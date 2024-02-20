Tratado de París de 1763

Se trata del Tratado de París, que establece la paz entre Francia, Gran Bretaña, Hannover y España; el 10 de febrero de 1763.

Traducción mejorable del Tratado:

Tratado definitivo de Paz y Amistad entre su Majestad Británica, el Rey Cristianísimo, y el Rey de España. Concluido en París el 10 de febrero de 1763. Al que se adhirió el Rey de Portugal el mismo día.

En el nombre de la Santísima e Indivisa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así sea.

Que sea conocido por todos aquellos a los que les corresponda o pueda corresponder de alguna manera,

Ha complacido al Altísimo difundir el espíritu de unión y concordia entre los Príncipes, cuyas divisiones habían extendido los problemas en las cuatro partes del mundo, e inspirarles la inclinación de hacer que las comodidades de la paz sucedan a las desgracias de una guerra larga y sangrienta, que habiendo surgido entre Inglaterra y Francia durante el reinado del Serenísimo y Potentísimo Prín…