Tratado de Hubertusburg de 1763

Se trata del Tratado de Hubertusburg, que establece la paz entre Austria, Prusia y Sajonia; el 15 de febrero de 1763.

En la segunda mitad de 1762, Austria había agotado la mayor parte de sus recursos económicos y militares. Además, el 5 de mayo de ese mismo año el Tratado de San Petersburgo había puesto fin al conflicto entre Prusia y Rusia, convirtiéndose esta última en aliada de Federico II. A su vez, este tratado condujo rápidamente al Tratado de Hamburgo entre Prusia y Suecia, dejando a Austria sin dos aliados en su lucha contra Federico II.

Negociaciones

El 24 de noviembre de 1762, Prusia y Austria firmaron un armisticio. El príncipe sajón Friedrich Christian visitó a Federico II en su cuartel general de Meissen para actuar como mediador en las próximas negociaciones de paz.

El 30 de diciembre comenzaron las negociaciones en el pabellón de caza de Hubertusburg, cerca de Wermsdorf, en Sajonia…