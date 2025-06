Sistema Monetario Gótico

No hace falta m√°s que un examen superficial de las primeras sagas para comprobar que han sido gravemente mutiladas. Mezclan acontecimientos con cientos de a√Īos de diferencia; mezclan detalles que pertenecen a comunidades a√ļn desconocidas de las costumbres romanas con los asuntos de comunidades bien familiarizadas con ellas; resucitan a los antepasados turcos o escitas de los n√≥rdicos, y los ponen en el lugar de los santos cristianos medievales; omiten toda menci√≥n de Roma o de los asuntos romanos, o de la religi√≥n romana, o de las causas de la diferencia entre los n√≥rdicos y el Imperio; evitan las fechas, ignoran el calendario, y env√≠an la fiesta pagana al olvido. La explicaci√≥n tonta que se nos ha ofrecido de este desorden es que las sagas eran canciones populares, que se repet√≠an de boca en boca durante siglos antes de que se pusieran por escrito, y que esta costumbre produjo la confusi√≥n, las omisiones, los anacronismos y otros defectos que ahora las caracterizan. En alg√ļn momento pudo haber sido suficiente una explicaci√≥n de este tipo, pero la clase de gente que las ofrece olvida que el mundo crece y que el conocimiento es acumulativo. Ahora sabemos que el lenguaje sin una literatura escrita que fije sus t√©rminos y significados es demasiado ef√≠mero para durar siglos, es m√°s, que unas pocas generaciones marcan el tiempo m√°ximo durante el cual permanecer√° inalterado. Fue la confianza en este principio lo que llev√≥ a desconfiar del "Ossian" falsificado de Macpherson, y lo que nos obliga a considerar como mutilaciones las Eddas y las canciones populares de las tribus del Norte.

En este caso, la capacidad de la lengua no escrita de sufrir una r√°pida mutaci√≥n demuestra una de estas dos cosas: o bien que las primeras sagas son fabricaciones medievales en lat√≠n, traducidas al n√≥rdico medieval y retraducidas a la lengua vern√°cula, que es precisamente el caso del espurio "Ossian" de Macpherson; o bien que son mutilaciones de los primeros originales g√≥ticos o r√ļnicos. Su abundancia de materiales hist√≥ricos y su colorido local perteneciente a los primeros siglos de nuestra era, nos lleva de inmediato a la √ļltima conclusi√≥n mencionada. Macpherson no dispon√≠a de fechas hist√≥ricas, por lo que se vio obligado a falsificar toda su obra; Sigfusson encontr√≥ mucha historia en las antiguas escrituras, por lo que se limit√≥ a mutilarlas y, con el sobrenombre de "El Erudito", alcanz√≥ esa inmortalidad que es siempre la recompensa de la virtud y la fidelidad. Si se necesita alguna prueba m√°s que la que ofrece la naturaleza del lenguaje en s√≠ para corroborar estas opiniones, se encontrar√° en la frecuente menci√≥n de monedas anacr√≥nicas en las sagas. Un ejemplo de este tipo se citar√° en el presente tratado a partir de la Saga de Egil; otros aparecer√°n a medida que se desarrolle el argumento. Carlomagno hizo una colecci√≥n de estas sagas, pero ahora se han "perdido". La evoluci√≥n de los sistemas monetarios n√≥rdicos, ya sea en Iestia, Sajonia, Escandinavia, Frakkland, Gran Breta√Īa, Rusia o Islandia, suele proceder de la siguiente manera:

- Primero, dinero de pescado y vadmal (tela); segundo, baug, o dinero de anillo; tercero, imitaciones de la moneda pagana romana; cuarto, sistema pagano de acu√Īaci√≥n (parcialmente derivado del sistema romano) de stycas, scats yoras; quinto, intrusi√≥n del sistema de acu√Īaci√≥n musulm√°n de dinares, maravedis ydirhems; sexto, sustituci√≥n del √ļltimo por el sistema de acu√Īaci√≥n romano cristiano de L. s. d. Esta progresi√≥n no se produjo simult√°neamente en los distintos pa√≠ses citados, ya que los godos utilizaron la moneda acu√Īada en Gran Breta√Īa antes de emplear el dinero-pescado en Islandia; fue el orden habitual de progresi√≥n en cada pa√≠s o peque√Īo reino por s√≠ mismo. Desde el per√≠odo de su asentamiento original en Gran Breta√Īa hasta el de su contacto con los brigantes, los n√≥rdicos no utilizaron moneda acu√Īada; de hecho, ten√≠an poco o ning√ļn comercio, y viv√≠an principalmente de la caza, la pesca y el saqueo. Despu√©s de cada asalto al enemigo, el bot√≠n era "llevado al poste" y all√≠ se divid√≠a. Es evidente, a partir de numerosos ejemplos an√°logos en las sagas, que en caso de disputa, los reclamantes se enfrentaban de inmediato y el superviviente se llevaba la suerte. El primer dinero de los n√≥rdicos en Gran Breta√Īa fue probablemente el pescado, como ocurri√≥ en Noruega y en Islandia hasta finales del siglo pasado. El sild,hring, o arenque, todav√≠a se utiliza para significar dinero, y el scad o scat(corrompido a scot), un pez del mismo g√©nero, tiene el mismo significado en el norte de Gran Breta√Īa.

