n de aspecto 4:3, la pel√≠cula en s√≠ tiene un cierto aire r√ļstico, y los socios en la direcci√≥n (y en la vida) van Groeningen y Vandermeesch dedican una parte considerable de sus 147 minutos de duraci√≥n a aprovechar al m√°ximo los valles y prados de los Alpes italianos que constituyen el tel√≥n de fondo de las vidas de Pietro y Bruno. El resultado es una pel√≠cula lenta pero hipn√≥tica en la que, si escuchas atentamente, puedes o√≠r crecer las monta√Īas. Una pel√≠cula que te har√° querer coger las botas y los bastones y dirigirte a las colinas cuando aparezcan los cr√©ditos.

5. Civil War (dir. Alex Garland)

No va a ocurrir. Los estadounidenses son demasiado viejos, demasiado incapaces, demasiado escler√≥ticos para llevar a cabo una guerra a tiros unos contra otros de la manera descrita en Civil War de Alex Garland . Lo mejor que conseguir√°n probablemente ser√° algo parecido a la guerra civil sectaria de desgaste de bajo nivel que tuvimos aqu√≠ en el Reino Unido de 1969 a 1998. Pero, a pesar de ello, ¬Ņdej√≥ la pel√≠cula algunas im√°genes extremadamente potentes en nuestras retinas? Por supuesto.

Las quejas sobre la falta de contexto y exposici√≥n del conflicto estadounidense de Civil Warfueron totalmente est√ļpidas. Si hubiera habido alg√ļn contexto -si supieras qu√© bando era ¬ęTrump¬Ľ y cu√°l era ¬ęBiden¬Ľ- habr√≠a perdido toda su fuerza, como un mago que revela sus trucos. En lugar de eso, se trataba de un estudio de personajes de encuadre ajustado sobre la chirriante adicci√≥n que es la fotograf√≠a de guerra, m√°s cercana a ¬ęThe Hurt Locker¬Ľ que a ¬ę Lo que el viento se llev√≥¬Ľ o ¬ęCold Mountain¬Ľ. O√≠ a un periodista que conozco describirla como ¬ęuna pel√≠cula de periodismo disfrazada de pel√≠cula de guerra¬Ľ, lo que creo que era acertado: Cada personaje era un periodista que conoc√≠as en la vida real, desde el hastiado escritor de Wagner Moura (te lo pod√≠as imaginar escribiendo l√°nguidos perfiles para Rolling Stone antes de que estallara la guerra) y la novata de ojos brillantes de Cailee Spaeny, hasta el veterano corresponsal del New York Times con aparatos ortop√©dicos de Stephen McKinley Henderson, y la conmocionada y vac√≠a c√°scara de fotoperiodista condecorada de Kirsten Dunst.

Y, por supuesto, estaba esa escena con Jesse Plemons. Esas gafas rojas a√ļn me provocan pesadillas.

4. Cómo tener sexo (dir. Molly Manning Walker)

Cualquiera que haya sido adolescente reconocer√° la gran expectaci√≥n con la que las tres chicas de 16 a√Īos de C√≥mo tener sexo vuelan a Malia para lo que creen que ser√°n las vacaciones post-GCSE de sus vidas. Lo que sigue son tres noches bacanales de chupitos de tequila, caras pintadas de ne√≥n y peceras, as√≠ como decepci√≥n, agotamiento y temperamento crispado despu√©s de que las chicas se hagan amigas de sus vecinos del complejo de apartamentos y naveguen por la atm√≥sfera hipersexual que impregna las ciudades de fiesta del Mediterr√°neo.

En el centro de esta obra maestra del rito de iniciaci√≥n est√° la Tara de Mia McKenna-Bruce, que oculta su falta de experiencia sexual (al menos, en relaci√≥n con sus dos amigas) tras una estudiada extroversi√≥n y la voluntad de intentarlo siempre una vez m√°s. La McKenna-Bruce de cara ani√Īada ten√≠a 24 a√Īos cuando se rod√≥ la pel√≠cula en 2021, pero es una adolescente totalmente cre√≠ble; Tara es tan emp√°tica -y, de hecho, solitaria- en el caos de un alborotado precopeo como en el tranquilo calor diurno de una resaca. Al final de la pel√≠cula, s√≥lo quieres darle un abrazo y decirle que beba agua.

