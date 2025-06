La Sucesi贸n del Emperador Tiberio

Drusus Libo en la Sucesi贸n del Emperador Tiberio

M. Scribonius Drusus Libo siempre ha sido considerado una v铆ctima inexplicable de los fiscales depredadores, destruida en las condiciones cambiantes de la sucesi贸n de Tiberio al fundador del Principado. Esto es err贸neo. Druso Libo conspir贸 con un grupo de opositores de Tiberio para desafiar el derecho de 茅ste. La investigaci贸n del senado sobre Druso Libo se examinar谩 en los cap铆tulos uno y dos. Se demostrar谩 que Druso Libo fue tratado de un modo que recuerda al asociado de Catilina, P. L茅ntulo Sura, en el a帽o 63 a.C. A continuaci贸n se identifica a los colaboradores de Druso Libo como un grupo de personas que apoyaron primero a Cayo C茅sar, luego a L. Aemilius Paullus y finalmente a Agripa P贸stumo. Se argumenta que la relaci贸n de este grupo con Tiberio era irremediable mucho antes de que 茅ste sucediera a Augusto. La sucesi贸n de Tiberio al poder supremo en el a帽o 14 d.C. supuso, por tanto, una derrota decisiva para este grupo. La sucesi贸n se reconsidera, pues, desde un nuevo punto de vista: no estaba en absoluto cosida. Drusus Libo es fundamental para comprender el comportamiento de Tiberio en esta 茅poca. Esto es lo que aqu铆 se examina en detalle. Se ofrece un nuevo modelo hist贸rico para los a帽os 6 a.C. a 16 d.C., que repercute en el estudio de los periodos anteriores y posteriores. Esta historia es, por tanto, una contribuci贸n al estudio de la invenci贸n del Principado en Roma.

Una prosopograf铆a de M. Scribonius Drusus Libo

Lo que sigue es un intento de captar la esencia de lo que Drusus Libo ten铆a en mente al considerar su lugar en la sociedad romana:

"Firmius Catus senator, ex intima Libonis amicitia, iuvenem inprovidum et facilem inanibus ad Chaldaeorum promissa, magorum sacra, somniorum etiam interpretes impulit, dum proavum Pompeium, amitam Scriboniam, quae quondam Augusti coniunx fuerat, consobrinos Caesares, plenam imaginibus domum ostentat, hortaturque ad luxum et aes alienum, socius libidinum et necessitatum, quo pluribus indiciis inligaret.

Firmio Catus, senador y amigo 铆ntimo de Libo, inst贸 al joven miope, dado a las cosas vac铆as, a recurrir a las promesas de los astr贸logos, a los ritos de los magos y tambi茅n a los int茅rpretes de sue帽os, record谩ndole a su bisabuelo Pompeyo, a su t铆a paterna Escribonia, antigua esposa de Augusto, a sus primos imperiales, a su casa repleta de im谩genes ancestrales, e inst谩ndole a la extravagancia y al endeudamiento: Firmio se asoci贸 a estos libertinajes y verg眉enzas, para enredar a Libo en m谩s pruebas."

Marco Escribano Libo Druso parecer铆a un nombre apropiado para un joven que naci贸 (驴M.?) Livio Druso y que posteriormente fue adoptado por un Escribano. Era, de hecho, un Scribonius adoptado por un Livius. Los Fasti Amiternini registran su nombre como "M.Libo", Velleius Paterculus tiene "Drusus Libo", S茅neca "Drusus Libo", y T谩cito utiliza la frase e familia Scriboniorum Libo Drusus.2 Dio y Suetonio confunden a Drusus Libo con su hermano, Lucius Scribonius Libo, c贸nsul ordinarius en el a帽o 16 d.C.3 Hasta ahora la preferencia est谩ndar es aplicar la f贸rmula tacita, as铆 Syme, Shotter y Weinrib.4 Sumner demuestra que la preferencia es err贸nea.5 S贸lo T谩cito utiliza (p.220) "Libo Drusus", y como el propio T谩cito nos dice, una de las penas p贸stumas era privar a los descendientes de Escribano de adoptar nunca Drusus como cognomen: ne quis Scribonius cognomentum Drusi adsumeret.6 La f贸rmula preferida era M. Scribonius Drusus Libo. Esta ligera emendaci贸n hace que sea algo m谩s f谩cil prever una adopci贸n. Que naci贸 como Scribonius es seguro. S茅neca y T谩cito mencionan a amita Scribonia, 'Scribonia, una t铆a por parte de padre', y T谩cito tambi茅n menciona a proavus Pompeius, 'Pompeyo, un bisabuelo'. As铆 pues, Scribonia se encuentra por parte de su padre, y Pompeyo era el abuelo de su madre, Pompeia Magna. Drusus Libo era, por tanto, un Escribonio adoptado por un Livio, pero de una forma que permit铆a una nomenclatura no convencional, es decir, deber铆a haber sido M. Livio Drusus Libo Scribonianus, pero pudo en su lugar utilizar M. Escribonio Drusus Libo. Weinrib ha argumentado que Drusus Libo se anexion贸 el cognomen Drusus tras la muerte de M. Livius Drusus Libo (cos. 15).7 Su hip贸tesis no ha sido cuestionada.

