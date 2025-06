Desde hace varios meses, he notado que los widgets de Categor铆as y Etiquetas no aparec铆an en el editor de bloques de entradas de mi WordPress. En cierto modo estaba bien porque pod铆a solucionarlo asignando categor铆as y etiquetas a trav茅s de la funcionalidad de edici贸n r谩pida desde la lista de entradas, pero era una molestia.

Hab铆a hecho los pasos de depuraci贸n habituales de desactivar los plugins, cambiar al tema por defecto, incluso reinstalar el c贸digo del n煤cleo de WordPress, pero nada cambi贸. Hab铆a intentado buscar en Internet frases como "wordpress categories and tags missing", pero no hab铆a encontrado nada.

Hoy he encontrado dos pistas que me han llevado a investigar m谩s a fondo. En primer lugar, cuando abr铆 las herramientas para desarrolladores de Chrome, me di cuenta de que las peticiones AJAX se disparaban sin parar. Al principio quer铆a comprobar si hab铆a errores en alguna de las peticiones, pero todas las peticiones devolv铆an respuestas JSON, as铆 que no hab铆a ning煤n error en el aspecto del procesamiento.

En segundo lugar, instal茅 el plugin Health Check & Troubleshooting. Cuando lo ejecut茅, mostr贸:

La API REST no se comport贸 correctamente

La API REST es una de las formas en que WordPress, y otras aplicaciones, se comunican con el servidor. Un ejemplo es la pantalla del editor de bloques, que depende de esto para mostrar, y guardar, sus entradas y p谩ginas.

La API REST no procesaba correctamente el par谩metro de consulta de contexto.

Por casualidad me encontr茅 con esta entrada del blog que sugiri贸 la adici贸n de la siguiente pieza de configuraci贸n a la configuraci贸n de nginx.

location ~ ^/wp-json/ { rewrite ^/wp-json/(.*?)$ /?rest_route=/$1 last; } Y he aqu铆 que se ha solucionado el problema. No he profundizado en los detalles de lo que est谩 pasando exactamente. S贸lo estoy publicando esto en caso de que otras personas se encuentren con este problema, ya que no fue f谩cil encontrar la soluci贸n a este problema.