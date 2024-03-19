Teorías de Evolución de la Vida

Quedan ya muy lejos las polémicas que se derivaron de la publicación, en 1859, de El origen de las especies de Charles Darwin (1809-1882) hasta el punto que la teoría de la evolución es, hoy, la verdadera columna vertebral de las ciencias de la vida. Sin ella, la biología actual sería un caos de datos sin apenas sentido alguno. No obstante, las explicaciones evolutivas de la vida siguen siendo objeto de debate, debido principalmente a su carácter histórico, que no permite la validación de algunas de las hipótesis al respecto con los mismos criterios propios de aquellos aspectos auténticamente contrastables de las ciencias experimentales. Existen, además, algunos puntos oscuros o, mejor, controvertidos, los cuales, como veremos, son objeto de discusión en la actualidad; como es el caso, por ejemplo, del saltacionismo y del equilibrio puntuado.

En cualquier caso, una correcta comprensión del fenómeno evolutivo implica deslind…