El hermano de Druso Libo era L. Scribonius L.f. Libo (cos. 16), y por tanto su padre era un L. Scribonius Libo. El hermano del padre era M. Livius L.f. Drusus Libo (cos. 15).8 Lucii filius significa que su padre (es decir, el c贸nsul del 15 a.C. y su hermano) era por tanto tambi茅n un L. Scribonius L.f. Libo. Es el c贸nsul del 34 a.C.9 Hay que tener en cuenta dos puntos. Un hijo mayor fue provisto del praenomen Lucius, y que una generaci贸n antes de la nuestra, el segundo hijo de un Scribonius Libo se hab铆a unido a las filas de los Livii Drusi. El estudio de Weinrib sobre M. Livius L.f. Drusus Libo demuestra que no fue adoptado a trav茅s de ninguno de los modos formales que conocemos -adrogatio o datio in adoptionem-, ya que no cabr铆a esperar L.f., cuando su praenomen es claramente Marco.10 En su lugar, M. Livio Druso Libo se uni贸 a los Livii Drusi a trav茅s del proceso de "adopci贸n" testamentaria. En este escenario, un hombre realizar铆a los ritos apropiados ante un pretor, y entonces podr铆a asumir el patrimonio del difunto, su nombre, las m谩scaras de sus antepasados y su sacra familiaria. Pero, lo m谩s importante de todo, no requer铆a la aprobaci贸n pontificia, porque el heredero no estar铆a bajo la patria potestas del testador, sino que su posici贸n familiar no cambiaba. Por ello, una adopci贸n de este tipo s贸lo se defin铆a en el derecho civil, no en el sacro ni en el p煤blico, y, por tanto, era m谩s o menos un acuerdo privado entre dos familias.

Su testador fue M. Livio Druso (p.221) Claudiano, un Claudio Pulcher que fue adoptado por el tribuno del 91 a.C., M. Livio Druso. Aunque M. Livio Druso Libo no estaba bajo la patria potestas de su nuevo padre, s铆 ten铆a derecho a sus t铆tulos y propiedades, que compart铆a con su nueva hermana, Livia Drusila. Weinrib contin煤a sugiriendo que esta eminente posici贸n no fue subestimada por su joven sobrino M. Scribonius Drusus Libo, que estaba tan impresionado por la fama de su t铆o que decidi贸 adoptar su praenomen y cognomen por pura consideraci贸n.12 Como prueba de esta pr谩ctica, Weinrib cita el ejemplo de L.Seius Strabo, que dio a su hijo el cognomen Tubero en honor a un amigo de la familia.13 Sin embargo, contin煤a reconociendo que "esta idea est谩 ahora en desuso".14 Otros ejemplos citados no excluyen la posibilidad de que se haya redactado un testamento, y en el caso de M. Aurelius Cotta Maximus Messalinus, las pruebas implican de hecho que se segu铆a un testamento:

Qui vir animo etiam quam gente nobilior dignissimusque, qui et patrem Corvinum habuisset et cognomen suum Cottae fratri relinqueret...

Este hombre [M. Valerius Messala Messalinus], era m谩s noble de esp铆ritu incluso que de familia, que era muy digno de haber tenido a Corvinus como padre, y que dej贸 su propio cognomen a su hermano Cotta.15

