Todo lo que sé sobre la autopublicación

Por: Kevin Kelly, director ejecutivo de Wired, revista que cofundó en 1993. También autor de muchos libros, como What Technology Wants, y originador de la teoría de los 1.000 fans verdaderos.

En mi vida profesional, he tenido varios libros superventas publicados por editoriales neoyorquinas, así como muchos otros títulos que se vendieron modestamente. También he auto-publicado un montón de libros, incluido un superventas en Amazon y dos libros de éxito masivo financiados por Kickstarter. Otras editoriales de todo el mundo me han publicado un montón de libros en ediciones extranjeras, incluidos bestsellers en esos países. Todos los años publico también algunos libros privados para regalar. He contratado la impresión de libros en EE.UU. y en el extranjero. He vendido grandes obras maestras de mesa de café y pequeños folletos de texto. Junto con otros socios, dirijo algunos boletines notables, un sitio web muy popular y un podcast con 420 episodios. He acumulado seguidores en varias plataformas. A menudo me piden consejo sobre cómo publicar hoy en día, con todas sus opciones, así que aquí está todo lo que he aprendido sobre la publicación y la auto-publicación hasta ahora.

La vía tradicional

La tarea: Tú creas el material; luego los profesionales lo editan, empaquetan, fabrican, distribuyen, promocionan y venden. Tú creas, ellos venden. Llegado el momento, apareces en una gira por las librerías entre grandes aplausos, para firmar libros y escuchar los elogios de los fans. Además, las editoriales te pagarán incluso antes de que escribas tu libro. Las ventajas de este sistema son obvias: tú dedicas tu valioso tiempo a crear, y el resto de las tareas las harán personas que son mucho mejores que tú en esas tareas.

Las desventajas también están claras: como la editorial controla el dinero, controla la edición, el título, la portada, los anuncios, los derechos de autor y las licencias. Tu obra se convierte en un proyecto comunitario, y eso ralentiza todo el proceso, porque el tuyo no es el único proyecto en el que todos están trabajando. Tu trabajo tiene que encajar en su alineación, en su marca, en su catálogo, en su pipeline, en su calendario de todos los demás proyectos en marcha. El ritmo puede parecer glacial en comparación con el resto del mundo.

Sin embargo, en su mayor parte, el apogeo de este sistema tradicional se ha ido, ha terminado, se ha acabado. Los hábitos de lectura han cambiado, los hábitos de compra son nuevos y la atención se ha desplazado a los nuevos medios. Es un mundo editorial completamente nuevo. Hoy en día, algunos libros experimentan algunas partes de esto, pero excepcionalmente pocos son tratados con este proceso tradicional completo.

Editoriales

Las editoriales establecidas del mercado de masas están fracasando, y se están fusionando para seguir adelante. Las editoriales tradicionales han perdido su público, que eran las librerías, no los lectores. Es muy extraño, pero las editoriales de libros de Nueva York no tienen una base de datos con los nombres y contactos de las personas que compran sus libros. En su lugar, venden a librerías, que están desapareciendo. No tienen contacto directo con sus lectores; no son «dueños» de sus clientes.

Por eso, cuando hoy en día un autor presenta un libro a una editorial establecida, la segunda pregunta de los editores después de «de qué trata el libro» es «¿tienes público?». Porque las editoriales no tienen público. Necesitan que el autor y los creadores aporten su propio público. Así pues, el número de seguidores que tiene un autor, y lo comprometidos que están, pasa a ser fundamental para saber si la editorial se interesará por tu proyecto.

Muchas de las decisiones clave en la edición actual se reducen a si eres dueño de tu audiencia o no.

Agentes

En el ámbito tradicional, los agentes ayudaban a los autores y éstos a las editoriales. Las editoriales no querían perder el tiempo evaluando la probable “basura”, así que dedicaban su limitado tiempo a ver lo que les presentaban los agentes. En teoría, el agente conocía las preferencias de los editores y sabía lo que les interesaba, y el editor podía confiar en que le traería buen material.

Para el autor, los agentes tenían la relación con los editores, sabrían quién podría estar interesado en su proyecto, y el agente garantizaría que los contratos legales fueran favorables al autor, y lo que es más importante, negociaría buenas condiciones. Por este trabajo, los agentes se llevarían un 15% de todo el dinero procedente de la editorial. Para la mayoría de los autores, es una cantidad importante de dinero.

¿Merecen la pena los agentes? Al principio de una carrera, sí. Son una forma estupenda de conectar con editores y editoriales a los que podría gustarles tu material, y para muchos editores es la única forma realista de llegar a ellos. ¿Merecen la pena más adelante? Probablemente, dependiendo del autor. A mí no me gusta negociar, y me he dado cuenta de que un agente pedirá, exigirá y obtendrá mucho más dinero del que yo misma habría obtenido, así que me parece bien su parte. ¿Son imprescindibles? ¿Puedes hacerlo en el mundo editorial tradicional sin un agente? Sí, pero es muy difícil.

El problema es cómo encontrar un buen agente. Yo no lo sé. Al principio de mi carrera, heredé un gran agente de la editorial para la que trabajé, y desde entonces he estado feliz con él. Si ahora tuviera que empezar de cero, pediría a amigos con agentes que hacen cosas como las mías que me recomendaran a los suyos.

En la auto-publicación, evitas a los agentes y así te quedas con ese 15%.