Las expresiones "Rome-scat", "scot-free", "scot-and-lot", etc., sugieren la existencia de dinero de pescado. Despu√©s del pescado, el dinero de los n√≥rdicos en Gran Breta√Īa era el vadmal, un tejido casero que se med√≠a por la longitud del brazo; a√ļn m√°s tarde utilizaron el baugs, o dinero-anillo. Los baugs eran antiguamente el dinero de Escitia, el norte de China y el norte de la India, del que a√ļn se conserva una reminiscencia en el baugle o brazalete.

En una época remota, el dinero baug fue introducido en Egipto desde Escitia, y aparecen representaciones del mismo en los monumentos de piedra de Tebas. En cuanto a las fechas, la cronología egipcia ha quedado tan arruinada en los diversos intentos de encajarlas sucesivamente en las mitologías de Asiria, Grecia y Roma, que no se puede confiar en ella. Los baugs grabados en Tebas son anillos redondos, que se representan como colocados en la balanza para ser pesados. En las esculturas no se distinguen ni la forma ni las marcas de los sellos, hechos que, junto con el pesaje, llevaron al autor a pensar en un trabajo anterior que se trataba de dinero. Desde entonces se han encontrado en las ruinas de Tel-el-Amarna "docenas de anillos (estampados) con los nombres de Khuen-Aten y su familia, y moldes para fundir anillos".

Ahora no se puede dudar de que tales anillos eran dinero, y también podemos sentirnos bastante seguros de que formaban el principal medio de circulación de Egipto durante la época de los reyes Hucsos o Escitas.

Desde Egipto, la moneda baug lleg√≥ a la costa oriental de √Āfrica, donde la encontraron los primeros navegantes portugueses y espa√Īoles, quienes dieron a los anillos el nombre de manillas o man√°culos. Se utilizaron en Darfoor (latitud 12 grados norte, longitud 26 grados este) hasta 1850, ya que el Sr. Curzon vio varios cofres llenos de bugs de oro de ese pa√≠s en Asu√°n en 1854. Todav√≠a se usaban en el siglo XIX en la costa occidental, de donde el presente autor ten√≠a uno de cobre, con forma de letra C, es decir, con los dos extremos del anillo separados. Otra l√≠nea de baugs es rastreable desde Escitia hasta Gotland, donde se mencionan en sagas que, aunque en su forma actual pertenecen a una √©poca posterior al empleo de baugs como dinero, son evidentemente versiones mutiladas de textos m√°s antiguos. Egil, tras recibir dos cofres de plata como indemnizaci√≥n por su hermano, "recita una canci√≥n de alabanza", en la que alude a la indemnizaci√≥n como "gul-baug", o anillos de oro, que significa dinero. . Ridgway menciona los baugs de Micenas encontrados por el Dr. Schliemann, mientras que Madden alude a los baugs de Siria, mencionados en la Biblia. Los baugs parecen haber sido utilizados tambi√©n por las tribus de las costas del B√°ltico despu√©s de que los godos los conquistaran o se asimilaran a ellos, ya que el t√©rmino fue empleado por los francos s√°licos, y todav√≠a se emplea en franc√©s para referirse a los anillos.