Weinrib ha ignorado el verbo activo relinquo: el hermano dej贸 su cognomen. El cognomen no fue anexionado. Esto se parece mucho a su lectura del pasaje de T谩cito relativo a la pena p贸stuma sugerida por Cn. Lentulus: ne quis Scribonius cognomentum Drusi adsumeret.16 Weinrib considera que adsumere significa "tomar", e insiste en que el verbo significa una transacci贸n unilateral: Cn. Lentulus sugiere que ning煤n Scribonius 'tome' el cognomen Drusus.17 Pero adsumere se utiliza aqu铆 en el sentido m谩s amplio posible, en el que 'tomar' puede significar tomar para uno mismo o tomar cuando se lo ofrece otro. Weinrib es el que m谩s se acerca a la cuesti贸n cuando escribe en una nota a pie de p谩gina: "La sugerencia instintiva de Mommsen de una adopci贸n testamentaria por parte de Drusus Libo puede ser correcta (Eph. Ep. I (1872) 146). En este caso, la nomenclatura ser铆a exactamente paralela a la de Brutus Albinus".18 La anexi贸n de la nomenclatura se produjo, por supuesto. La lex Cornelia de falsis, o una enmienda, se ocup贸 de la cuesti贸n en relaci贸n con la formaci贸n de testamentos, como demuestra el Dig. (p.222) 48.10.13: Falsi nominis vel cognominis adseveratio poena falsi coercetur, 'Reclamar un nomen o cognomen falso se castiga con la pena por fraude'. Pero las pruebas sugieren que los autores sol铆an ser libertos o extranjeros que se hac铆an pasar por ciudadanos.19 Adem谩s, parece que M. Scribonius Drusus Libo nunca fue procesado por una infracci贸n de este tipo, lo que quiz谩 sea una prueba de que nunca se cometi贸 ninguna infracci贸n. Esto apoya la opini贸n de que fue adoptado en el testamento de su t铆o M. Livius Drusus Libo, con la condici贸n de que tomara su nombre.

Evidentemente, Drusus Libo opt贸 por abandonar el gentilicio Livius, prefiriendo en su lugar Scribonius. Shackleton-Bailey cita el caso de T. Pomponius Atticus, que fue heredero de los bienes de su t铆o, Q. Caecilius, por adopci贸n testamentaria. Tal vez poco despu茅s de que Atticus accediera a su nuevo poder como heres, Cicer贸n encabez贸 una carta con Q.Caecilio Q.f. Pomponiano Attico.20 La carta demuestra que un heres pod铆a volver a su nomenclatura natal a pesar del condicio nominis ferendi, ya que segu铆a llam谩ndose T. Pomponius Atticus.21 As铆, M. Scribonius Drusus Libo dio a conocer un cognomen rico en capital social y pol铆tico, pero, por razones que no est谩n claras, abandon贸 el igualmente impresionante "Livius". La an茅cdota de Cicer贸n, adem谩s, nos llama la atenci贸n sobre otra raz贸n para considerar a Druso Libo como un hijo adoptivo y no como un sobrino con ojos de estrella. Sin duda, las felicitaciones de Cicer贸n se refer铆an a la fortuna que hab铆a adquirido 脕tico, algo importante a la hora de considerar el papel de las adopciones testamentarias. Una vez que un heredero hab铆a realizado los ritos apropiados ante un pretor, pod铆a asumir el patrimonio del difunto, su nombre, las m谩scaras de sus antepasados y su sacra familiaria.22 Por regla general, todo este proceso favorec铆a a los nobles sin herederos que deseaban la continuaci贸n del apellido sin aspavientos legales. La raz贸n hab铆a sido suficiente para M. Livio Druso y, a su vez, para su hijo adoptivo, M. Livio Druso Claudiano. S贸lo ten铆a una hija, Livia Drusilla, y as铆 adopt贸 (p.223) a M. Livius Drusus Libo. Ahora bien, por lo que sabemos, M. Livio Druso Libo tambi茅n tuvo una hija, Livia Scriboniana y, lo que es m谩s importante, ning煤n hijo.