Anticipos

Lo que un agente pedirá a un editor es un montón de dinero por adelantado, cuando se firme el contrato. Esto es el anticipo. Tú presentas un libro, y si los editores lo aceptan, te dan un plazo de un año más o menos para producirlo. La función del anticipo es pagarte un salario hasta que el libro salga a la venta, tras lo cual empezará a generarte derechos de autor. Los derechos de autor pueden ser algo así como el 7-10% del precio de venta al público por libro. El dinero que recibes al firmar es técnicamente un «anticipo contra derechos de autor». Significa que lo que te paguen por adelantado se deduce de tus derechos de autor, de modo que no te pagarán nada más allá del adelanto hasta que las ganancias de tus derechos de autor superen el adelanto.

Es muy habitual que los autores no ganen nada más allá de su anticipo. El cálculo del importe del anticipo es más o menos así: Supongamos que ganas 1$ de derechos por cada libro vendido. Los editores estiman que pueden vender 30.000 ejemplares en el primer año, por lo que te ofrecen un anticipo a cuenta de futuros derechos de 30.000 $, o lo que es lo mismo, un año de ventas. Evidentemente, en esta ecuación intervienen muchos otros factores, pero, en una primera aproximación, lo máximo que obtendrás por un anticipo se basa en el tipo de ventas que esperan inmediatamente.

La regla general para un autor es que debes conseguir el mayor anticipo posible (y así es como puede ayudar un agente), aunque esto signifique que no vas a cobrar el anticipo. La razón es la siguiente: cuanto mayor sea el anticipo, mayor será el compromiso de la editorial con la promoción, la publicidad y las ventas. Las editoriales no dan abasto, y sus limitados recursos de ventas tienden a dirigirse hacia donde tienen más que perder. Si un anticipo es escaso, también lo serán los recursos asignados a ese libro.

Por otra parte, no deberías preocuparte por aceptar un anticipo mayor del que llegas a ganar, porque una editorial ganará tu anticipo mucho antes que tú. Ganan más dinero por libro que tú, por lo que su umbral de ingresos se alcanza mucho antes que el del autor.

Por tanto, una de las ventajas de este sistema tradicional, de ir con un editor, es que financia tu proyecto. Reducen un poco tu riesgo. Del mismo modo, esa es la genialidad de Kickstarter y otros crowdfunders para la autopublicación: las preventas financian tu proyecto, reduciendo el riesgo. El crowdfunding se convierte en el banco.

Crowdfunding

He escrito todo un ensayo sobre mi idea de los 1.000 fans verdaderos, simplificada así: No tienes que tener un millón de fans para que la auto-publicación, o la auto-creación de cualquier cosa, funcione. Si posees el control de tu audiencia -es decir, si tienes una relación directa con tus clientes de forma individual, disponiendo de sus nombres y correos electrónicos, y puedes comunicarte con ellos directamente-, entonces es posible tener tan sólo mil fans verdaderos que te apoyen. Los fans verdaderos se describen como superfans que comprarán cualquier cosa y todo lo que produzcas. Si puedes producir lo suficiente para vender a tus fans verdaderos 100 $ al año, puedes ganarte la vida con 1.000 fans verdaderos.

Hoy en día existen muchas herramientas y plataformas que se ocupan de desarrollar y mantener tu propia audiencia. Además de crowdfunders como Indiegogo, Kickstarter, Backerkit, y docenas más, también hay herramientas para mantener el apoyo con mecenas, como Patreon. Los crowdfunders suelen utilizarse en el lanzamiento de un proyecto, mientras que algo como Patreon permite un apoyo constante, principalmente a un creador más que a un proyecto concreto. Se pueden combinar, por supuesto. Podrías lanzar tu obra autopublicada con un Kickstarter, y luego conseguir apoyo de Patreon para las secuelas, la historia de fondo y el material de creación, futuras ediciones o proyectos paralelos. Las publicaciones periódicas tienen suscripciones para un apoyo continuado.

Hoy en día, los mecenas esperan un vídeo -y otros elementos de marketing- para vender el libro. La preventa para una campaña de crowdfunding se ha vuelto muy sofisticada y requiere mucha preparación. El Kickstarter de mi fotolibro sobre Asia fue relativamente sencillo y rudimentario.

Las principales ventajas del crowdfunding son tres, y son significativas:

Puedes conseguir los fondos antes de crear para apoyarte mientras creas.

Te quedas con todos los ingresos (menos un 3-5% para la plataforma), a diferencia de un editor externo. Y

Eres dueño de la audiencia, para futuros trabajos.

Las desventajas también son tres:

Es mucho trabajo. La mayoría de las campañas de crowdsourcing duran 30 días y atenderlas durante 30 días es un trabajo a tiempo completo.

Para tener éxito se requiere un conjunto de talentos distinto -marketing, ventas, compromiso social- del que pueda tener un creador.

Eres responsable de asegurarte de que tus fans reciben realmente lo que se les prometió. Este aspecto de «cumplimiento» del crowdfunding suele pasarse por alto hasta el final, cuando resulta ser la parte más difícil del proceso para muchos creadores.

Producción

Antaño, diseñar e imprimir físicamente un libro (o prensar un álbum de música, o entregar una bobina de película) suponía un gran esfuerzo. Hoy esos procesos los pueden hacer aficionados con poca experiencia. Y a menudo las versiones digitales facilitan aún más que nunca la creación, duplicación y distribución.