Las presuntas mutilaciones de las sagas son corroboradas por las conocidas mutilaciones de las leyes: "Si un hauld hiere a un hombre, está obligado a pagar 6baugar al rey, cada uno de los cuales vale 12 oras; si un arborin-madr hiere a un hombre, tiene que pagar 3 baugar, y un leysingi (liberto) 2, un leudrman 12, un jarl 24, akning 48, siendo 12 oras en cada baug, y la multa se pagará a aquellos a los que se debe por ley. Todo esto se valora en plata". El texto de esta ley demuestra que asumió su forma actual en tres fechas diferentes. La primera pertenece al período bárbaro, cuando la indemnización se fijaba en baugs góticos; la segunda al período romano, cuando los baugs se valoraban en oras heréticas, o sicilicis romanos; y la tercera al período en que las oras se valoraban en peniques de plata cristianos. Una figura en forma de C, como la del baug africano antes mencionado, se repite dos veces en una losa de piedra del Kivikgrave, cerca de Cimbrisham, un monumento asignado por los arqueólogos a un período muy remoto. Si representa o no el baug no puede determinarse en la actualidad, pero hay algunas razones para pensar que sí, por el hecho de que los baugs de oro parecen haber estado revestidos de carácter sacerdotal. Por ejemplo, Egil fijó un baug de oro en cada brazo del difunto Thoroff antes de enterrarlo, y se pagó un baug de oro por su novia. Bagi era también el nombre parto de lo divino o sagrado; aparece en todas las monedas de los arsácidas.

Los originales de las leyes de Frostathing pueden provenir de la √©poca anterior a la revuelta de los godos contra el control romano. En las colecciones de Bergen, Christiania, Newcastle, York y otros centros de antig√ľedades n√≥rdicas se pueden encontrar bugs de oro, plata y hierro. Hay bugs de oro g√≥ticos (de aproximadamente una pulgada de di√°metro) y bugs de cobre y hierro en las colecciones de Londres y Pariscollections. Durante el siglo pasado "se exhum√≥ una gran cantidad de peque√Īos anillos de hierro en el oeste de Cornualles, y uno de ellos fue depositado por el Sr. Moyle en la colecci√≥n de Pembroke". Despu√©s de la √©poca de los baugs, los godos utilizaban monedas. Dice Du Chaillu "Una imitaci√≥n b√°rbara en oro de una moneda imperial romana fue encontrada con un esqueleto en Aarlesden en Odense, amt Fyen", un distrito e isla a unas 86 millas de Copenhague. Una imitaci√≥n b√°rbara de una moneda bizantina del siglo V fue encontrada en Mallgard, Gotland. Cuando, varios siglos antes de nuestra era, los celtas entraron en contacto con los griegos, ya fuera en Espa√Īa, en la Galia o en Gran Breta√Īa, empezaron a acu√Īar monedas celtas imitando los originales griegos. Del mismo modo, despu√©s de que los godos entraran en contacto con los romanos, o m√°s bien despu√©s de que aprendieran a aborrecer la religi√≥n de los romanos y a despreciar sus armas, ya sea en Moesia, Sajonia, Zelanda o Gran Breta√Īa, comenzaron a acu√Īar monedas g√≥ticas imitando las originales romanas. Tales imitaciones se encuentran en las stycas, scats yoras no inscritas de la Gran Breta√Īa primitiva -un hecho que se deduce tanto del nombre latino de la ora como del tipo general y la composici√≥n de todas las piezas.

Cuando godos y romanos se encontraron por primera vez en Gran Breta√Īa fue cuando el dinero-anillo era todav√≠a utilizado por los primeros -un per√≠odo claramente establecido por el siguiente pasaje de la principal obra atribuida a Julio C√©sar. Hablando en general de las tribus que encontr√≥ en Gran Breta√Īa (55 a.C.), C√©sar dice:

"Utunturaut aere, aut nummo aureo, aut annulis ferreis, ad certum pondus examinatispro nummo" - "Utilizaban el bronce (dinero) o el oro, o anillos de hierro de un cierto (determinado) peso para el dinero". El metal de bronce, a√Īade C√©sar, era importado. Es evidente que este dinero en forma de anillos no era utilizado en esa √©poca por las tribus celtas o ga√©licas de Gran Breta√Īa, porque estas tribus utilizaban dinero acu√Īado, que, como medida de valor, es m√°s preciso y conveniente que los bugs. Los celtas tambi√©n proced√≠an de la Galia y B√©lgica, donde ya se utilizaba la moneda acu√Īada. Sus producciones y su comercio eran demasiado variados para el empleo de una medida de valor tan ruda como los baugs. C√©sar dice que su n√ļmero era innumerable, sus edificios muy numerosos, su riqueza en ganado y tierras cultivadas, y su industria diversificada, incluyendo no s√≥lo el pastoreo y la agricultura, sino tambi√©n la miner√≠a de esta√Īo y hierro. Las tribus celtas no utilizaban los bugs desde hac√≠a casi tres siglos, es decir, desde que aprendieron de los griegos la superioridad de las monedas. Por otra parte, su uso entre los n√≥rdicos en esta √©poca o, tal vez, incluso en un per√≠odo posterior, est√° demostrado por las sagas, y la conclusi√≥n de que el dinero en forma de anillo encontrado en Gran Breta√Īa por C√©sar pertenec√≠a a las tribus n√≥rdicas en las partes m√°s remotas de la isla, e indicaba su presencia all√≠, parece estar bien sostenida. Los reyes n√≥rdicos paganos que gobernaron en Irlanda utilizaron el baug-money hasta que fueron expulsados de ese pa√≠s en el siglo XII. Esto es lo que se llam√≥ vagamente el "dinero-anillo de los antiguos celtas".

Cuando se a√Īaden a las pruebas de arqueolog√≠a, costumbres y lenguaje, aducidas por Wright, Stilling-fleet, Pinkerton, Du Chaillu, Hawkins, Evans y otros escritores sobre el tema, el conjunto de pruebas de que el asentamiento n√≥rdico en Gran Breta√Īa es anterior a su asentamiento romano se hace dif√≠cil de derribar.

El sistema de acu√Īaci√≥n n√≥rdico-brit√°nico consist√≠a en stycas, scats y oras. La styca era una peque√Īa moneda de bronce, acu√Īada a partir de la composici√≥n derivada probablemente de la fundici√≥n de bronces, y que conten√≠a alrededor de un 70% de cobre y un 20% de zinc, el resto consist√≠a en esta√Īo, plata, plomo y una m√≠nima proporci√≥n de oro. Los numism√°ticos limitan las est√≠cas existentes a Northumberland, pero una moneda de descripci√≥n similar, utilizada como divisor para el scat, debe haber sido empleada en Kent y en otros lugares. El scat era una moneda de electrum, acu√Īada a partir de la composici√≥n resultante de la fundici√≥n de joyas de oro y plata. La ora era una moneda de oro puro o casi puro.Originalmente conten√≠a unos 30 granos de oro, y bajaba sucesivamente a 22 1/2, 20, 16 e incluso 13 granos. Las escamas de electrum pesaban m√°s o menos lo mismo que las oras. Las primeras oras se conocen entre los numism√°ticos modernos como scats de oro.A veces las scats llevaban el sello de la svastica, o de las runas - una peculiaridad que no aparece en ninguna moneda emitida por los reyes del sur del periodo heptarca. Ocho stycas iban al scat, y ocho scats al ora. Debido al car√°cter compuesto de las escamas, la proporci√≥n entre el oro y la plata es indeterminada. A juzgar por las relaciones num√©ricas entre los scats y las oras, la proporci√≥n deb√≠a ser de 8 por 1. La moneda ora no debe confundirse con el peso ora, que posteriormente era la octava parte del peso marca; tampoco debe confundirse la moneda de cuenta, llamada marca (de la que se hablar√° m√°s adelante), con la marca peso. Hay una notable similitud entre el sistema de acu√Īaci√≥n g√≥tico y el del antiguo Jap√≥n. All√≠ tambi√©n se acu√Īaban monedas de oro, de electrum y de bronce, respectivamente; las monedas de oro y de electrum ten√≠an el mismo peso, y el valor relativo de estas monedas de peso uniforme indicaba el de los metales que las compon√≠an.

Nota: El sistema japonés se describe completamente en "Dinero y civilización", cap. xx. Sin embargo, el lector no debe argumentar demasiado a partir de esta semejanza. En la vida societaria más ruda de los anglosajones los intercambios eran comparativamente escasos y sencillos, y el sistema monetario tenía una importancia menor; en el refinamiento de la vida japonesa moderna, afectaba a los fundamentos de la equidad y el orden civil.