La baja fertilidad de la aristocracia preocupaba al gobierno de Augusto; un fen贸meno social que hab铆a asolado a Roma durante d茅cadas: "Un rasgo bien conocido de la historia social de Roma es la infertilidad de la clase gobernante, su incapacidad para criar suficientes hijos para mantener su n煤mero", como dijo Crook.23 El condicio nominis ferendi es una reacci贸n artificial a este estado de cosas.24 El objetivo de este dispositivo era asegurar que el nombre del testador continuara despu茅s de su muerte, y una creciente corriente de opini贸n sugiere que el condicio nominis ferendi y la adopci贸n testamentaria eran una misma cosa.25 Es aqu铆 donde la tesis de Weinrib requiere una correcci贸n. Aunque, de hecho, defiende esta postura en el caso de M. Livio Druso Libo, parece haber restado importancia a su significado en el caso de M. Escribano Druso Libo; una breve prosopograf铆a de Livio revela por qu茅 era necesario tal proceso. El c贸nsul del a帽o 112 a.C. fue M. Livio Druso. Tuvo tres hijos: Livia, M. Livio Druso (tr.pl. 91), y Mam. Aemilius Lepidus Livianus (cos. 77).26 Livia se cas贸 tanto con Q. Servilius Caepio (pr. 91), como con M. Porcius Cato, ninguno de los dos matrimonios produjo hijos con el (p.224) cognomen Drusus.27 M. Livius Drusus (tr.pl. 91) no tuvo hijos, mientras que Mam. Aemilius Lepidus Livianus, que fue claramente adoptado por un Aemilius Lepidus, no tom贸 el cognomen Drusus con 茅l.28 As铆 pues, se dej贸 al tribuno del 91 la tarea de adoptar, y 茅ste eligi贸 a un Claudius Pulcher, que se convirti贸 en M. Livius Drusus Claudianus. M. Livius Drusus Claudianus tuvo una hija, que tom贸 tanto el gentilicio como el cognomen, pero no estaba garantizado que sus futuros hijos llevaran ninguno de los dos. Esta era la situaci贸n cuando M. Livio Druso Claudiano instituy贸 a un Scribonio Libo como heres, que se convirti贸 en M. Livio Druso Libo (cos. 15). As铆, inmediatamente despu茅s del a帽o 42 a.C., Livia y su nuevo hermanastro fueron los 煤nicos portadores de este distinguid铆simo cognomen.29

Aproximadamente en esta 茅poca, Livia se cas贸 con Tiberio Claudio Ner贸n (pr. 42); pronto tuvieron dos hijos: el futuro princeps, Tiberio Claudio Ner贸n; y D茅cimo Claudio Ner贸n (el Druso mayor).30 Aunque no se le dio el nombre de "Druso" a ninguno de los dos ni帽os, en alg煤n momento de su juventud D茅cimo se convirti贸 en Ner贸n Claudio Druso; la situaci贸n de "Druso" qued贸 temporalmente restablecida. Hay que se帽alar que el cambio de nomenclatura no se bas贸 煤nicamente en el precario futuro de Druso como cognomen. No podemos descartar las ramificaciones pol铆ticas que siguieron a las acusaciones contra Octavio de que era el padre de D茅cimo, ya que cambiar el nombre del ni帽o por el de Ner贸n podr铆a mostrar un intento de resaltar la paternidad natural del ni帽o.

Ner贸n Claudio Druso tuvo tres hijos: Germ谩nico, el futuro pr铆ncipe Claudio y Livia Julia. Germ谩nico naci贸 como Ner贸n Claudio Druso Germ谩nico, mientras que Claudio fue Tiberio Claudio Druso.32 En el a帽o 13 a.C., Tiberio puso a su 煤nico hijo el nombre de Druso, quiz谩s cumpliendo una petici贸n materna. Por tanto, el nacimiento de Tiberio Claudio Druso en el 10 a.C. elev贸 el n煤mero de portadores a seis. Pero la fortuna es voluble. Mientras Claudio era todav铆a un beb茅, su padre, Ner贸n Claudio Druso, muri贸. Probablemente fue por esta 茅poca cuando otro Scribonius Libo se uni贸 a las filas, aunque no sabemos en qu茅 momento se asegur贸 el legado. En cualquier caso, una vez repasada la historia reciente de los Livii Drusi, no es dif铆cil entender por qu茅 un dispositivo como la adopci贸n "testamentaria" resultaba atractivo, sobre todo porque "s贸lo significa la entrega de un heredero con la condici贸n de que tome el nombre del testador".33 Puesto que un heredero recib铆a las propiedades del difunto, su nombre, las m谩scaras de sus antepasados y su sacra familiaria, no es dif铆cil entender por qu茅 la situaci贸n beneficiaba tambi茅n a los Scribonii. As铆, M. Livius Drusus Claudianus adopt贸 a M. Livius (p.225) Drusus Libo, quien, a su vez, adopt贸 a M. Scribonius Drusus Libo, habi茅ndose definido la forma de ambos mediante el condicio nominis ferendi. M. Scribonius Drusus Libo hab铆a heredado las m谩scaras no s贸lo de sus antepasados natales, sino tambi茅n de los antepasados de los Livii Drusi.34 Con los Scribonii y Pompeya ya expuestos, su colecci贸n era ciertamente impresionante, tanto social como pol铆ticamente: La hip贸tesis de Weinrib no produce esta imagen.