Hay tres vías de producción: la fabricación tradicional por lotes, la impresión bajo demanda y la edición digital.

Impresión por lotes

La forma tradicional de imprimir libros de tapa dura sigue existiendo y es un gran negocio. Un impresor realmente de primera clase tendrá distintos tipos de prensas para distintos trabajos, incluidas las mismas impresoras digitales rápidas que las impresoras bajo demanda. De hecho, para algunos trabajos, utilizarán estas mismas impresoras de chorro de tinta controladas digitalmente, sólo que a mayor escala y velocidad. Las principales ventajas de la impresión clásica en papel son tres: obtienes escala, calidad y color.

Páginas de mi primer fotolibro, Asia Grace, publicado por Taschen, apiladas en su imprenta de Verona (Italia). En los viejos tiempos, antes de que las prensas estuvieran totalmente informatizadas, el director artístico del libro (yo) estaba presente durante la impresión para supervisar los numerosos cambios de color que necesitaba cada firma de páginas.

Escala: Los libros impresos en lotes de mayor volumen, o «tiradas», pueden obtener enormes descuentos en el precio por ejemplar. Un libro de tapa dura de tamaño normal impreso en Asia puede costar sólo unos pocos dólares de impresión, y unos pocos dólares más de embalaje y envío a tu casa. Es un gran negocio si pones un libro a 30 $. Cuanto mayor sea el volumen, menor será el precio por unidad. Imprimir fuera de Asia es más caro, pero aún así merece la pena considerarlo, si crees que quieres muchos ejemplares, digamos más de 5.000 para empezar.

Calidad: Está resurgiendo la idea de considerar un libro bien hecho como un objeto de arte. Al apoyarse en su aspecto físico -añadiendo una cubierta en relieve, papel de trapo grueso, bordes engastados, encuadernación gloriosa- el libro puede trascender su contrapartida intangible en el Kindle. Tú, como editor, puedes hacer que un libro tenga un tamaño único personalizado, o con magníficas cubiertas troqueladas para darle más sabor y subir los precios. Algunos autores autopublicados ofrecen hermosos juegos de libros encuadernados, o libros firmados a mano mediante hojas con propina, o ediciones limitadas de gama superalta, acunadas en su propia caja. Todos estos tipos de calidades requieren un impresor colaborador en algún lugar.

Color: La impresión bajo demanda puede imprimir en color, pero no a gran tamaño ni a bajo precio. Según mi experiencia, los libros visuales de mesa de café serios siguen teniendo que contar con la ayuda y la economía de una imprenta. Y lamento decir que, tras muchos años de búsqueda, no he encontrado ninguna imprenta en EE.UU. capaz de hacer libros grandes a todo color a un precio razonable. Lo más probable es que tengas que ir a Asia, como Vietnam, Indonesia, Singapur, India o Turquía. China sigue teniendo los mejores precios con la mayor calidad de impresión en color.

Las desventajas de imprimir tu libro en una imprenta son los siguientes:

Tienes que alojarlos y almacenarlos en algún sitio. O tienes un sótano o un garaje disponible, o alquilas un lugar, o contratas a un dropshipper, o pagas a un gigante de la distribución como Ingram o Amazon para que se encargue de ello por ti. La tirada completa de un libro puede ocupar más espacio del que crees cuando se empaquetan para su envío. Mi conjunto de libros Vanishing Asia, financiado en Kickstarter e impreso en Turquía, llenó 4 contenedores de transporte, ¡cada uno de 12 metros de largo! Son MUCHOS libros para almacenar.

La segunda desventaja es que primero tienes que pagar al impresor, mucho antes de vender los libros. No sólo es un problema de liquidez, sino que tienes que adivinar cuántos libros venderás antes de que se vendan. (Hacer la preventa en una plataforma de crowdfunding como Kickstarter es una gran ayuda para aliviar ese problema). Para conseguir el mejor precio tienes que imprimir mucho, pero si imprimes mucho, tienes mucho que pagar y que almacenar si no se venden.

A la carta

Puedes utilizar software gratuito para diseñar tu libro y luego enviarlo a una imprenta bajo demanda para que haga 1 ejemplar o 1.000 ejemplares, impresos uno a uno a medida que se vende cada ejemplar. El ejemplar no existe hasta que se vende, por lo que no hay libros que depositar, almacenar o enviar. Hacer un libro normal de tapa blanda bajo demanda costaría unos 5 $. Será de calidad profesional, indistinguible de un libro comercial que puedas comprar en Amazon, en parte porque muchos de los libros de las grandes editoriales que compras en Amazon se imprimen bajo demanda utilizando esta misma tecnología. (¡Las grandes editoriales también imprimen bajo demanda!)

Sin embargo, aunque la impresión con tinta sea de primera clase, las encuadernaciones, la calidad del papel y los detalles de la cubierta no estarán a la altura de lo que puedes conseguir con las mejores prensas modernas. Lo que obtendrás es la impresión suficientemente buena que contiene el libro medio de tapa dura.

La ventaja para un creador (y para las editoriales de NY) es que no hay inventario de libros no vendidos que almacenar o manejar. Imprimes el libro cuando, y sólo cuando, se vende. La desventaja es que el coste de impresión es mayor por libro.

