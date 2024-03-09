La Sociedad Teosófica

La Sociedad Teosófica (fundada en 1875 en Nueva York) es cada vez más reconocida por su influyente papel en la configuración del nuevo panorama religioso y cultural alternativo de finales del siglo XIX y del XX, y quizás especialmente por ser una de las primeras promotoras del interés por las religiones y filosofías orientales. Muchos estudiosos señalan ahora que la Sociedad Teosófica popularizó tempranamente los conceptos orientales en Occidente y que Blavatsky y Olcott fueron los primeros occidentales conocidos que se convirtieron al budismo, pero a pesar de esta creciente concienciación, muchas de las cuestiones centrales relacionadas con los primeros años de la Sociedad Teosófica y Oriente siguen estando en gran medida inexploradas. Este texto pretende ofrecer un estudio más detallado de la primera Sociedad Teosófica y Oriente (1875-1900). Además de localizar y analizar nuevo material histórico, se explora cómo los teósofos …