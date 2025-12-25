Durante la última década, Amazon ha sido la única opción para los autores autopublicados. Sí, hay algunos autores atípicos que han sido capaces de conseguir seguidores a través de Kobo o Barnes and Noble, pero la gran mayoría de los autores en activo que son capaces de ganarse la vida escribiendo suben sus títulos a Amazon, y muchos de ellos lo hacen de forma exclusiva. Examinemos algunas de las razones por las que los autores pueden querer ampliar la distribución más allá de Amazon. La razón más importante es que Substack proporciona una relación directa con los lectores. No se puede exagerar la importancia de esa relación. Esa relación permite a los autores eludir los algoritmos, las compras de empresas, los cambios en los modelos empresariales y el enfoque cambiante que tantas plataformas experimentan mientras siguen buscando nuevas formas de obtener ingresos. — John Ward, Oportunidad de Substack: Más que Newsletters: Esperando que Substack albergue un punto de venta al por menor de libros y audiolibros.

Pues bien, vamos a tratar aquí de la experiencia del lector, la posición del artista en comparación con el capital riesgo, y algunos modelos de negocio de la serialización de libros.

La experiencia

Uno de los principales puntos es la longitud de la historia/libro. De hecho es uno de los mayores debates entre los escritores de ficción en Substack. Y puede ser un argumento, en general, a favor de serializar (2 textos cortos en vez de uno corto, por ejemplo).

La tendencia (como el dicho de “si breve, dos veces bueno”) se inclina a que cuanto más corto. Al menos, por estas razones:

Leer correos electrónicos con una fuente más pequeña en un dispositivo móvil cansa más la vista.

Puedes descubrir qué tema interesa más y “extender”, en series, ese tema.

Los programas de correo electrónico imponen límites de tamaño. En Gmail, los límites de recepción están claramente definidos, sin tener en cuenta los límites de ancho de banda que algunos usuarios pueden superar (y que no puedes controlar). La buena noticia es que puedes verificar el límite de recepción enviándote un correo electrónico de prueba antes de publicar.

Para determinar cuánto es demasiado largo puede requerir prueba y error. Una buena regla general es limitar las historias o capítulos a 2.500 palabras, lo que equivale aproximadamente a 10 páginas impresas. Un capítulo de una novela puede superar fácilmente esa cantidad, pero la buena noticia es que tienes un mayor control en línea.

Si decides publicar tu boletín en Substack en formato impreso, no hay ninguna regla que prohíba agrupar varias publicaciones serializadas en un solo capítulo. Esto no debería cambiar la dinámica de la historia y es más probable que los lectores fieles en línea vuelvan a tu boletín de Substack.

Independientemente de la extensión que consideres apropiada, etiqueta las divisiones de los capítulos de forma coherente y siempre incluye un enlace al capítulo anterior en el siguiente (como se explica aquí). Dado que puedes editar una publicación después de publicarla, puedes volver a los capítulos anteriores y añadir un enlace al final al siguiente capítulo que acabas de terminar de escribir. Tus nuevos lectores apreciarán enormemente la facilidad de navegación (y, desde luego, un índice central ayuda mucho).

En fin, como ves, Substack y nosotros podríamos hacer mucho más para ofrecer a los lectores de ficción una experiencia mucho mejor.

Considera otros aspectos de la experiencia del lector, como la adecuada colocación de imágenes (un email no es una entrada de blog) y los párrafos separados (que no sea un muro de palabras).

Quizás internet desagregó demasiado todo como para que el modelo de ficción fuera sostenible en una época en la que ya existía tanta televisión serializada. Sin duda, la ficción puede serializarse en Substack, pero las innovaciones probablemente sean tan necesarias en la forma de la ficción que se escribe como en las especificaciones técnicas de la plataforma.

Creo que Substack tiene una ventaja. Imagina si las antiguas novelas epistolares, que causaron tanta sensación en el siglo XVIII, no se hubieran publicado en tomos, sino que te las hubieran enviado por correo. La emoción de encontrar una nueva entrega de Pamela, como si la carta hubiera sido escrita para ti, contándote los últimos chismes de la trama, habría sido fabulosa. Imagina que hoy tienes una amiga que no para de contar chismes jugosos sobre sus compañeros de trabajo, vecinos o amigos. Cada pocos días te despertarías con un nuevo mensaje de audio en WhatsApp sobre lo que habían estado haciendo. Te reenviaría sus correos electrónicos o mensajes privados. Y enlazaría a sus publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales, lo que tendría mucho más sentido una vez que conocieras los secretos sucios que se escondían.