Puedo utilizar cuatro servicios diferentes para imprimir libros bajo demanda. Mi imprenta preferida de libros en color y de fotos/arte es Blurb, por su calidad (la calidad de la impresión en color es de primera clase) y facilidad de uso. Están a la última en impresión en color. Puedes diseñar tu libro, exportarlo como PDF y hacer que Blurb lo imprima bajo demanda. O puedes utilizar el propio programa de diseño basado en web de Blurb, o puedes utilizar una versión de su software integrada en Lightroom de Adobe, que es bastante estándar para los fotógrafos. Es muy sencillo pasar de las fotografías a un libro muy diseñado y luego impreso.

Una segunda opción para la impresión bajo demanda de libros estándar con textos en blanco y negro, así como libros con ilustraciones en color, es Lulu. Sus libros de fotos/arte son un poco más baratos que los de Blurb. Son muy competitivos con los libros estándar basados en texto. Y lo que es más importante, Lulu se integra con tu propia lista de clientes, por lo que eres dueño de tu público.

Eso no ocurre con la tercera opción, que también utilizo mucho: Amazon. Amazon ofrece su servicio de impresión bajo demanda, llamado KDP, a cualquiera que lo desee, con la enorme ventaja añadida de que tu libro no sólo aparecerá en Amazon inmediatamente, sino que también será entregado por la mágica operación logística Prime de Amazon. Así, los posibles fans pueden descubrir tu obra en Amazon y recibirla al día siguiente de forma gratuita. ¡Esto es enorme! Pero la gran desventaja, a veces mortal, es que no sabes quiénes son tus lectores, como ocurre con Lulu. Aunque Amazon hace que sea ridículamente fácil crear y vender un libro, con ellos no eres dueño de tu público. Pero en algunos casos, sigue mereciendo la pena.

La cuarta opción es IngramSpark. Tengo poca experiencia directa con este proveedor, pero otros que sí la tienen afirman que es la mejor opción para libros de texto dirigidos a bibliotecas y librerías. A las librerías independientes les va mucho mejor que a las cadenas de librerías y suelen evitar el sistema de distribución de Amazon; Ingram es su principal proveedor para conseguir libros, como lo es para las bibliotecas (en Estados Unidos). Además de conseguir que tu libro entre en la distribución de Ingram, IngramSpark ofrece al autoeditor más opciones de tamaños de libro, papel y encuadernación.

Como puedes imprimir tan sólo un ejemplar de un libro, yo utilizo servicios de impresión bajo demanda para fabricar versiones prototipo de un libro para comprobar su tamaño y tacto. Un pequeño prototipo bajo demanda de mi libro de consejos fue publicado posteriormente en un tamaño de página mayor por Penguin/RandomHouse.

Digital

Con diferencia, la forma más fácil de publicar un libro es vender una copia digital del mismo. Más autores deberían plantearse publicar sólo libros digitales. Sigues teniendo que promocionarlo, pero no tienes que imprimirlo, enviarlo, manipularlo ni almacenarlo. Una editorial comercial puede ofrecer al autor un canon del 7% del precio de venta al público, lo que equivale, digamos, a 2 $ por cada libro de 30 $, así que puedes ganar el mismo dinero por libro vendiéndolo por 2 $ en digital. Crear libros digitales es una forma estupenda de empezar una carrera editorial. Tengo dos amigos que empezaron a publicar sus relatos de ciencia ficción como cuentos digitales baratos, que se vendieron bien, y más tarde fueron descubiertos por editoriales impresas, convertidos en libros impresos y, finalmente, convertidos en películas por Hollywood. ¡Y siguen vendiendo las versiones digitales!

Puedes vender un libro electrónico -o incluso un capítulo de un libro- en el KDP de Amazon. Puedes crear fácilmente un libro para Kindle. He tenido algunos libros digitales subidos al KDP de Amazon durante los últimos diez años, y siguen vendiéndose lentamente, aunque no he tenido que hacer nada con ellos desde que se subieron. Aunque el Kindle te da unos derechos de autor del 70% y accede a una gran audiencia de Amazon/Kindle, sus inconvenientes son que no eres el dueño de tu audiencia, exige exclusividad y debes utilizar su formato de archivo propietario, que elimina cualquier diseño interior distintivo e impide que se lea en otros dispositivos. Hay docenas de otros lectores de libros electrónicos y plataformas de libros electrónicos, como Kobo, Apple Books y Google Play Books, que tienen diferentes limitaciones propietarias. IngramSpark tiene un interesante programa híbrido de libro electrónico + impresión bajo demanda.

Hoy en día, mucha más gente se siente cómoda leyendo un libro en formato PDF. Vendo PDF seguros de algunos de mis libros en Gumroad, una aplicación web fácil de usar, que recoge el pago y envía al comprador una copia autorizada. Gumroad funciona bien, no cobra mucho y es superfácil de configurar; es perfecta para los bajos volúmenes de ventas digitales que tengo.

El mundo de la edición digital evoluciona rápidamente, y no tengo tanta experiencia reciente con libros electrónicos como para sentirme seguro con recomendaciones de resolución más fina.

