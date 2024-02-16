Surgimiento de Civilizaciones

Surgimiento de Civilizaciones en Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo

Los historiadores suelen escribir sobre la historia del mundo en términos del desarrollo de civilizaciones. Las regiones de Mesopotamia, Egipto (el valle del Nilo) y el valle del Indo son tres zonas ricas para estudiar cómo las personas y las ideas se unen para crear civilizaciones.

Imagina tres espacios escasamente poblados, pero bien regados y fértiles, en una época anterior a la historia escrita. Dos son valles fluviales, otro se encuentra entre dos ríos que forman una rica llanura. Imagina que los humanos se asientan en estas regiones y domestican plantas y animales. La domesticación que posibilitan estos territorios fluviales y el éxito de esa domesticación -agricultura y pastoreo- hacen que la migración humana y animal hacia estos espacios sea cada vez mayor. A medida que estas poblaciones aumentan, también lo hacen sus necesidades. Estas necesidades…