Una de las ventajas de la serialización en Substack se encuentran en los comentarios:

A través de la sección de comentarios, se convierte en una actividad comunitaria; lees los comentarios de otros lectores y ellos los tuyos.

Si sé que voy a comentar, leo con más atención. Quiero que mis comentarios sean valiosos.

A través de tus comentarios, lees al autor, y eso nos satisface mutuamente.

Substack, en parte, es como un servicio postal; en parte, una red social; y en parte se parece a una revista (o la sección de opiniones de un periódico). Pero si la empresa logra encontrar la manera de permitir que la gente se registre para disfrutar de la experiencia inmersiva de recibir un libro escrito en diversos medios, reunido en una narrativa de comentarios, podría ser el avance que la serialización de libros en la plataforma había estado esperando. Cumpliría buena parte de los requisitos esenciales, como un enfoque gradual que mantendría a la gente hablando de la historia. Y aprovecharía los nuevos métodos de comunicación, como antaño lo hacía la novela epistolar.

La economía del arte

Existe un mercado muy grande para el arte, pero un mercado muy limitado para cada artista individual.

Es natural. Generalmente preferimos cierta música y libros sobre otros, y estos superarán al resto. Pero los sellos discográficos y las editoriales no necesitan que ningún artista individual tenga éxito; mientras se lleven una parte de cada venta, ganan.

No importa, por ejemplo, si cada libro en Amazon vende solo 100 ejemplares. Si 2,7 millones de autores venden 100 libros al año, Amazon se lleva el 30% de cada venta y el total genera todos sus ingresos. Lo mismo ocurre con las editoriales. Y las firmas discográficas. Y Spotify. Y Netflix.

La editorial siempre sale ganando. El problema es que se lleva más de lo que le corresponde.

La comparación con el capital riesgo

Ningún emprendedor entraría en una sala de posibles inversores y diría: “¡Si inviertes en mi empresa, te lo doy todo!”. Porque, a menudo, el emprendedor solicita inversión, conservando la propiedad de la empresa (más de la mitad), y el inversor obtiene un porcentaje menor de las ganancias si le va bien.

Sin embargo, debe reconocerse que la publicación tradicional es muy similar al capital riesgo. Dado que su modelo de negocio es hacer apuestas arriesgadas, en el capital riesgo prima la idea de financiar muchas startups, sabiendo que solo un pequeño porcentaje tendrá éxito. Algo parecido a lo que hacen las publicaciones. Todo esto se explica en esta publicación, sobre la dificultad de vender libros.

Respecto a la falta de propiedad, en el capital riesgo, el objetivo es financiar una empresa repetidamente para que crezca, crezca y crezca, y logre una GRAN salida.

Para asegurar que el modelo funcione, cada vez que un inversor financia esa empresa, adquiere MÁS propiedad. Y en CADA nueva ronda de financiación, el fundador cede menos propiedad de la empresa al inversor. Esto crea MÁS presión y MÁS objetivos de crecimiento. Parte de la razón es que los inversores NO reciben su dinero hasta la “salida” definitiva o el día de cobro.

En última instancia, esto crea un mundo donde la startup se centra exclusivamente en alcanzar los objetivos de los inversores, lo que no parece muy diferente a la industria editorial. Si todo va bien, tanto el fundador como el inversor se dirigen al lugar soñado: ¡la gran salida! La oferta pública inicial (o IPO). Entonces, en cuanto a la propiedad del proyecto:

¿Cuál es la participación promedio del fundador de una startup al salir de una IPO? Un 15%.

¿Y cuál es el porcentaje promedio de participación que reciben los autores? Un 15%.

Los Artistas

¿Por qué funciona así con los artistas? ¿Por qué el inversor obtiene control creativo total y el artista solo recibe una pequeña parte si le va bien? En el mundo editorial, las editoriales ni siquiera invierten en un artista, sino que le dan una parte de sus ganancias por adelantado. Es más como obtener un préstamo.

¿Sabías que los autores que publican tradicionalmente solo ganan entre el 12% y el 15% de sus ganancias? Por eso muchos publican sus libros serializados en Substack.

Los autores ceden el control creativo total de sus historias al firmar un contrato editorial tradicional. Aunque técnicamente un autor conserva la propiedad intelectual (PI), en realidad no posee los derechos (por ejemplo, los derechos cinematográficos) para usarla (tecnicismos que neutralizan alguna cláusula limitante del contrato, si la hay). La editorial usa y vende -en general- esos derechos como le plazca, y el autor solo recibe un pequeño porcentaje (entre el 12 y el 15 por ciento) de ese éxito.