Audiolibros

Otro formato digital importante son los audiolibros. Durante la última década, los audiolibros han sido el formato de libros que más rápido ha crecido, el único punto soleado en un panorama preocupado. Hay muchos lectores que sólo escuchan libros, y nunca los leen. No tengo experiencia en la auto-publicación de audiolibros; todas mis editoriales convencionales desarrollaron las versiones de audio casi sin contar conmigo. Pero mi amigo y autor de ciencia ficción Eliot Peper ha autopublicado 9 audiolibros, a veces contratando actores de doblaje y, más recientemente, narrándolos él mismo.

Actualmente, la plataforma elegida para autopublicar audiolibros es ACX. ACX es una plataforma para hacerlo uno mismo, gestionada por Audible, la principal plataforma de audiolibros, y que también es propiedad de Amazon. Son una plataforma de servicio completo con pruebas de calidad de sonido, y un millón de narradores que puedes contratar, y otras herramientas para facilitar el proceso. Cobran un canon considerable del 40% y exigen exclusividad, pero tu libro aparece en Audible; para muchos lectores es el único lugar donde buscarán audiolibros. Alternativas como Spotify se están expandiendo hacia los audiolibros, lo que podría suponer mejores acuerdos con los autores.

Distribución

Lo digital es fácil, pero cada vez más, las «dificultades» de los libros analógicos se han convertido en un atractivo. Algunos lectores gravitan hacia los placeres táctiles de un artefacto bien hecho y se deleitan con la tarea física de pasar páginas. A veces, el contenido de un libro exige una interfaz mayor de la que puede proporcionar una pantalla pequeña, por lo que necesita la liberación sobredimensionada de una gran página impresa. Algunos aprecian la longevidad de los libros de papel, que nunca se quedan obsoletos y pueden leerse durante siglos sin fuente de alimentación ni actualizaciones (y pueden heredarse). A otros les atrae la serendipia de hojear una librería. Y hay quien valora la escasez limitada de un volumen impreso.

Pero una vez que las palabras están impresas en una página, hay que enviarlas de alguna manera. Las imprentas bajo demanda, como Amazon KDP, Lulu o Blurb, envían directamente los libros a los lectores individuales a medida que los encargan uno a uno. No hay inventario para ti y, por tanto, no hay trabajo para el autor. La capacidad de las editoriales bajo demanda para gestionar largas listas de envío varía y supone un poco de trabajo. Amazon tiene los mejores precios de envío (cero), pero la peor facilidad para enviar a una lista. Quiere que los lectores hagan los pedidos desde sus propias cuentas de Amazon; Amazon quiere controlar el público. Blurb sólo puede enviar a clientes que hagan pedidos en Blurb. Lulu te permite controlar tu propia lista de seguidores, pero cobra mucho más por el envío.

Las cajas de cartón de mi pesada novela gráfica de gran tamaño, Silver Cord, se amontonan en mi estudio tras ser enviadas desde China. No estaba preparado para la tarea de enviar los libros de gran tamaño a todos los patrocinadores sin que sufrieran daños.

Digamos que quieres ir a por todas, imprimes los libros tú mismo, y ahora tienes que hacérselos llegar a tus fans. Tres opciones: Desde la imprenta, los libros se enviarán en camión a:

Tu garaje. Compras sobres o cajas, los pegas con cinta adhesiva y los envías por correo. Ventaja: puedes firmar los libros. Desventaja: toneladas de trabajo continuo, y no es barato enviar por correo, ni siquiera con Media Mail en EEUU. Enviar a todo el mundo es un gran quebradero de cabeza y muy caro. Un Drop Shipper, o lo que hoy se llama un 3PL. Por una tarifa, este tipo de empresa recogerá tu libro de tu inventario en su almacén, lo empaquetará y lo enviará a tu fan o a una librería. Tú les das una lista de correo o acceso a tus pedidos en Shopify o Kickstarter. Ventaja: no hay trabajo pesado, ni inventario en casa. Desventaja: tampoco es barato y además cobran una tarifa de almacenamiento por guardar tus libros, que podrían estar allí durante años. Los dropshippers comerciales también favorecen a las empresas de gran volumen. Actualmente estoy probando el dropshipper eFulfillment, que tiene unos mínimos bajos y trabaja con pequeños operadores como yo. Amazon. Envías tus libros a un almacén de Amazon, y ellos realizan los pedidos en Amazon como terceros comerciantes. Venderías libros, igual que otros comerciantes venden tostadoras o juguetes. Ventaja: ellos se encargan de todo y ofrecen a los lectores envío gratuito. Desventajas: sólo encargan el número de libros que esperan vender fácilmente, por lo que puede haber un retraso hasta que empiecen las ventas y, por supuesto, sólo gestionan los libros comprados en Amazon. Eso puede estar bien. Yo hice un libro que sólo estaba disponible en Amazon, en ningún otro sitio -yo mismo no tenía ningún ejemplar- y se vendió estupendamente, sin ninguna preocupación de distribución por mi parte.

Promoción

En resumen: no es difícil producir un libro. Es mucho más difícil encontrar el público para él y hacerle llegar el libro. Al menos el 50% de tu energía se dedicará a vender el libro. Esto es así tanto si lo publicas como si lo autopublicas.

Una idea equivocada sobre Kickstarter, Backerkit y las plataformas de crowdfunding como Patreon es imaginar que allí encontrarás automáticamente a tu público. Es casi lo contrario. No podrás tener éxito en una campaña de crowdfunding a menos que traigas a la multitud contigo. Debes cultivar tu audiencia ANTES de encenderla en Kickstarter.

