Sistema de tributos imperial chino

El sistema de tributos (chaogong tizhi 朝贡体制) es un término muy utilizado en los estudios sobre las relaciones exteriores tradicionales de China. En general, se acepta que el sistema de tributos encarnaba un conjunto de instituciones y normas sociales y diplomáticas que dominaron las relaciones de China con el mundo no chino durante dos milenios, hasta el colapso del sistema hacia finales del siglo XIX. Los orígenes del sistema de tributos y las ideas, valores y creencias que subyacen a su construcción y funcionamiento suelen remontarse a la antigua China como civilización de la Era Axial. También hay un amplio consenso en que existía una especie de sistema de tributos que regulaba el comercio y la diplomacia de China con sus vecinos al menos desde la dinastía Han (206 a.C.- 220 d.C.). No se discute que la desaparición del sistema de tributos se debió a la introducción del sistema de tratados en las relaciones internacionales de China tras la Guerra de…