3. Otra ronda (dir. Thomas Vinterberg)

¬ŅSabes esa cosa en la que te tomas dos pintas, o quiz√° tres copas de vino, y de repente el mundo se alinea y la claridad de pensamiento desciende como una niebla de agua fr√≠a sobre tu hipot√°lamo, normalmente empa√Īado y sobrecalentado? Resulta que existe una verdadera teor√≠a pseudocient√≠fica al respecto, y se ha postulado que un nivel de alcohol en sangre del 0,05% es el punto √≥ptimo de ebriedad para la creatividad, la confianza y la elocuencia humanas.4 Otra ronda, de Thomas Vinterberg (que en dan√©s se llama Druk, o ¬ęborrachera¬Ľ), sigue a cuatro profesores de gimnasio de saco triste que llevan este concepto hasta su punto final l√≥gico, que es intentar permanecer muy ligeramente borrachos en todo momento como parte de un experimento para ver si sus vidas mejoran. Y mejoran. Inicialmente.

Las pel√≠culas de Vinterberg son siempre reflexivas y an√°rquicas a partes iguales, y su colaborador de siempre, Mads Mikkelsen, est√° excelente como siempre en el papel de Martin, un t√≠mido profesor de historia cuya carrera y matrimonio est√°n estancados hasta que empieza a beber vodka en los aseos de la escuela. Tambi√©n hay algo peculiarmente dan√©s en esta pel√≠cula, desde las relaciones admirablemente igualitarias y francas entre los profesores irresponsables y sus alumnos, hasta la preocupaci√≥n y la aceptaci√≥n cultural en torno al consumo excesivo de alcohol en p√ļblico (si alguna vez has estado en un tren dan√©s, esos tipos lo guardan, cr√©eme). Al parecer, se est√° preparando un remake americano con Leonardo DiCaprio, pero esta pel√≠cula nunca podr√≠a tener lugar en Estados Unidos de forma cre√≠ble. No tengo ni idea de c√≥mo podr√° recuperar lo que hizo especial a Druk en primer lugar.

2. Cohete Rojo (dir. Sean Baker)

Hace un tiempo, alguien plante√≥ la pregunta en Twitter: ¬Ņqu√© cineastas de la corriente dominante que trabajan en Estados Unidos podr√≠an considerarse realmente de izquierdas, en lugar de liberales, o pol√≠ticamente de centro-izquierda? Aparte del comunista declarado Boots Riley, es posible que Sean Baker, director de Tangerine, The Florida Project, Red Rocket y Anora sea, siendo realistas, probablemente la √ļnica otra respuesta.

Como todos los proyectos de Baker, Red Rocket trata de la permanente clase baja estadounidense, en este caso encarnada por un tipo llamado Mikey. Mikey es una estrella del porno masculina fracasada que regresa a Texas para vivir con su ex mujer en una choza de tablas de madera a la sombra de una gigantesca planta qu√≠mica. A pesar de decidirse a conseguir un trabajo y dar un giro a su vida, pronto empieza a vender hierba en el aparcamiento de una tienda local de donuts, donde queda prendado de una chica de 17 a√Īos llamada Strawberry. Haci√©ndose pasar por un productor de √©xito, planea llev√°rsela a Los √Āngeles y convertirla en la estrella del porno con m√°s √©xito del mundo.

Red Rocket es, por tanto, una especie de Lolita postindustrial, una pel√≠cula con trampa china en la que crees que puedes justificar el comportamiento de Mikey porque la sociedad le obliga a ser as√≠: tiene que utilizar a la guapa y sexualmente precoz Strawberry como billete para salir de la mierda de Texas. Es el sue√Īo americano, ¬Ņno? Excepto, claro, que no puedes justificarlo, porque Mikey est√° preparando a una adolescente para el trabajo sexual, y eso es aborrecible. Excepto que s√≠ puedes, porque el trabajo sexual es un trabajo leg√≠timo si se realiza de forma consentida y con m√°s de 18 a√Īos, ¬Ņverdad? ... ¬ŅVerdad?

Mikey es el tipo de personaje al que Baker sabe dar vida perfectamente en los guiones y en la pantalla: carism√°tico, divertid√≠simo, desesperado e insufrible (la pel√≠cula Zola, inspirada en un hilo viral de Twitter y estrenada un a√Īo antes, comparte parte de su ADN de basura blanca con Red Rocket, y lo mismo ocurre con Good Time, de los hermanos Safdie ). Baker sabe que estas personas son autodestructivas, pero no llega a culparlas, sino que deja que sus errores aparezcan en pantalla y que el p√ļblico saque sus propias conclusiones.

