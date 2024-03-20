Tratado de Hamburgo de 1762

El tratado se firmó el 22 de mayo de 1762

Descripción El Tratado de San Petersburgo, firmado el 5 de mayo de 1762 entre Prusia y Rusia, aceleró las negociaciones de paz entre Prusia y Suecia. El Estado sueco estaba próximo a la concursal y la nueva alianza concluida entre Rusia y Prusia suponía una seria amenaza para Suecia.

Los negociadores se reunieron en Hamburgo: Aldolf Fredrik von Olthoff en representación de Suecia y von Hecht en representación de Prusia.

El 22 de mayo de ese mismo año se firmó el tratado de Hamburgo entre Prusia y Suecia. La reina Lovisa Ulrika de Suecia, la querida hermana de Federico II, había actuado como mediadora. Federico informó al senado sueco en Estocolmo que la única razón por la que consintió este tratado fue por la mediación de su hermana.

El tratado restableció las fronteras de antes de la guerra entre los dos estados a pesar de las pretensiones suecas sobre Demmin y so…