Historia de las Tribus Germánicas

Las Tribus Germánicas y los Hunos

Tras el declive del poder imperial romano, las tribus germánicas del este se apoderaron de vastas tierras que antes gobernaban desde Roma. Tras un largo período de crecimiento, desarrollo y, a veces, oscuridad, los bárbaros alcanzaron la mayoría de edad. Armados con una religión de Oriente Medio, el derecho y la organización gubernamental romanos, el arte y la filosofía griegos, los descendientes de estos bárbaros extenderían su cultura por todo el planeta. Sin embargo, a pesar de todo el gran arte, la música, la filosofía y los escritos igualitarios sobre los derechos del hombre, hay una profunda tensión de violencia que ha impregnado la civilización occidental y que ha existido desde el nacimiento de Occidente. Sólo Occidente ha hecho la guerra a tan gran escala... en todo el mundo y con una destructividad que no tiene parangón con ningún otro pueblo. Sólo recientemente Occidente ha l…