La Sociedad Soninke

La sociedad soninke era en su origen una sociedad igualitaria.

Las tradiciones dicen que al principio Wagadu era sólo una especie de confederación de los clanes soninke que siguieron al patriarca Dinga en su migración: los clanes de los simpara, los sogona, los dumbe, los fade, los niakhate, los simaga, los ture, los kuma, etc. Todos ellos eran iguales, y todas las familias de un mismo clan tenían los mismos derechos en la sociedad. Los descendientes de Dinga fueron reconocidos como jefes en consideración a su antepasado. Cada uno de los clanes era responsable de la administración de las tierras ocupadas por sus antepasados.

Pero el comercio transahariano introdujo en este sistema diversos factores de jerarquización. Apareció una aristocracia comerciante que ejercía el poder económico y aspiraba a tener también el poder político. El tunka reclutaba a algunos de sus dignatarios y consejeros entre los miembros de esta aristocracia. E…