No tendrás tiempo de construir tu audiencia durante el periodo de recaudación de fondos. La típica campaña de crowdfunding dura 30 días; eso será justo el tiempo suficiente para atraerlos hacia tu trabajo. Eso también significa que, durante un mes, será un trabajo a tiempo completo para alguien promocionar, anunciar y «convertir» a tu público en tu libro o proyecto. Ese alguien probablemente seas tú. Hoy en día, la promoción incluye hacer un breve vídeo anunciando el lanzamiento, idear niveles de «recompensas», mantener al día las notificaciones de estado sobre cómo va la campaña y hacer todo lo que puedas para promocionarla entre nuevos seguidores. Si no hay nadie dispuesto o capaz de dedicarle un mes, es probable que el esfuerzo no alcance tus objetivos.

Dado que Kickstarter, Backerkit, IndieGoGo, Patreon y otros crowdfunders son una plataforma, habrá algunas personas que descubran tu proyecto allí a través de referencias de proyectos similares -lo que siempre es una ventaja-, pero tu fuente dominante será el público que acumulaste antes y que trajiste contigo. Si tu proyecto tiene una presencia suficiente, las plataformas pueden aumentar su notoriedad si tienes suerte, así que aparecer en la primera página es algo a lo que hay que aspirar y ayuda.

En la actualidad existe también una pequeña industria de empresas de «crecimiento» que se conectan a Kickstarter y kin, y que te ayudarán a llevar a cabo una campaña de crowdfunding a cambio de una comisión. De hecho, descubrí que al menos una de ellas merecía la pena por las tarifas que cobraban, que ahora son un 20% de los patrocinadores adicionales que consiguen. Consiguieron ampliar mi campaña mucho más allá de mi círculo de amigos y de mis 1.000 fans verdaderos. Si fuera a hacer un crowdfunding por primera vez, utilizaría una empresa de crecimiento como Jellop y me asociaría con ellos desde el principio.

Que te publique una editorial neoyorquina no te libra. Incluso si te publicara una editorial comercial, deberías esperar hacer una promoción seria a lo largo de un mes o más. En teoría, la editorial organizaría, o al menos te guiaría, a través de la promoción, pero eso ya casi nunca ocurre. Incluso con una editorial comercial que publique tu obra, acabarás haciendo tú la mayor parte de la promoción. Es decir, planificar, coordinar, ejecutar e incluso pagar las giras del libro y similares. Serás el departamento de publicidad, pase lo que pase.

Tradicionalmente, la promoción de un libro nuevo conllevaba una gira del autor por las librerías más grandes, donde multitudes de fans compraban libros. Además de algunos anuncios del libro en revistas y periódicos, que también reseñarían dicho libro. En el mejor de los casos, este lanzamiento también incluiría apariciones en programas de entrevistas en televisión, y quizá en la radio. Nada de esto funciona ya. Ya no hay giras de libros pagadas. Pocas o ninguna reseña en periódicos o revistas, ni apariciones del autor en televisión. Menos anuncios de libros. Si algo de esto ocurre, será organizado y pagado por el autor.

Pero como las giras de libros han desaparecido, un autor emprendedor con público puede organizar su propia gira utilizando su lista de fans. Mucha gente anhela una conexión más profunda con las personas a las que sigue digitalmente, y estos fans pueden llenar una sala. Hace poco, Craig Mod, un nuevo autor desconocido en el mundo de los libros, organizó y pagó su propia gira, que agotó todas las entradas, asombrando a los libreros de EE.UU. que no tenían suficientes libros suyos para vender (¿quién es este tipo?).

En cambio, la promoción de libros se ha desplazado a Internet. Existe booktok, donde los fans leen libros nuevos y favoritos para los espectadores en las redes sociales. Existen los podcasts, donde los autores pueden ser entrevistados largo y tendido. De hecho, mis dos últimos libros -que básicamente no tuvieron reseñas en publicaciones- se vendieron extremadamente bien porque los promocioné intensamente en podcasts, grandes y pequeños. Dije que sí a todas las solicitudes de podcasts que tenían más de 3 episodios. Incluso la audiencia de un podcast pequeño es mayor que la de la mayoría de las librerías. Y como los podcasts pueden ser de nicho e íntimos, a diferencia, por ejemplo, de una aparición en televisión, venden libros.

La regla general en el mundo editorial es que lo bien que se vende un libro en sus dos primeras semanas determina si es un bestseller o no. Te conviene concentrar la mayor parte de las ventas como preventas, ya sea en una plataforma de crowdfunding, por tu cuenta o como preventas para una editorial. De un modo u otro, este trabajo de promoción será tu trabajo, y puede acabar siendo al menos la mitad de tu esfuerzo total en un libro.

Publicación de no-libros

Crear un libro se ha vuelto tan fácil, que la mayoría de los libros de hoy en día probablemente no deberían ser un libro. No todas las ideas -o historias- tienen que tener el formato largo de un libro. De hecho, pocas lo necesitan. En su lugar, deberían ser un artículo de revista, una entrada de blog, un artículo de opinión o una newsletter.

