Transmisión de la Rendición Imperial por el Emperador Hirohito de Japón en 1945

A mediodía del 15 de agosto de 1945, el Emperador de Japón pronunció por radio su orden de rendición. Este discurso no sólo significó el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino también el fin del estatus del Emperador como deidad. Esta fue la primera vez en la historia que el pueblo de Japón había escuchado la voz de su Emperador. Con su decreto, ordenó al gobierno japonés que aceptara la Declaración de Potsdam, que exigía la rendición incondicional de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Como el Emperador no mencionó explícitamente la rendición, sino que sólo habló de aceptar la Declaración de Potsdam, hubo confusión entre la población japonesa sobre si Japón se había rendido realmente. El discurso se emitió a mediodía, hora de Japón, el 15 de agosto de 1945, poco después de la batalla por Okinawa, nueve día…