Habiendo establecido as铆 un lugar para M. Scribonius Drusus Libo, debemos considerar ahora sus conexiones. La nomenclatura de M. Scribonius Drusus Libo indica un deseo de mostrar su conexi贸n tanto con los Livii Drusi como con los Scribonii Libones. Como hijo adoptivo de M. Livius Drusus Claudianus, M. Livius Drusus Libo era una especie de hermano de Livia Drusilla y un t铆o de Tiberio Claudio Ner贸n, el futuro princeps. M. Scribonius Drusus Libo podr铆a, por tanto, pretender ser primo del emperador. De hecho, aunque el pasaje gotea de iron铆a, T谩cito afirma que Libo cenaba con frecuencia con Tiberio, y Suetonio cita casos en los que ambos pasaban tiempo juntos, incluso caminando del brazo.35 Ambos episodios sirven para insinuar el temor de Tiberio, pero tambi茅n indican que las conexiones 铆ntimas no eran inusuales. No menos impresionantes fueron los lazos escribas de Druso Libo. Su abuelo era L. Scribonius Libo (cos. 34), un hombre que se encuentra en algunos de los actos m谩s significativos de la historia republicana tard铆a.36

(p.226) En el a帽o 56 a.C., L. Scribonius Libo aparece como cabildero de Cn. Pompeyo para que le diera el encargo de restituir a Ptolomeo VII como rey de Egipto.37 Las habilidades de Libo se vieron refrendadas cuando Pompeyo eligi贸 a la hija de Libo para su hijo, Sexto Pompeyo.38 Aunque vuelve a desaparecer, la amenaza de guerra conven铆a a las habilidades de Libo, y en febrero del 49 茅l y L. Cornelio L茅ntulo Crus (cos. 49) organizaron las tropas en Capua. En marzo, Libo se hab铆a reunido con los principales asesores de Pompeyo en Brundisium y, aparte de la estrategia y la pol铆tica, parece evidente que Libo se dedic贸 a sobornar a los soldados.39 A principios del 49, antes de que estallara la lucha, C茅sar nos cuenta que envi贸 a C. Caninio Rebilo a Libo con el fin de organizar una entrevista entre 茅l y Pompeyo.40 A帽ade que Caninio era el familiaris y necessarius de Libo (una relaci贸n muy estrecha de alg煤n tipo). Como muchos otros, es evidente que Libo ten铆a amigos 铆ntimos en el otro bando. La an茅cdota tambi茅n se帽ala la alta posici贸n de Libo, y C茅sar aumenta la impresi贸n cuando afirma en otro lugar: quibuscum communicare de maximis rebus Pompeius consueverat, "alguien con quien Pompeyo acostumbraba a consultar sobre los asuntos m谩s importantes".41 La derrota en la guerra civil, y la muerte de Pompeyo, no acabaron con la carrera de Libo. Hacia el a帽o 46 Libo se hab铆a hecho amigo de Cicer贸n y en alg煤n momento de este periodo hizo que su segundo hijo fuera adoptado por M. Livio Druso Claudiano. Pero estos eran amici adicionales. Su roca segu铆a siendo la Pompeya, en la forma de su yerno, Sexto Pompeyo.

En julio del 45 Libo fue la voz de Sexto en una reuni贸n con Cicer贸n y Bruto.43 En diciembre del 44 Libo asisti贸 a una reuni贸n secreta en casa de Cicer贸n como representante de Sexto.44 Junto con los dem谩s asistentes, Libo aconsej贸 a Bruto "que no esperara a ser autorizado por el senado para preservar la seguridad del pueblo romano". Si nos remontamos a la reuni贸n con Cicer贸n y Bruto en julio del 45, surgen preguntas con implicaciones apasionantes: 驴con qu茅 frecuencia eran estos encuentros? 驴con qu茅 frecuencia ve铆a Libo a Bruto? Las respuestas definitivas est谩n fuera de nuestro alcance, pero las implicaciones son obvias. Si Libo fue el enlace de Sexto con Bruto desde el 45 hasta finales del 44, 驴estuvo involucrado en el plan para asesinar a Julio C茅sar? Su lugar entre los que estaban en la casa de Cicer贸n en diciembre del 44 implica alguna forma de connivencia, con Sexto y sus fuerzas. El hecho de que Libo no fuera procesado bajo la lex Pedia y que nunca se le llamara asesino no es un problema, ya que Sexto lo fue.