Por otra parte, los sistemas n√≥rdico-brit√°nicos eran claramente no alemanes. Styca y scat son t√©rminos n√≥rdicos y no se utilizaban en Alemania; mark tambi√©n es un t√©rmino n√≥rdico y, seg√ļn Agricola, fue utilizado por los godos muchos siglos antes de que se conociera en Alemania. Los r√ļnicos y la svastica son g√≥ticos y paganos. Los germanos no acu√Īaban monedas de oro. La proporci√≥n de 8 por 1 es g√≥tica; la de Alemania segu√≠a la ley romana, y hasta el siglo XIII era de 12 por 1 o una media entre √©sta y la proporci√≥n g√≥tica. Por √ļltimo, las emisiones independientes de monedas de oro y electrum eran esencialmente g√≥ticas, porque los godos, hasta los siglos VIII, IX o X, eran paganos y se negaban a reconocer al Papa, mientras que los alemanes, desde la fecha en que su pa√≠s se convirti√≥ en una provincia del Imperio, se hab√≠an sometido invariablemente a su autoridad eclesi√°stica.

Las monedas anglosajonas no eran emitidas por ninguna autoridad central, sino por cada jefe local independientemente de los dem√°s. Por esta raz√≥n, la valoraci√≥n de las monedas y de los metales con los que se fabricaban probablemente variaba mucho. M√°s importante a√ļn, el n√ļmero total de monedas era incierto y estaba sujeto a las vicisitudes de la guerra. Un ataque exitoso contra los romanos, que, hasta el siglo VI o VII, todav√≠a manten√≠an muchas de las ciudades amuralladas de Gran Breta√Īa, podr√≠a haber duplicado en un solo d√≠a toda la circulaci√≥n de un determinado reino; mientras que un rechazo, seguido de una persecuci√≥n y represalias romanas, podr√≠a haber reducido tan repentinamente la circulaci√≥n a una moiety.

El lector tendr√° en cuenta que la ora descrita anteriormente era la ora g√≥tica original, llamada despu√©s chel√≠n de oro (gull skilling), y no lo que la ora lleg√≥ a ser en √©pocas posteriores. A medida que pasaba el tiempo, su peso disminu√≠a continuamente; la proporci√≥n entre plata y oro cambi√≥ de 8 por 1, a 6 1/2 y 7 1/2 por 1, luego a 10 por 1, luego a 12 por 1; el n√ļmero de scats -o, como se llamaron despu√©s, peniques- por la ora, cambi√≥ de 8 a 5, luego a 4, luego a 20, 12, 20 y 16. En un caso hab√≠a 15 minutae por theora. "Ora, vernacula aura, Danis ore, fuit olim genus monetae, valens, 15minuta". Es posible que no se trate de monedas de cobre, sino de medias penas de plata.

Ser√≠a tedioso explicar las infinitas combinaciones a las que dieron lugar los cambios en los tres t√©rminos: peso, proporci√≥n y valor. Finalmente, la ora se convirti√≥ en moneda de cuenta, y como el peso de la ora era un octavo del peso del marco, la ora de cuenta se valoraba en un octavo del marco de cuenta, que, durante las √©pocas normanda y Plantagenet, consist√≠a en cinco maravedis de oro, cada uno de los cuales pesaba dos tercios del solidus romano. Este modo de fijar el valor de la ora dio lugar a nuevos y a√ļn m√°s desconcertantes problemas numism√°ticos, todos los cuales, sin embargo, son f√°cilmente resueltos por las gu√≠as aqu√≠ ofrecidas. Por ejemplo, en la √©poca de Guillermo I todav√≠a exist√≠an algunas oras de oro reales, o mencionadas en arrendamientos no vencidos. En el Libro de Domicilio se valoraban en 20 peniques, porque su hom√≥nimo, el ora de cuenta, era en Inglaterra un octavo del marco de cuenta, y el marco de cuenta era dos tercios de la libra de cuenta. Si este modo de c√°lculo, que se emple√≥ en Inglaterra despu√©s de la conquista normanda, se aplica al antiguo sistema g√≥tico, en el que la ora de oro ten√≠a el mismo peso y valor que la cuarta parte del ormancus de oro, se deduce que el marco de cuenta consist√≠a en dos mancusses en lugar de cinco maraved√≠s. As√≠, si una ora es de 20 peniques y un marco es de 160 peniques, entonces hay ocho oras al marco. Si hubiera cuatro oras por marco, habr√≠a dos mancusses por marca. La falacia de este modo de c√°lculo, que algunos numism√°ticos han utilizado, surge del empleo de la ora en dos sentidos: en primer lugar, como dinero de cuenta, lo que era en el siglo XI; y, en segundo lugar, como una moneda de oro real, lo que era probablemente desde el siglo II hasta el VII u VIII.

Revisor de hechos: Bregg