Suscripciones

Aunque durante mucho tiempo se nos ha enseñado a pagar por los libros, tenemos menos costumbre de pagar por material más breve, sobre todo en formato digital. Las revistas y periódicos impresos están desapareciendo, y pocos han sobrevivido a la transición al formato digital, por lo que cada vez hay menos oportunidades de cobrar por publicar tu trabajo de otra forma que no sea un libro. Los blogs eran geniales, pero durante mucho tiempo no hubo forma de cobrar, por lo que no eran una opción para muchos autores. Recientemente han surgido plataformas de newsletter de pago, como Substack, Ghost, Beehiiv, Buttondown, etc., que han creado un pequeño ecosistema para escritores profesionales.

Substack, en particular, ha hecho un gran trabajo educando al público para que espere pagar por contenidos de calidad. Todas las plataformas promueven las suscripciones como modelo de ingresos, en lugar de los anuncios. Una newsletter de suscripción típico empezará cobrando 10 $ al mes, aunque puedes cobrar tanto o tan poco como quieras, incluso gratis. (Recuerda que 10 $ al mes son más de 100 $ al año, así que te podría ir bastante bien con 1.000 fans verdaderos).

No tienes que tener Substack, ni ninguna de las otras plataformas para publicar un newsletter por dinero. Si tienes un público, puedes publicar el tuyo propio con algunas aplicaciones de software sencillas. La conocida Mailchimp hace listas fácilmente, pero no pagos. Memberful tiene una función de pago digital y herramientas de gestión de clientes; pero tienes que alojar el contenido y dar forma a tu newsletter. Es genial para crear tu propia publicación personalizada, con plena propiedad de la audiencia y el diseño. Substack, Ghost y otros facilitan a los principiantes la creación de sus propios boletines de suscripción. Medium es otra plataforma de publicación en línea similar, pero diferente. Acoge a muchos escritores de muchos ámbitos, pero los lectores pagan una sola cuota a Medium, que Medium canaliza a los escritores y editores que se encargan de esta megarevista. No tengo suficiente experiencia como escritor para saber hasta qué punto es viable. He escrito allí, pero no tengo acceso directo a la audiencia.

Publicación no monetizada

Eso también forma parte del reto de un blog: no hay propiedad. Escribir un blog en tu propio sitio web es extremadamente poderoso. No hay guardianes. La publicación es instantánea. Mayoritariamente gratuita. Puedes decir lo que quieras. Puedes escribir poco o mucho, todos los días o una vez al año. Tienes el 100% del control del diseño.

En muchos sentidos, es la plataforma de publicación definitiva. Es un hogar fantástico para grandes escritos y nuevas ideas. Durante un tiempo, los blogs tuvieron su apogeo. Pero los sitios web de blogs tienen tres desventajas significativas que atenúan su supremacía.

Uno, cada vez menos gente va directamente a un sitio web de forma regular; es más difícil mantener una audiencia y muy difícil hacerla crecer en la web.

Dos, a menos que implementes algún tipo de nivel de afiliación, en realidad no eres dueño de tu audiencia. Los lectores son anónimos. A veces puedes implementar comentarios en un blog, pero tienen que ser gestionados e investigados, y sus identificaciones no son útiles para un autor.

Y tres, los blogs, casi por definición, están abiertos a todos los visitantes y no tienen modelos de ingresos significativos.

El hecho de que no puedas cobrar fácilmente por lo que escribes en un blog ha sido la razón por la que surgieron Substack y otras plataformas de suscripción. (Actualmente hay algunos blogs como Kottke, que están experimentando con la suscripción de pago para comentar, mientras mantienen el blog abierto y gratuito).

En la misma línea, X(Twitter), Instagram, TikTok y Facebook son auténticas plataformas de publicación. De hecho, he publicado las partes más significativas de cada página de uno de mis libros, y cada frase de otro libro, en estos medios sociales. Puedes publicar en serie. Pero no existe un modelo de ingresos. Puedes ganar seguidores, pero no dólares. A veces los seguidores pueden convertirse en un público real al que tienes acceso, pero no es fácil, y desde luego no es automático. Aunque YouTube (ver más abajo) puede apoyar plenamente a los creadores, no he conocido a nadie que gane dinero vendiendo sus contenidos en las plataformas de medios sociales.

No obstante, sigo blogueando y publicando en las redes sociales; es el primer lugar al que van mis escritos. Y a veces, esta audiencia difusa es todo lo que tiene que tener la escritura.

Otra ventaja de las plataformas de newsletter para suscriptores, como Substack y Ghost, etc., es que tienen un componente social, y pueden ser una forma estupenda de crear una comunidad en torno a tus escritos. Hacen que comentar sea muy fácil para los lectores. También tienen análisis incorporados que pueden ayudarte a comprender a tu audiencia y cómo interactúa con tu contenido. Igualmente importante es que sus sistemas recomiendan otros newsletter a los suscriptores actuales o nuevos, lo que permite que otros descubran tu trabajo. Este efecto de red puede ayudarte a encontrar y hacer crecer tu audiencia. Una vez que un lector tiene una cuenta para un newsletter, le resulta muy fácil suscribirse a otro newsletter de otro autor.

El diseño y la maquetación en estas plataformas son actualmente muy limitados, y funcionan mejor para publicar principalmente texto, pero las plataformas también están avanzando hacia el vídeo y las imágenes.

Podrías pensar en una newsletter como una suscripción a un libro en curso. Escribir un libro «en voz alta» -publicarlo por partes a medida que lo escribes- se ha convertido en algo mucho más habitual. Escribes en secciones más cortas, publicas los capítulos inmediatamente en línea y luego solicitas comentarios.