Aunque Libo particip贸 en la planificaci贸n de las hostilidades que siguieron a la muerte de C茅sar, durante la lucha posterior su diplomacia volvi贸 a ser necesaria. En alg煤n momento del a帽o 40, Libo form贸 parte de una embajada para atraer a M. Antonio al lado de Sexto.46 Acompa帽ando a Libo en el viaje estaba un tal C. Sentius Saturninus (cos. 19), que sabemos que estaba emparentado con Libo.47 La respuesta de Octavio fue ofrecer una alianza con el propio Libo cas谩ndose con la hermana de 茅ste, Escribonia, un acontecimiento importante en la historia de la familia.48 El tratado de Misenum, aunque en retrospectiva fue un fracaso, fue en su momento un intento de paz real y duradera.49 A Libo le fue bien. Su hermana se cas贸 con Octavio, su nieta se comprometi贸 con Marcelo -sobrino de Octavio e hijastro de Antonio- y se acord贸 que ser铆a c贸nsul ordinario en el a帽o 34.50 Welch sostiene que Octavio intentaba desestabilizar a la oposici贸n cooptando al asesor m谩s h谩bil de Sexto.51 Pero Sexto no puede haberse sentido traicionado, ya que era su hija -y la nieta de Libo- la que estaba prometida a Marcelo.52 Libo, en cambio, estaba mediando en la tregua (p.228) entre Octavio y los pompeyanos. El matrimonio entre Octavio y Escribano dur贸 lo suficiente como para producir un hijo. A finales del 39, cuando el tratado se estaba desmoronando, Octavio envi贸 la notificaci贸n de divorcio y se cas贸 con Livia. Esto puede haber causado problemas.

No hay informaci贸n sobre Libo entre el 38 y el 35.53 Probablemente estaba con Sexto en Sicilia.54 Sexto muri贸 en el 35, pero Libo pudo seguir ejerciendo el consulado como estaba previsto. Si el divorcio de Escribano hab铆a agriado la relaci贸n de Libo con Octavio, entonces el hecho de que Libo mantuviera el consulado, incluso despu茅s de la muerte de Sexto, podr铆a marcar un intento de Octavio de reparar las vallas rotas y una decisi贸n de Libo de aceptar una oferta renovada de amistad. Evidentemente, Octavio necesitaba a Libo -隆Libo, por otra parte, hab铆a acudido a Antonio antes de acudir finalmente a Octavio! A pesar de su nueva alianza con Octavio, la conexi贸n de Libo con los pompeyanos no se vio afectada. Su hijo mayor se cas贸 con Pompeia Magna, hija de Pompeya y L. Cinna (pr. 44).55 Estos son los padres de nuestro M. Scribonius Drusus Libo.56 La importancia de este matrimonio no debe subestimarse al considerar el papel de Drusus Libo en la historia. Se cree que la ascendencia de su madre fue lo que Drusus Libo anunci贸, y le proporcion贸 un posible lema para una aventura en la pol铆tica. Por otra parte, el mero hecho de que la Casa Escribana optara por solidificar a煤n m谩s sus conexiones con los pompeyanos es significativo en s铆 mismo. Libo hab铆a establecido importantes lazos con prominentes familias aristocr谩ticas que su nieto ser铆a inducido a recordar por el traicionero Catus 45 a帽os despu茅s.

Sin embargo, son los descendientes directos de Scribonia los que hay que tener en cuenta sobre todo al tratar las conexiones de M. Scribonius Drusus Libo. Elaborar una prosopograf铆a de Scribonia es uno de los esfuerzos m谩s arriesgados y enojosos que conoce la prosopograf铆a romana. Los problemas comienzan con sus dos matrimonios anteriores a Octavio. Suetonio escribe:

"Pronto [Octavio] tom贸 a Scribonia en matrimonio, [ella] hab铆a estado casada antes con dos exc贸nsules, y era madre de uno de ellos."

Uno de los maridos se adivina a partir de una eleg铆a propertiana, en la que el esp铆ritu de Cornelia consuela a su marido a煤n vivo.58 En ella, Cornelia nombra a Escribonia como su madre y da a entender que su hermano era el c贸nsul del a帽o 16, P.Cornelio P.f. Escipi贸n. As铆 pues, uno de los maridos de Escribonia era un P. Cornelio Escipi贸n. El primer problema: no se conoce ning煤n P. Cornelio Escipi贸n como c贸nsul en los a帽os correspondientes. Los intentos de otorgar el honor a un suffectus del 38 resultaron inadecuados, al igual que los que convocaron al suffectus del 35, que aparece en los Fasti magistrorum vici como P. Cornelius, pero que los Fasti Tauromenitani revelan como P. Cornelius Dolabella.59 No obstante, la b煤squeda contin煤a.60 El segundo problema se presenta en forma de una inscripci贸n descubierta en 1639. Atestigua a un Cornelius Marcellinus como hijo de Scribonia, as铆 Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus (cos. 56) se ha deducido como su marido.61 Sin embargo, Suetonio est谩 seguro de que Scribonia tuvo hijos de un solo marido. Lo anterior no es fundamental para nuestros esfuerzos, pero demuestra que la elaboraci贸n de una prosopograf铆a para esta familia es una tarea peligrosa y, por lo tanto, comprender realmente las conexiones de M. Scribonius Drusus Libo es tan dif铆cil como importante. El otro matrimonio fue, por supuesto, con Octavio en el a帽o 40, y dur贸 lo suficiente como para producir una tercera hija, Julia.62 Julia y Cornelia demostraron ser las mejores bazas pol铆ticas y sociales para los Scribonii.