Red Rocket tambi√©n es muy, muy divertida: sin estropearlo, hay una escena ic√≥nica -utilizo esta palabra deliberada y cuidadosamente- de desnudez masculina frontal al ritmo de ¬ęBye Bye Bye¬Ľ de *NSYNC, que provoc√≥ el alboroto del p√ļblico cuando la vi en el cine. Y la pel√≠cula es a√ļn mejor por el gui√Īo de que Simon Rex, que interpreta a Mikey, rod√≥ un par de pel√≠culas porno masculinas antes de que su carrera despegara, dando a todo el proyecto un aspecto ligeramente metatextual. Rex particip√≥ en algunas pel√≠culas, como Scary Movie 3, 4 y 5, a principios de la d√©cada de 2000, antes de experimentar un par√≥n en su carrera al optar por el rap en lugar de la interpretaci√≥n; viv√≠a en un estudio hecho con dos contenedores de transporte cuando Baker le envi√≥ el gui√≥n. Al igual que Mikey, Rex buscaba un proyecto que le devolviera a la pista y al candelero. En Red Rocket lo encontr√≥.

1. La peor persona del mundo (dir. Joachim Trier)

No suelo ser muy partidario de la primera persona en las cr√≠ticas de cine, as√≠ que perd√≥name de antemano. Vi La peor persona del mundo poco despu√©s de cumplir 28 a√Īos, la misma edad que Julie, la protagonista sin rumbo de la pel√≠cula, que va a la deriva por Oslo de trabajo en trabajo y de relaci√≥n en relaci√≥n, y me dej√≥ una sensaci√≥n indeleble de... no exactamente weltschmerz, sino m√°s bien de nostalgia. Ten√≠a una relatividad que no hab√≠a visto en ninguna pel√≠cula antes o despu√©s, realmente, en cuanto a lo que se siente cuando las opciones de tu vida empiezan a cerrarse un poco, y el miedo a que te est√©s equivocando, de alguna manera, empieza a aumentar. ¬ŅDice eso m√°s de m√≠ que de la pel√≠cula? Tal vez, pero ahora, a los 30 a√Īos -m√°s o menos la edad que tiene Julie al final de TWPITW-, me identifico con lo que siente Julie al concluir la pel√≠cula. No voy a extenderme demasiado aqu√≠, porque es una pel√≠cula que todo el mundo deber√≠a ver sin saber lo que ocurre, pero las cosas cambian para ella, como para todo el mundo, de formas tanto buenas como malas (spoiler: no es la peor persona del mundo, en realidad).

Se trata de una película cuya trama gira más en torno a las relaciones que a los acontecimientos. Ocurren cosas, pero son secundarias respecto a cómo se siente la gente, y cualquier película en la que no ocurra nada enormemente dramático depende naturalmente de sus protagonistas para llevar el conflicto humano de cada escena. Aquí lo hacen con aplomo. Renate Reinsve, que interpreta a Julie, tiene una tristeza indomable, oculta tras una fachada de desparpajo y coquetería que, por decirlo sin rodeos, sólo alguien tan guapa puede manejar. Reinsve fue merecidamente la estrella revelación de la película, pero Anders Danielsen Lie, como Aksel, uno de los dos hombres con los que Julie sale a lo largo de la película, es igual de bueno. Si Julie no está segura de sus ambiciones, revoloteando de un trabajo a otro como una mosca y trabajando una semana en una librería antes de decidir dedicarse a la fotografía a la siguiente, Aksel, un poco mayor que ella, sabe lo que piensa y conoce su arte (es un caricaturista satírico en la línea de Charlie Hebdo, y debate abrasivamente sobre la libertad de expresión en la radio noruega cuando se le acusa de insensibilidad). Pero los acontecimientos de la película le arrebatan el éxito con una brutalidad asombrosamente realista, y -de nuevo, sin spoilers- su reacción es elocuente, carismática y amarga a la vez.

Romántica sin ser sacarina, sabia sin ser cínica, La Peor Persona Del Mundo reconoce que puedes ser una de las personas más privilegiadas de la faz del planeta -en tu salud, en tu educación, en tu lugar de nacimiento, en tu juventud y belleza y magnetismo- y aun así sentirte sin propósito, y de hecho que tal vez tengas incluso más probabilidades de sentirte sin propósito. Y todo esto lo lleva a cabo con garbo, manteniéndose sumamente entretenida al tiempo que alterna sin esfuerzo entre el naturalismo y la alta estilización; para ser una película con temas extremadamente pesados, nunca resulta pesada de ver. Presentada en un envoltorio cinematográfico que podría servir de anuncio de Visit Oslo -casi puedes oler la frescura del aire estival de los fiordos-, es tan bella como conmovedora. La Peor Persona del Mundo es la mejor película de la década de 2020, hasta el momento.

Mención honorífica para Dragones y Mazmorras: Honor entre ladrones, que nunca tuvo posibilidades de colarse entre las diez mejores, pero que era muy, muy divertida y evitaba las trampas más peligrosas del cine de propiedad intelectual, y para Challengers, en la que probablemente corregí en exceso el sesgo de retrospección y por eso no la incluí. También me gustaron mucho Top Gun: Maverick, Anatomía de una caída y Dune: Primera Parte.

Por: Tom Barrie