Por ejemplo, en caso de una producción cinematográfica, la contabilidad creativa puede implicar que la editorial es nombrada productora de la película y se considere que no se han producido regalías a favor del escritor original. Si, ha ocurrido.

Este mismo tipo de contabilidad creativa es responsable de la “cláusula de regalías con descuento elevado”, una importante laguna legal en muchos contratos editoriales tradicionales. Dado que los autores perciben regalías sobre un porcentaje del precio del libro, esta cláusula permite a las editoriales vender el libro a minoristas con descuento, lo que le otorga al autor una parte mucho menor de la venta, aunque la editorial gane mucho más.

Un autor de fantasía explicaba que perdía 2/3 de sus ingresos sólo al cambiar el descuento al minorista del 55 % al 56 % (ese dinero se repartía entre la editorial y el minorista).

Este tipo de “externalización” ha sido habitual en las industrias creativas durante décadas. Es la razón por la que Taylor Swift estuvo regrabando sus antiguos álbumes. En 2024, sus masters pertenecen a una firma de inversión; no tiene control sobre sus primeros trabajos ni sobre cómo se utilizan. Se le impidió interpretar sus propias canciones en los American Music Awards de 2019 y usar su propia música en un documental sobre ella titulado “Miss Americana”. En un momento dado, su sello discográfico publicó un álbum en vivo previamente grabado sin su consentimiento.

Cuestiones contables similares han afectado a TLC, que, a pesar de vender millones de álbumes, se declaró en quiebra después de que su sello discográfico les dejara solo una pequeña parte de las ganancias. Más recientemente, la cantante Jojo demandó a su sello discográfico después de que se negaran a publicar sus álbumes durante años. Regrabó el álbum varias veces, pero su sello decidió no publicarlo.

Los modelos de negocio

Los siguientes son 3 de los más frecuentes:

Muro de pago total

Con este modelo, puede haber una sola historia o capítulo disponible gratis, pero todo lo demás está sujeto a un muro de pago. Se recomienda usar esto cuando la cantidad de contenido sea suficiente. Por ejemplo, es posible que hayas serializado en Substack tu primera novela gratis y hayas decidido comenzar otro boletín de Substack de pago para una segunda entrega de la serie. Se podría argumentar que un lector paga por una novela, pero recibe dos a cambio. Otro ejemplo sería un archivo de relatos cortos disponible gratis, pero los futuros relatos cortos son para suscriptores de pago.

Incluso si decides que todo el contenido pase a ser de pago, asegúrate de incluir los primeros párrafos de cualquier capítulo o relato corto de forma gratuita. Sin eso, el único incentivo para que pague es tu nombre, la posible curiosidad y tu historial de publicación.

Acceso Parcial

Este modelo es similar al funcionamiento de Patreon con los niveles. En ficción, utilizando Substack, funciona mejor con los relatos cortos. Por ejemplo, si publicas un relato corto cada semana, cuatro se enviarán a los suscriptores de pago cada mes, pero solo uno a los suscriptores gratuitos. (Esta proporción es también usada por otras newsletters de desarrollo profesional o finanzas, entre otras opciones)

Este modelo ofrece mayor libertad, pero es más difícil de gestionar con la ficción serializada. Algunas ideas para incentivar a los lectores al contenido serializado son el acceso anticipado a borradores, notas de la historia, capítulos alternativos e incluso publicaciones de la comunidad donde se solicita activamente la opinión de los suscriptores de pago. Si logras que sientan que participan activamente en la creación de una historia, puedes crear un fuerte sentido de comunidad. Esto nos lleva al siguiente modelo.

Solo Extras

Este modelo está ganando terreno poco a poco, desde hace unos años, y ofrece una alternativa que podría contentar tanto a tus suscriptores gratuitos como a los de pago, pero quizás te ocasione más trabajo, y también se parece al modelo de Patreon.

Respecto a los extras, aquí tienes algunas ideas:

Agrega videos o podcasts para complementar tu ficción. Podrías invitar a otros autores o simplemente hablar sobre los personajes y los mundos que intentas construir.

Ofrece asesoramiento editorial o sobre historias. Puede ser individual o a través de una experiencia comunitaria. Piensa en un grupo de escritores.

Agrega un grupo de discusión en Discord o YouTube donde te reúnas con suscriptores de pago y charles sobre ficción, escritura y hábitos de lectura.