(p.230) A trav茅s del matrimonio de Julia con M. Agripa, M. Scribonius Drusus Libo gan贸 cinco primos importantes: Cayo y Lucio C茅sar, la joven Julia, Agripina y Agrippa P贸stumo. Cornelia se cas贸 con Paullus Aemilius L.f. Lepidus (suf. 34) y produjo a M. Aemilius P.f. Lepidus (cos. AD 6 y capax imperii) y a L. Aemilius P.f. Paullus (cos. AD 1). Se ha conjeturado que el hijo mayor tuvo m谩s de una esposa. Se cree que la primera fue una Vipsania Marcella, mientras que la segunda permanece ignota.63 Esta ignota produjo a M. Aemilius M.f. Lepidus y a Aemilia Lepida, ambas prometidas a los hijos de Germ谩nico, Julia Drusilla y Drusus Caesar, respectivamente. L. Aemilius Paullus (cos. 1 d.C.), que de alguna manera se adelant贸 a su hermano mayor en el cargo de c贸nsul, se cas贸 con su prima Julia la menor: ambos eran nietos de Escribano. Produjeron a Aemilia Lepida, cuyo compromiso con Tiberio Claudio Druso Germ谩nico (Claudio) se termin贸 cuando su madre fue relegada en el a帽o 8 d. C..64 Aemilia Lepida se comprometi贸 en cambio a casarse con M. Junio Silano (cos. 19 d. C.). Las pruebas, por escasas que sean, sugieren con fuerza que Scribonia hab铆a permanecido cerca de sus hijos y nietos, as铆 como de los descendientes de su hermano y, por lo tanto, es razonable creer que entre tan ilustre compa帽铆a, M. Scribonius Drusus Libo no era un extra帽o.65

Hay dos personas m谩s a tener en cuenta: la no atestiguada pero necesaria Livia Scriboniana; y P. Sulpicius Quirinius (cos. 12). Livia Scriboniana era hija de M. Livio Druso Libo.66 Era a la vez prima y por adopci贸n hermana de Libo, y su marido era el c贸nsul del a帽o 8 de nuestra era, M. Furio Camilo (cos. 8). Produjeron a M. Furius Camillus, L. Arruntius Camillus Scribonianus (cos. AD 32), y Livia Medullina.67 Desgraciadamente, no se puede hacer nada a partir de su nomenclatura, ya que no es m谩s que un producto de la imaginaci贸n de Weinrib, pero su v铆nculo con los Scribonii Libones se confirma con bastante facilidad a partir del cognomen de su hijo, Scribonianus. P. Sulpicius Quirinius es m谩s interesante. T谩cito afirma que era un propinquus de Druso Libo, lo que com煤nmente se entiende como "pariente". Era un amigo 铆ntimo de Tiberio, y capaz de llevar la petici贸n de Druso Libo al emperador sin grandes demoras. La naturaleza de su relaci贸n no est谩 atestiguada. P. Quirinius estuvo casado con una Claudia, y despu茅s con Aemilia Lepida, por lo que el v铆nculo debe proceder de su propia familia.68 No obstante, no debe (p.231) considerarse parte de las actividades de Drusus Libo. De hecho, lo m谩s probable es que su amistad con Tiberio fuera la raz贸n por la que se dirigieron a 茅l. En su hora m谩s oscura, cuando la mayor铆a de sus parientes y amigos le hab铆an abandonado, Druso Libo deposit贸 sus esperanzas de supervivencia en un tiberiano incondicional, algo as铆 como: "Por favor, Publio, conf铆a en ti...".69 Lo anterior trata, pues, de las conexiones natales y testamentarias de Druso Libo. Nos queda por considerar la identidad de la familia de su esposa.