Nota del Traductor: Te puede interesar “Gran Ejemplo de Serialización de Libros en Substack. Conseguir el apoyo y los comentarios de los suscriptores mientras se elabora el manuscrito en tiempo real.”

Esto funciona tanto en ficción como en no ficción. En ficción, puedes publicar libros por capítulos, en serie, de uno en uno. En no ficción, puedes escribir ensayos o entradas de blog o números de newsletter (véase más arriba), y después editar el material basándote en los comentarios y correcciones. El texto es esencialmente «revisado» y comprobado por los lectores anteriores. He escrito varios libros de este modo, y este proceso ha multiplicado la calidad del material. Además de corregir algunos errores embarazosos, también mejoró algunas partes con alertas a ideas de las que yo no era consciente.

Antiguamente, los editores convencionales intentaban activamente impedir que los autores publicaran material de antemano, pero ahora la rapidez de la corrección, la facilidad de los comentarios y la facilidad para señalar investigaciones pasadas por alto es tan fácil para los lectores, que tiene mucho sentido ensayar tu escrito en público. También puedes considerar este proceso dinámico de escribir > publicar > reescribir > volver a publicar como una forma de crear y mantener la atención.

En general, la gente dedica menos tiempo a los libros debido a la enorme cantidad de atención que requieren. Es más fácil encadenar esa atención en una serie continua de publicaciones. Si de ello surge un libro de formato largo, es mucho más fácil volver a enrollar esa cadena de atención en el libro. Y con la llegada de las suscripciones de pago, los lectores pueden suscribirse a tu libro en curso.

Proyección

Antes éramos gente de libro, pero ahora somos gente de pantalla. Nuestra cultura solía basarse en las escrituras, las constituciones, las leyes y el canon, todos ellos textos escritos. Estaban fijados en marcas inmutables en blanco y negro sobre papel resistente, escritos por autores, de quienes obteníamos «autoridades». Ahora nuestra cultura pivota sobre pantallas, que son fluidas, mutables, fluidas, líquidas y fugaces. No hay autoridades. Tienes que reunir la verdad por ti mismo. Los libros ya no tienen la importancia que tenían, y mis hijos y sus amigos no leen muchos. En su lugar, miran pantallas. Leen el texto en imágenes en movimiento. Están aprendiendo más de YouTube que de los libros en la escuela.

Aunque se seguirán publicando libros, el centro de atención se ha desplazado a las imágenes en movimiento. En todo el mundo, el número de horas de atención dedicado a las pantallas empequeñece al dedicado a las páginas. Hoy en día, para hablar seriamente de edición debemos hablar de vídeo, RV, carretes, películas, juegos, YouTube, TikTok y, por supuesto, IA.

El público de mis libros se cuenta por miles, pero el público de los vídeos de mis charlas TED se cuenta por millones. Dediqué minutos a preparar mis charlas TED y años a preparar mis libros, pero dada la asimetría de la atención y la influencia, debería haber invertido mi propia atención y haber dedicado años de trabajo a mis vídeos y luego sólo horas a crear el libro derivado de ellos.

No tengo suficiente experiencia personal en este medio de comunicación emergente para ofrecer consejos útiles ahora mismo; puede que tenga que esperar a una segunda parte. Sí tengo un pequeño grupo de amigos que se ganan la vida publicando en YouTube, TikTok e Instagram. La pantalla es su principal medio para el trabajo de no ficción. Conozco a suficientes de estos nuevos tipos de creadores profesionales para ver que esta modalidad es un camino muy viable. También tengo suficientes pruebas del seguimiento de mi propia plataforma para ver claramente que el público del texto está estancado, y es más mayor, mientras que el público de las imágenes en movimiento sigue expandiéndose enormemente, a la vez que se rejuvenece. De los dos, sé dónde quiero trabajar. (No se me escapa que este ensayo es un texto y no un vídeo. Estoy trabajando en ello....)

Consejo resumido:

En conclusión, la forma en que me planteo la publicación hoy en día es con tanta autopublicación como pueda soportar. Escribiría por entregas públicas, en forma de newsletter de suscripción, o capítulos sueltos en e-book, o simples posts en mi blog. Si encontrara un público que quisiera más material, reescribiría, reeditaría y recompondría el material en una forma más larga. Lo publicaría en forma de ebook y/o de libro impreso bajo demanda que vendería en mi tienda Shopify. Si el material fuera extenso o implicara a más creadores que yo, me plantearía financiarlo mediante crowdfunding. Esas preventas me permiten determinar exactamente cuántas copias producir. Calcularía el coste del envío directo. Y en cada etapa haría algún tipo de versión visual para YouTube y otros canales similares, porque ahí es donde está la atención.

Para aclarar aún más este complicado consejo, he hecho un diagrama de flujo de las posibles opciones de publicación y auto-publicación. Es más o menos el árbol de decisiones que suelo seguir cuando estoy averiguando cuál es el mejor modo para el material y mis objetivos. Espero que también te resulte útil.

Puedes descargar gratuitamente un PDF de 16 páginas de este artículo, en inglés, puedes obtenerlo aquí.

Sobre KK

KK es el boletín de Kevin Kelly, que se inició en agosto de este año, justamente con este artículo, que sigue siendo el más popular hasta la fecha.