Una inscripci贸n encontrada a mediados del siglo XX atestigua la existencia de Q.Caecilius Drusus Libo. Ya he demostrado que era hijo de Drusus Libo. Evidentemente fue adoptado por un Q. Caecilius.70 Los Scribonii Libones y los Caecilii estaban de alguna manera conectados en la Rep煤blica tard铆a. El CIL VI 7.37380 lo atestigua:

Q CAECILIUS CAECILIAE CRASSI L. HILARUS MEDIC CAECILIA DUARUM SCRIBONIARUM L. ELEUTHERIS EX PARTEM [sic] DIMIDIAE [sic] SIBI E SUI [sic]

Q. Caecilius Hilarus, liberta de Caecilia [esposa de] Crassus, m茅dico; Caecilia Eleutheris, liberta de dos mujeres Scribonian, parte [de su tumba] para ellos y para su propia [es decir, familia].

Caecilia Crassi es la hija de Q. Caecilius Metellus Creticus (cos. 69). Su marido era M. Craso, hijo mayor del triunviro M. Licinio Craso (cos. 70). Syme ha demostrado que Caecilia Metella era la t铆a abuela de Q. Caecilius Metellus Creticus Silanus (cos. 7) debido a su adopci贸n por un Metellus.71 Pero Caecilia Eleutheris es m谩s interesante. Ella es la prueba de una conexi贸n caeciliana y escriba. Su nombre deber铆a haber sido Scribonia Eleutheris.72 Hay dos soluciones: (i) su manumisi贸n formal fue patrocinada oficialmente por un Cecilio, pero se pens贸 que era apropiado honrar a sus propietarios originales (tal vez hab铆an manumitido a la mujer de manera informal por manumissio inter amicos y su manumisi贸n formal fue, por tanto, vista como un simple sello de goma); (ii) Cecilio Hilario y la que pronto ser铆a Caecilia Eleutheris deseaban casarse.73 Caecilius Hilarus convenci贸 a su antiguo amo para que comprara a su novia esclavizada a los duae Scriboniae con el fin de convertirla en una mujer libre. Las duae Scriboniae aceptaron y, a su vez, fueron sinceramente agradecidas por la ahora Caecilia Eleutheris, que les devolvi贸 su amabilidad al (p.232) seguir reconociendo una conexi贸n con sus antiguos due帽os. En cualquier caso, tenemos una conexi贸n que se remonta a finales de la Rep煤blica. La situaci贸n de Q. Caecilius Drusus Libo es, por tanto, sugerente: fue adoptado en una familia probablemente asociada desde hace tiempo con los Scribonii Libones. La posibilidad m谩s probable es que este Q. Caecilius fuera el suegro de Drusus Libo.

Inmediatamente despu茅s de la muerte de Drusus Libo, la esposa de 茅ste probablemente se traslad贸 a la casa de un pariente mientras se pon铆an en orden sus asuntos. Como el hijo de Drusus Libo era joven cuando muri贸 su padre, se habr谩 quedado con su madre. Por tanto, cabr铆a esperar que el ni帽o hubiera sido adoptado por un miembro de la familia de su madre. Esto es, por supuesto, una especulaci贸n, pero es al menos una hip贸tesis razonable basada en pruebas circunstanciales. M. Scribonius Drusus Libo estaba casado con una Junia (o Caecilia), cuyo padre era probablemente Q. Caecilius Metellus Creticus Silanus. Dado que Creticus Silanus estuvo en Siria hasta el a帽o 17 d.C., evidentemente no adopt贸 al ni帽o hasta que hubo regresado a Roma, es decir, hab铆a pasado un a帽o entre la muerte de Drusus Libo y la adopci贸n de su hijo. Si esta suposici贸n es correcta, entonces Druso Libo estaba vinculado por matrimonio a un importante aliado de Germ谩nico.74

Esta investigaci贸n muestra a Druso Libo en su posici贸n social y pol铆tica. Se encontraba en el centro de la aristocracia y estaba relacionado con sus ramas m谩s importantes y poderosas. Un pretorio en el a帽o 15 d.C. sugiere una fecha de nacimiento en o alrededor del 15 a.C., el a帽o en que su padre adoptivo alcanz贸 el consulado. Una fecha de nacimiento hacia el 15 a.C. hace que Druso Libo sea cinco a帽os m谩s joven que Cayo C茅sar, dos a帽os m谩s joven que Lucio C茅sar, la misma edad que Germ谩nico, un a帽o m谩s viejo que Druso y tres a帽os m谩s viejo que Agripa P贸stumo. Druso Libo habr铆a pasado su juventud con estos muchachos: con Cayo, Lucio y Agripa comparti贸 la importante Escrib铆a; con Germ谩nico y Druso comparti贸 una conexi贸n con Livia. En 煤ltima instancia, considerar铆a a estos hombres como pares, una actitud presuntuosa que result贸 imposible de sostener.

